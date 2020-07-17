РУС
Под Радой второй день митингуют в поддержку украинского языка: между протестующими и правоохранителями произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Верховной Радой второй день проходит акция "Руки геть від мови!" в защиту украинского языка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники выступают против законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Документ, в частности, предлагает отменить с 1 сентября 2020 года переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Всемирный конгресс украинцев предостерегает власть от поддержки "языкового" законопроекта Бужанского

Митингующие держат плакаты в поддержку украинского языка, флаги Украины, красно-черные флаги, а также флаги с партийной символикой. В начале митинга произошли потасовки между активистами и правоохранителями, которые не пропускали участников акции с дровами. В результате стычек была распылена газовая смесь.

В ходе акции митингующие зажгли символическую ватру, возле которой развернули баннер "Не підливайте олії у вогонь. Не чіпайте мову".

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

ВР (29396) митинг (2562) протест (5902) украинский язык (1203) язык (3787) русский язык (591) Бужанский Максим (105)
+51
Гнать срачами чертей рюзькава мирка
17.07.2020 10:52 Ответить
+49
не хотите дрова - получите шины.
17.07.2020 10:56 Ответить
+48
На гиляку бужанского!
17.07.2020 10:54 Ответить
Гнать срачами чертей рюзькава мирка
17.07.2020 10:52 Ответить
На гиляку бужанского!
17.07.2020 10:54 Ответить
він хоче весіти на вєтві.
17.07.2020 17:19 Ответить
не хотите дрова - получите шины.
17.07.2020 10:56 Ответить
"В начале митинга произошли потасовки между активистами и правоохранителями, которые не пропускали участников акции с дровами" - это они зря дрова не пропускали, для авторов таких законов костер - самое оно.
17.07.2020 10:57 Ответить
так, полиция с наридом?
Или с народом?
Гниды зеленые будут переносить рассмотрение снова, авось, люди устанут приходить...
17.07.2020 10:58 Ответить
полиция с наридом. а вот Нацгвардия - поглядим...
17.07.2020 11:01 Ответить
А нацгвардія проти Порошенка.
17.07.2020 14:22 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ - НІ РУСИФІКАЦІЇ !!!
17.07.2020 11:05 Ответить
слухайте, поліція, вам зараз не треба чіпати людей.
вам же потім краще буде.
17.07.2020 11:20 Ответить
Дайте слугам - украинофобам ещё 100 дней и вы не узнаете страну 😁😁😁
17.07.2020 11:20 Ответить
мда, докерувався зеленський.
після каденції зеленського, 95-квартал повинен бути заборонений на території України.
17.07.2020 11:22 Ответить
зеленоанальні паскуди забервть свої смердючі граблі від УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ!
ВІДГРЕБЕТЕ ПО ПОВНІЙ!
17.07.2020 11:24 Ответить
мусара!!!!!... мусара!!!!!......
17.07.2020 11:25 Ответить
Примут таки закон. Серьезно настроены. Просто пока не знают как им это сделать, чтобы не обрушить остатки и так уже рухнувшего рейтинга. А тут еще и местные выборы а носу. Тем более этим законом рейт себе особо не поднимешь, области где это можно было сделать сейчас в основном окупированы, но видать зеленому лишенцу нужно показать работу перед прокацапскими кураторами, чье мнение он не может не учитывать.
17.07.2020 11:26 Ответить
якщо справа дійде до чергового Майдану і на гіллі дерев в центрі Києва знову буде висіти лише листя, можна буде стверджувати, що ця країна не відбудеться ніколи а кремль свій шанс не упустить, адже 5 колона таки розростається за рахунок совкового лохторату якого ще є і який ще невиздихав.
17.07.2020 11:27 Ответить
Знищать мову, потім напевно повернуть Томос в Константинополь, а далі і армію розпустять, газ її тримати, раз у Путіна мир в очах
17.07.2020 11:27 Ответить
Они обосрутся сделать хоть что-то одно из того , что вы перечислили...
17.07.2020 11:48 Ответить
зеленым гомодрилам срочно нужно разогнать граждан, которые вышли против принятия закона фашиста бужанского. не удивлюсь если аваковская мусорня провокаторов в гражданском навезла под раду, чтобы иницировать беспорядки.
17.07.2020 11:28 Ответить
А че тут все на русском пишут?? Противники русского языка
17.07.2020 11:35 Ответить
Тебе не влаштовує,що люди,яким,в силу різних обставин звичніше думати і писати на російській мові хочуть ,щоб їхні діти навчалися і думали на мові своїх предків - українській?
17.07.2020 11:43 Ответить
На форуме много людей родом из советского союза. Тогда и была первая поголовная руссификация, чему удивляться?
17.07.2020 12:04 Ответить
патамушта акацапливали нас с децтва такие же малароSSы (цыгане безродные) как ты, чёп в случае чаво (в 2014-м) сказать чё в Украине "руцкий мир" панятна те https://censor.net/user/400476? кстати чаво ты не на сваём англицком пишешь?
17.07.2020 15:59 Ответить
https://censor.net/user/441517, при твоём убийце-Януковиче, когда ты выбрал азиопу вместо Европы, зарплаты достигли уровня внутримкадья или чуть-чуть времени не хватило, как и при твоём Блазне - за два дня до окончания срока резко станет как во внутримкадье?
17.07.2020 11:55 Ответить
Мова прописана в Конституции. Что её защищать?
Государственный язык - основа государства! Зачем такое шаткое основание?
17.07.2020 11:47 Ответить
Зе плесень спецом людей на протесты гоне...
17.07.2020 11:55 Ответить
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 3187
17.07.2020 11:57 Ответить
За українську мову з кацапським матом!!!
17.07.2020 12:00 Ответить
ну i що?
до тiєї сволоти, що внесла цей гiвно-проект, саме кацапсько-ординським матом i потрiбно звертатись. це те, що вони розумiють.
17.07.2020 13:24 Ответить
Я тебе верю.
17.07.2020 13:27 Ответить
плевать на то, во что ты там себе веришь или нет. ты никто и звать тебя никак.
17.07.2020 13:28 Ответить
Мне нравится, когда вас колбасит.
17.07.2020 13:33 Ответить
НА ОФІЦІЙНОМУ законному РІВНІ ТРЕБА ЗАТВЕРДИТИ ЩО РОСІЙСЬКА МОВА ЦЕ ІМПЕРСЬКА МОВА, А НЕ МОВА МЕНШОСТІ

Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 5775
17.07.2020 12:10 Ответить
Бужанський недоумок послідовник Гадіка Колісніченка.Закінчить так само- десь на Ростові чи на Кримнашу збухається.Кремлівське сміття
17.07.2020 12:12 Ответить
МОВА ЦЕ МАЙБУТНЄ, ЯЗИК ЦЕ ВІДСТІЙ, ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ КАЦАПСЬКОМОВНИХ СЕРІАЛОВ ЯКІ ВИПУСКАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ.
17.07.2020 12:16 Ответить
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 2601
17.07.2020 12:32 Ответить
,Бужинский тварюка ,не подобаэтся мова, как кажуть у нас в Iзраэле Лех на )(уй на Ростов😡
17.07.2020 12:25 Ответить
сволоту Бужанського та всiх, хто проголосує за його антиукраїнську прорашистську маячню спалити разом з цим проектом, проектом, написаним на паРашi гебешними та кремлiвськими кураторами ЗеБiльноi шобли та зажОпп .
17.07.2020 12:41 Ответить
Да, что ж такое. Почему на россии полторы сотни государственных языков и никаких протестов на красной площади. Почему в каждой банановой республике, свои национальные школы, театры, газеты, книги, теле радио каналы, и никаких потасовок с правоохранительными органами. Прямо, аж обидно. Да.
17.07.2020 12:42 Ответить
В потасовке обе стороны матюкались на русском языке.К чему бы это?
17.07.2020 13:14 Ответить
Да и когда по домам разошлись, то тоже, прошедшее событие, на кацапсинском изыке обсуждали.
17.07.2020 14:42 Ответить
Хряк проголодался,очень к корыту хо-ца.
17.07.2020 13:15 Ответить
УКРАЇНЦІ, скільки ми ще будемо терпіти цю ************** слугоуродівську мерзоту при владі? Ви що не бачите куди все повертається? Ми маємо за...ашити усю цю зелено-коломойшинську срань, або станемо рабами у *****, мАцквабаду, та медведчуківсько-*************** ...здоти!
17.07.2020 13:18 Ответить
Порошенковские заробитчане...
17.07.2020 13:28 Ответить
ось так свинособацi сiрОжi буде зрозумiло.))
17.07.2020 13:43 Ответить
ВР не будет сегодня рассматривать этот Законопроект. Думаю зеленые мрази будут ждать подходящий момент, когда все утихнет. А ватному гандону Бужанскому советую вспомнить своего "идеологичского кореша" Бузину. С ватой часто случаются "внезапные несчастные случаи"...
17.07.2020 13:45 Ответить
Та лишиться ви мови. Її продали, продали 73% разом із державою... до того ж продали за пусті обіцянки.
17.07.2020 13:53 Ответить
Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 1982
17.07.2020 14:07 Ответить
Выход один.
И он реализуется очень скоро..
Вот когда повесят первую зелёную мразь, можно даже на майдане вздернуть Колю котлету, а рядом бужанского, Киву, и Новинского..
Вот посмотрите..
В Украине в тот же день наступит мир и покой..
17.07.2020 14:12 Ответить
Ещё Медведчука с Рабиновичем.
17.07.2020 14:54 Ответить
"Под Радой второй день митингуют в поддержку украинского языка: между протестующими и правоохранителями произошла потасовка." - "правоохранители" против украинского языка и поддерживают Бужанского.
17.07.2020 14:56 Ответить
Бузина зачекався Бужанського.
17.07.2020 16:56 Ответить
режим не чепляє та не знищує ні податкову мафію , ні безподаткову :лісову, янтарну, порно, ігорно, нарко ... ні любу іншу мафію, режиму треба для початку лише мову людську українську знищити...бо це для режиму- найголовне...браво слуги, браво...
17.07.2020 17:29 Ответить
дожили! біомусор б'є жінку - вчительку, за українську мову в Українi!!!

/// спецназовцы МВД из спецподразделения ТОР, дискутируют с учительницей младших классов Натальей Безъязыковой которая пришла поддержать українську мову под ВР.
фото Wladyslaw Musiienko



Під Радою другий день мітингують на підтримку української мови: між протестувальниками та правоохоронцями сталася сутичка - Цензор.НЕТ 9542
17.07.2020 20:45 Ответить
У этой страны нет будущего. Её рвут на части. На востоке - рашка, на западе - венгры, а в центре - "активисты". Вопрос только один: Сколько времени нам осталось.
18.07.2020 01:02 Ответить
 
 