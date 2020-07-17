В РФ сгорел автобус из оккупированного Донецка: в нем ехали 39 пассажиров, пятеро пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Рейсовый автобус, который ехал из Донецка в Петербург, сгорел в Липецкой области после ДТП утром 17 июля. Пострадали люди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Авария произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец, где автобус столкнулся с "Газелью".

После столкновения автобус загорелся. Прибывшие пожарные оперативно потушили возгорание и оказали помощь пострадавшим. Пассажирами были 39 граждан Украины, в том числе ребенок.

Пострадали пять человек. В больницы доставили троих. Пассажиры дожидаются другого автобуса в гостинице.

Причины аварии выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли, один госпитализирован в результате ДТП на Старообуховской трассе, - полиция Киева

В МИД Украины пока ситуацию не комментировали.





Фото: росСМИ