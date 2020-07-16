Переполненные камеры, грибок, плесень и телесные наказания, - Офис омбудсмена о харьковском СИЗО. ФОТОрепортаж
Сотрудники Секретариата уполномоченного ВР по правам человека побывали в СИЗО Харькова. Заключенные рассказали им о плохих условиях содержания, несъедобном питании и жестоком обращении.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт омбудсмена.
Камеры СИЗО оказались переполнены. В изоляторе на момент визита находились 50 осужденных, которых уже должны были отправить в другие пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказаний.
"Большинство камер покрытые грибком и плесенью. Немало заключенных жаловались на ненадлежащие коммунально-бытовые и санитарно-гигиенические условия (отсутствие сливных бачков, изношенность матрасов, подушек и одеял, ограниченный доступ к питьевой воде, наличие в камерах тараканов и клопов)", - сказано в сообщении.
Платными камерами при этом могут воспользоваться только мужчины. Большинство заключенных вообще не знают о существовании таких камер.
В одном из корпусов мониторы обнаружили 3 помещения площадью меньше 1 квадратного метра. Туда заключенных помещали в наказание, это противозаконно.
"Зафиксирован рост количества примененных к следственно-арестованных наказаний в виде помещения в карцер и значительное количество фактов применения персоналом учреждения физической силы и специальных средств. В частности, за шесть месяцев 2020 крайние меры дисциплинарного воздействия были применены к 374 человек. Это один из самых высоких показателей по Украине", - отметили сотрудники Офиса омбудсмена.
Заключенные жаловались на длительное ожидание визита к врачу и невозможность получить лечение без денег.
"Один из заключенных пожаловался на неправомерное применение к нему физической силы и угрозы физического и сексуального насилия со стороны одного из сотрудников учреждения. Информация об указанном событии будет направлена в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве", - сказано в сообщении.
так какие тюрьмы он хочет закрыть? а сидельцев...сюда же????
За что ни возьмись, каким боком ни стань - всё одно форшман...
еще надо сказать было что там геев обижают - и Европа сама нас попросит в свой состав.
СІЗО явно не п'ятизірковий.
Питання: чому людина, ще не визнана винною в судовому порядку, має випробовувати борошна, позбавлення та знущання, ніби її вже засудили до тюремного висновку?
там сидят подозреваемые
а если даже и преступник, то он лишается свободы, а не человеческих условий жизни.
от тюрьмы и от сумы не зарекайся
Можу припустити, що це фото з "обіженки" (камери для в'язнів нижчих каст - їм все одно, бо з дна нема куди падати). Бо для зеків нормальних каст (мужики і вище) такі умови - зашквар.
Мовчу вже про те, що навіть засудженого мають позбавляти свободи, а не перетворювати на фізично й психічно розчавлену худобу, що гниє в сраному хліву.