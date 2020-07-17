РУС
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине. ФОТОрепортаж

Сегодня в Лимане Донецкой области в последний путь провели морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Украинский воин с позывным Мир погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Офицер защищал независимость Украины почти с самого начала вооруженной агрессии России в Донбассе. До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой через некоторое время вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

По словам побратимов, они "за командиром были готовы идти хоть на край света".

Офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

Читайте также: Погибший 13 июля под Зайцево Дмитрий Красногрудь участвовал в ликвидации кадрового офицера РФ Щербы в 2017 г.

Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 01
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 02
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 03
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 04
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 05

Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 06
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 07
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 08
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 09
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 10
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 11

Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине 12

похороны (1539) потери (4527) ВСУ (6865) операция Объединенных сил (6766) 35 отдельная бригада морской пехоты (67)
Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине - Цензор.НЕТ 1926
17.07.2020 12:34 Ответить
Вічна пам"ять герою !!
17.07.2020 12:38 Ответить
Слава Україні !
Героям Слава !
17.07.2020 12:42 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині - Цензор.НЕТ 6911
17.07.2020 13:12 Ответить
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині - Цензор.НЕТ 1433

_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам Укрвїни!
Герої не вмирають ! Слава Україні ! Слава Героям !
17.07.2020 13:30 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Морпіха Дмитра Красногрудя, який загинув під час виконання бойового завдання під Зайцевим, поховали на Донеччині - Цензор.НЕТ 3873
17.07.2020 14:58 Ответить
R.I.P
17.07.2020 16:41 Ответить
 
 