В РФ сгорел автобус из оккупированного Донецка: в нем ехали 39 пассажиров, пятеро пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Петербург, сгорел в Липецкой области после ДТП утром 17 июля. Пострадали люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Авария произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец, где автобус столкнулся с "Газелью".

После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание и оказали помощь пострадавшим. Пассажирами были 39 граждан Украины, в том числе ребенок.

Пострадали пять человек. В больницы доставили троих. Пассажиры дожидаются другого автобуса в гостинице.

В РФ сгорел автобус из оккупированного Донецка: в нем ехали 39 пассажиров, пятеро пострадали 01

Причины аварии выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Старообуховской трассе, - полиция Киева

В МИД Украины пока ситуацию не комментировали.

В РФ сгорел автобус из оккупированного Донецка: в нем ехали 39 пассажиров, пятеро пострадали 02
В РФ сгорел автобус из оккупированного Донецка: в нем ехали 39 пассажиров, пятеро пострадали 03
Фото: росСМИ

Топ комментарии
+35
Те люди ехали с той стороны в ту сторону
показать весь комментарий
17.07.2020 10:40 Ответить
+25
В новрсти написано пострадали люди. Откуда в автобусе Донецк-С.Петербург люди?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:52 Ответить
+20
Жалко ... хороший автобус был - мог еще долго людей возить, а тут огнеупорная дАнецкая вата...
показать весь комментарий
17.07.2020 10:42 Ответить
Те люди ехали с той стороны в ту сторону
показать весь комментарий
17.07.2020 10:40 Ответить
Ха- ха - ха !
показать весь комментарий
17.07.2020 10:41 Ответить
а может, те люди с той стороні поехали не в ту сторону?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:43 Ответить
А были ли там люди?
показать весь комментарий
17.07.2020 11:08 Ответить
Жалко ... хороший автобус был - мог еще долго людей возить, а тут огнеупорная дАнецкая вата...
показать весь комментарий
17.07.2020 10:42 Ответить
В "Газелі" обгортки від цукерок "Рошен" ще не знайшли?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:43 Ответить
В "Газели" нашли флешку всех серий "Сватов" и "студия 95 квартал"
показать весь комментарий
17.07.2020 10:46 Ответить
Та ні... Скоріш всього, саме в автобусі була флешка... І "водидло" з "громадянами України" її під час рейсу, дивився та слухав... Тому з "Газеллю" і зіткнувся...
показать весь комментарий
17.07.2020 10:59 Ответить
Если бы вата удар не смягчила, разбились бы насмерть.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:45 Ответить
не только вата, но и бояра расслабила тела даунбасят
показать весь комментарий
17.07.2020 10:52 Ответить
Ну і що???
показать весь комментарий
17.07.2020 10:47 Ответить
Тамженашілюді їхали до брацкага нароту, але не склалось.
показать весь комментарий
17.07.2020 10:48 Ответить
ну, а шо ни хотели?набить автобус ватой-всегда огнеопасно
показать весь комментарий
17.07.2020 10:51 Ответить
В новрсти написано пострадали люди. Откуда в автобусе Донецк-С.Петербург люди?
показать весь комментарий
17.07.2020 10:52 Ответить
выражаю обеспокоенность
показать весь комментарий
17.07.2020 10:57 Ответить
Не люди, а предатели Родины с аусвайсами страны-агрессора! Не о чем жалеть!
показать весь комментарий
17.07.2020 10:58 Ответить
У РФ згорів автобус з окупованого Донецька: в ньому їхали 39 пасажирів, п'ятеро постраждали - Цензор.НЕТ 881
показать весь комментарий
17.07.2020 11:06 Ответить
Приємно вражений що у газелі спрацювала подушка безпеки,та ще й вона в квіточку і коричневого кольору.Дизайнери на газі з фантазією
показать весь комментарий
17.07.2020 11:17 Ответить
А то хіба не "просто подушка"? Так звана, диванна "думка"?... Судячи з усього, "Газель" - транспортна, для перевезення малогабаритних вантажів... А водії в таких вантажівках сплять на сидіннях, бо обладнаних місць для спання там нема. А що під голову класти?... Бо я сумніваюсь, що "подушки безпеки" бахромою обшивають... От саме ця подушка і злетіла з пасажирського сидіння (або вилетіла з-за нього), при ударі...
показать весь комментарий
17.07.2020 11:27 Ответить
Ну то, взагалі - то, тонкий троллінг був
показать весь комментарий
17.07.2020 14:19 Ответить
А у мене - "грубий тролінг"... Стосовно "бахроми" на "подушці безпеки"...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:44 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2020 11:28 Ответить
там ехали те, кого россияне могут продолжать называть хохлами
показать весь комментарий
17.07.2020 11:35 Ответить
липецкая катінь. низабудимнипрастим.
показать весь комментарий
17.07.2020 11:45 Ответить
Сгорела вата, да и путена на неё🤣🤣
показать весь комментарий
17.07.2020 12:10 Ответить
Горіла вата, палала !
показать весь комментарий
17.07.2020 12:45 Ответить
Із Донецька зараз українські автобуси не їздять. МІДу не має чим більше зайнятись?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:56 Ответить
Мене найбільше хвилює чи подох той кацап що їхав в "Газелі".
показать весь комментарий
17.07.2020 15:09 Ответить
 
 