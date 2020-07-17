Под Радой второй день митингуют в поддержку украинского языка: между протестующими и правоохранителями произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Верховной Радой второй день проходит акция "Руки геть від мови!" в защиту украинского языка.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Участники выступают против законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Документ, в частности, предлагает отменить с 1 сентября 2020 года переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский.
Митингующие держат плакаты в поддержку украинского языка, флаги Украины, красно-черные флаги, а также флаги с партийной символикой. В начале митинга произошли потасовки между активистами и правоохранителями, которые не пропускали участников акции с дровами. В результате стычек была распылена газовая смесь.
В ходе акции митингующие зажгли символическую ватру, возле которой развернули баннер "Не підливайте олії у вогонь. Не чіпайте мову".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Или с народом?
Гниды зеленые будут переносить рассмотрение снова, авось, люди устанут приходить...
вам же потім краще буде.
після каденції зеленського, 95-квартал повинен бути заборонений на території України.
ВІДГРЕБЕТЕ ПО ПОВНІЙ!
Государственный язык - основа государства! Зачем такое шаткое основание?
до тiєї сволоти, що внесла цей гiвно-проект, саме кацапсько-ординським матом i потрiбно звертатись. це те, що вони розумiють.
И он реализуется очень скоро..
Вот когда повесят первую зелёную мразь, можно даже на майдане вздернуть Колю котлету, а рядом бужанского, Киву, и Новинского..
Вот посмотрите..
В Украине в тот же день наступит мир и покой..
/// спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой которая пришла поддержать українську мову под ВР.
фото Wladyslaw Musiienko