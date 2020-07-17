Под Радой второй день митингуют в поддержку украинского языка: между протестующими и правоохранителями произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой второй день проходит акция "Руки геть від мови!" в защиту украинского языка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники выступают против законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Документ, в частности, предлагает отменить с 1 сентября 2020 года переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский.

Митингующие держат плакаты в поддержку украинского языка, флаги Украины, красно-черные флаги, а также флаги с партийной символикой. В начале митинга произошли потасовки между активистами и правоохранителями, которые не пропускали участников акции с дровами. В результате стычек была распылена газовая смесь.

В ходе акции митингующие зажгли символическую ватру, возле которой развернули баннер "Не підливайте олії у вогонь. Не чіпайте мову".









































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ