9 169 48

Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО. ФОТОрепортаж

Сотрудники Секретариата уполномоченного ВР по правам человека побывали в СИЗО Харькова. Заключенные рассказали им о плохих условиях содержания, несъедобном питании и жестоком обращении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт омбудсмена.

Камеры СИЗО оказались переполнены. В изоляторе на момент визита находились 50 осужденных, которых уже должны были отправить в другие пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказаний.

Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО 01

"Большинство камер покрытые грибком и плесенью. Немало заключенных жаловались на ненадлежащие коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические условия (отсутствие сливных бачков, изношенность матрасов, подушек и одеял, ограниченный доступ к питьевой воде, наличие в камерах тараканов и клопов)", - сказано в сообщении.

Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО 02Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО 03Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО 04Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО 05

Платными камерами при этом могут воспользоваться только мужчины. Большинство заключенных вообще не знают о существовании таких камер.

В одном из корпусов мониторы обнаружили 3 помещения площадью меньше 1 квадратного метра. Туда заключенных помещали в наказание, это противозаконно.

Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО 06

"Зафиксирован рост количества примененных к следственно-арестованных наказаний в виде помещения в карцер и значительное количество фактов применения персоналом учреждения физической силы и специальных средств. В частности, за шесть месяцев 2020 крайние меры дисциплинарного воздействия были применены к 374 человек. Это один из самых высоких показателей по Украине", - отметили сотрудники Офиса омбудсмена.

Заключенные жаловались на длительное ожидание визита к врачу и невозможность получить лечение без денег.

"Один из заключенных пожаловался на неправомерное применение к нему физической силы и угрозы физического и сексуального насилия со стороны одного из сотрудников учреждения. Информация об указанном событии будет направлена ​​в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве", - сказано в сообщении.

Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО 07

Автор: 

Топ комментарии
+20
Зато убийца 6 людей харьковчанка ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА "сидит", загорая под тентом с коктейлем. И ни разу не трудилась, как все осужденные. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА БАБЛА, мать его!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:07 Ответить
+12
почему нет фото малюськи на фоне этой ....красоты????
так какие тюрьмы он хочет закрыть? а сидельцев...сюда же????
показать весь комментарий
16.07.2020 22:01 Ответить
+11
Відбуття покарання в таких умовах європейці прирівняють до тортур.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:07 Ответить
Жэсть
показать весь комментарий
16.07.2020 22:00 Ответить
При совке это было нормально . Даже два матраца реальных показали . А вот стаканы - это жесть , - при совдепии такого не было . )
показать весь комментарий
16.07.2020 23:16 Ответить
Помню ещё бегали утром " по свистку " , для того , чтоб опорожниться " по-большому " , бежали все по очереди . Некоторым - давали минуту форы .. Прошло 26 лет , но я это вспомнил ))
показать весь комментарий
16.07.2020 23:39 Ответить
Та ладно. Малюська везде тайным образом побывал. Сказал, что ништяк.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:01 Ответить
почему нет фото малюськи на фоне этой ....красоты????
так какие тюрьмы он хочет закрыть? а сидельцев...сюда же????
показать весь комментарий
16.07.2020 22:01 Ответить
Вечер в хату, арестанты. Тут надо рассудить по понятиям воровским вразрез законам мусорским: смотрю я на этот дальняк на фотке - он не то что стрёмный, он шкварной. Если фото не с обиженки, то есть нехорошее подозрение, что им вообще никак нельзя воспользоваться, не зашкварившись.
За что ни возьмись, каким боком ни стань - всё одно форшман...

Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківський СІЗО - Цензор.НЕТ 7674
показать весь комментарий
16.07.2020 22:47 Ответить
"А теперь, Федя, возьми ручку, садись, и напиши все то, что ты хотел сказать, на нормальном, понятном языке..."(с)
показать весь комментарий
16.07.2020 23:16 Ответить
А куда ещо понятней))),дурилку включи паря!
показать весь комментарий
17.07.2020 00:35 Ответить
Тело под прокси, за базаром следи, щегол!
показать весь комментарий
17.07.2020 00:55 Ответить
Перекладаю: "санвузол" знаходиться у такому стані, що ним важко скористатися, не забруднивши себе і одяг фекально-сечовими субстанціями або взагалі не ґепнувшись на угімнюжену поверхню (що за традиціями кримінального світу вважається оскверненням, навіть якщо трапилося випадково, і загрожує зниженням статусу в'язня в тюремній ієрархії).
показать весь комментарий
17.07.2020 02:02 Ответить
молодцы - шикарно раструбили, в Европу точно войдем(даже без ****лина)
еще надо сказать было что там геев обижают - и Европа сама нас попросит в свой состав.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:03 Ответить
Та да.
СІЗО явно не п'ятизірковий.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:06 Ответить
Відбуття покарання в таких умовах європейці прирівняють до тортур.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:07 Ответить
Причому це навіть не покарання. Сюди можна потрапити зовсім без злочину - просто як підозрюваний.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:40 Ответить
Прикинь и пацыки парятца в таких условиях по несколько лет,а потом без извените,вы свободны,нет на вас ни че!
показать весь комментарий
17.07.2020 00:38 Ответить
Так. І замість того, що має бути за стандартами цивілізованих країн - ізоляція (причому обмежена за термінами) в придатних для життя умовах - люди отримують пекло, в якому можуть вбити, покалічити, гомосексуально зґвалтувати... та що завгодно. Особливо якщо інтелігентна людина потрапить до камери, де бидло на бидлі.
показать весь комментарий
17.07.2020 01:54 Ответить
В такой камере Масюське заплатишь за чистую постель и по цене 5-ти звездочного отеля
показать весь комментарий
16.07.2020 22:07 Ответить
Зато убийца 6 людей харьковчанка ЕЛЕНА ЗАЙЦЕВА "сидит", загорая под тентом с коктейлем. И ни разу не трудилась, как все осужденные. ВОЛШЕБНАЯ СИЛА БАБЛА, мать его!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:07 Ответить
одно слово, Холодная Гора
показать весь комментарий
16.07.2020 22:10 Ответить
А що тут дивного? Це все таке саме,як і в московитів.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:11 Ответить
Якщо хтось хоче,щоб тут було як в скандинавських країнах,то потрібно поважати одне одного,як там.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:13 Ответить
А вы хотели убийц и насильников в 4х звёздочные отели переселить Так не выйдет Там уже под игровые автоматы места готовят
показать весь комментарий
16.07.2020 22:16 Ответить
Якщо ви не в курсі, СІЗО - це не місце покарання. В цьому закладі може опинитися людина, яку потім на суді визнають непричетною до злочину. Обставини в житті іноді складаються так, що впала підозра - і під арешт до суду.
Питання: чому людина, ще не визнана винною в судовому порядку, має випробовувати борошна, позбавлення та знущання, ніби її вже засудили до тюремного висновку?
показать весь комментарий
16.07.2020 23:04 Ответить
А Бревик в Норвегии норм себя чухает)))
показать весь комментарий
17.07.2020 00:40 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D2%91_%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81 Варґ Вікернес теж нормально відсидів. Що характерно, за одне вбивство отримав аналогічний термін - 21 рік (відсидів 16).
показать весь комментарий
17.07.2020 02:19 Ответить
Большинство заключенных вообще не знают о существовании таких камер. - А вы что, всерьез подумали, что это камеры для всех? Депутаты и бизнесмены беспокоятся о СВОЕМ будущем. Простые зеки могут сидеть и в обычных камерах.. Даже при наличии денег. Ну разве что авторитеты. Но им то как раз сан не позволяет туда идти.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:17 Ответить
Самое место для Клована с его шоблой..
показать весь комментарий
16.07.2020 22:18 Ответить
Может в Конче-Заспу переселить отбросы общества? Нужен справедливый суд, а не курорты рецедивистам!
показать весь комментарий
16.07.2020 22:26 Ответить
ні, що ти, там же з голубою кров'ю небожителі, як то можна....може до колишніх гарантів прав людини підселити, вони ж демократи, не відкажуть...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:41 Ответить
дядя, это - СИЗО!
там сидят подозреваемые


а если даже и преступник, то он лишается свободы, а не человеческих условий жизни.

от тюрьмы и от сумы не зарекайся
показать весь комментарий
17.07.2020 01:33 Ответить
гм, інколи злочинці лишають своїх жертв життя, а не тільки умов існування....
показать весь комментарий
17.07.2020 06:56 Ответить
Але до вироку суду ніхто не є злочинцем. Презумпція невинуватості, сер.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:46 Ответить
Тут для начала неплохо было бы обеспечить условиями законопослушного гражданина, хотя бы на уровне швейцарской тюрьмы...
показать весь комментарий
16.07.2020 22:29 Ответить
Улыбнуло....
показать весь комментарий
17.07.2020 04:50 Ответить
Малюська риарится на фоне камер сизо, где идет ремонт, а тут опозорил зе, сидел бы тихо, как шлколад, а теперь гембель будет.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:38 Ответить
29 лет не делали абсолютно ни хера. Но виноват теперь Малюська, который обратил внимание на плачевное состояние камер СИЗО.
показать весь комментарий
16.07.2020 22:45 Ответить
Зкріпно!

Переповнені камери, грибок, цвіль і тілесні покарання, - Офіс омбудсмена про харківський СІЗО - Цензор.НЕТ 2097
показать весь комментарий
16.07.2020 22:39 Ответить
Пан Мировая Боль! Хочу задать не совсем скромный вопрос...."Фотки саморучно делали?,Ась?" Ну ,,,,очень жизненные,я так думаю, фотографии...
показать весь комментарий
17.07.2020 04:55 Ответить
Це ж фото з цієї новини. Трохи проскролліть вище )))
Можу припустити, що це фото з "обіженки" (камери для в'язнів нижчих каст - їм все одно, бо з дна нема куди падати). Бо для зеків нормальних каст (мужики і вище) такі умови - зашквар.
показать весь комментарий
17.07.2020 13:58 Ответить
Й що, начальника СІЗО заарештували??? Чи знову пусте бла..бла...бла???
показать весь комментарий
16.07.2020 22:54 Ответить
Начальникэ мана прынимает заказы на мебли,ему некогда!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 00:43 Ответить
Такому государству не место даже на задворках европы
показать весь комментарий
16.07.2020 23:00 Ответить
Жах жахович!А чому не можна 10%від штрафу за перевищення швидкості віддати на утримання тюрем?Чому порядні люди своїми податками мають утримувати кримінал?Це ж абсурд.Нехай,їх утримують своїми штрафами ті,які порушують закон.Та і тими платними камерами,які придумав Молюска ті тюрми будуть ремонтуватися довго і нудно.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:10 Ответить
это не санаторий. и туда не приглашают.
показать весь комментарий
16.07.2020 23:16 Ответить
Ээээ паря,от суммы и от тюрьмы не зарикайся!
показать весь комментарий
17.07.2020 00:44 Ответить
Ще раз повторюю: це СІЗО, де сидять підозрювані, а не засуджені.
Мовчу вже про те, що навіть засудженого мають позбавляти свободи, а не перетворювати на фізично й психічно розчавлену худобу, що гниє в сраному хліву.
показать весь комментарий
17.07.2020 02:24 Ответить
 
 