В РФ сгорел автобус из оккупированного Донецка: в нем ехали 39 пассажиров, пятеро пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Петербург, сгорел в Липецкой области после ДТП утром 17 июля. Пострадали люди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Авария произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец, где автобус столкнулся с "Газелью".
После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание и оказали помощь пострадавшим. Пассажирами были 39 граждан Украины, в том числе ребенок.
Пострадали пять человек. В больницы доставили троих. Пассажиры дожидаются другого автобуса в гостинице.
Причины аварии выясняются.
В МИД Украины пока ситуацию не комментировали.
