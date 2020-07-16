Погибший на Донбассе военный медик Илин мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн, - друг. ФОТО

Лучший друг погибшего в зоне ООС 13 июля военного медика Николая Илина рассказал журналистам о его судьбе, войне и мечтах.

С другом Илина, украинцем Максимом Пчеловым, пообщались журналисты эстонского издания Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы познакомились с Миколой в 2006 году. Это было весной, в марте, когда в Минске как раз проходила оппозиционная акция протеста, в которой он принимал участие. Там Миколу жестоко избили, после чего он попал в больницу. Потом сбежал в Киев, наверное, через Россию. В Киеве проходила акция в поддержку белорусов, он на ней присутствовал. Вот там мы и познакомились", - рассказал Пчелов.

С Николаем они одногодки, оба 1984 года рождения. По словам Пчелова, Илин поехал в Эстонию, чтобы получить политическое убежище. После переезда Илина в Таллинн лучшие друзья на некоторое время потеряли связь.

"Общение восстановилось только в 2014 году, когда, как вам известно, на Украину напала Россия. Он мне позвонил, после чего мы связались через Facebook. Он интересовался, что у нас происходит, описывал, какая ситуация в Эстонии, в Таллинне", - вспоминает Пчелов.

В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он хочет попасть в зону боевых действий. По словам Максима Пчелова, его друга сильно беспокоило происходящее на Донбассе.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна

"Потому что Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. О белорусах я вообще молчу. Николая это очень сильно бесило, поэтому он боролся. Видимо, он решил реализовать этот вопрос на фронте", - рассуждает Пчелов, но при этом делает акцент на том, что Илин не хотел стрелять и убивать, потому и выучился на медика, чтобы помогать раненым солдатам.

"Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, обучал. Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь ближнему, - рассказывает Пчелов о том, чем занимался его друг в зоне боевых действий. - В армии, вы сами понимаете, инициатива наказуема. Были определенные проблемы с этим. Но он выбивал, пробивал это все. Он сам был полностью оснащен снаряжением. У него был специальный рюкзак, который был упакован по максимуму. Он даже мне лично в автомобильную аптечку дал Celox (кровоостанавливающее средство), турникет (жгут) и сказал, что они обязательно должны быть у меня в машине".

Также на Цензор.НЕТ: "Герои умирают. И умирают первыми", - белорус помянул погибшего морпеха ВСУ-белоруса Николая Ильина

По словам Пчелова, у Илина был контракт с Вооруженными силами Украины, он получал зарплату - 10-12 тысяч гривен. Все эти деньги он тратил на снаряжение, на помощь, на медицину. Ничего не откладывал, поскольку понимал, что, когда находишься в зоне боевых действий, сбережения могут и не понадобиться.

Однако у него были мечты и планы на будущее, не связанные с войной. Николай хотел жениться на украинке, завести семью. "У него такая отдельная любовь к Украине, но он все время вспоминал Эстонию и хотел туда вернуться. О Беларуси он даже как-то меньше говорил. Много мне рассказывал об Эстонии, о Таллинне. Звал туда съездить", - вспоминает Пчелов.

Друзья общались часто, переписывались раз в два дня в мессенджерах. "Но я у него никогда не спрашивал, как там на войне, или что-то еще такое. Я ему рассказывал о своей жизни, а он мне сбрасывал какие-то фотографии - как он обучает солдат и т. д. Когда он приезжал в отпуск, мы вместе проводили время. Он и ночевал у меня, и на свою пасеку я его привозил. То есть я его пытался как-то реабилитировать и успокоить", - рассказывает друг погибшего.

Читайте также: Зеленский о гибели военного медика в зоне ООС: Это конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство

Сейчас Пчелов ждет, когда тело его друга передадут украинской стороне. Илин понимал, что находится в зоне боевых действий, поэтому завещал своему лучшему другу: "Если меня убьют, то кремируйте меня и развейте прах над Украиной, Беларусью и Эстонией".

Подробнее о Николае Илине и обстоятельствах его смерти читайте в статье на Цензор.НЕТ: "Він діяв так, як підказало серце: одразу побіг до пораненого, щоб людина вижила": спогади про загиблого військового медика Миколу Іліна".





