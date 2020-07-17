Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине. ФОТОрепортаж
Сегодня в Лимане Донецкой области в последний путь провели морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Украинский воин с позывным Мир погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зайцево.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Офицер защищал независимость Украины почти с самого начала вооруженной агрессии России в Донбассе. До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой через некоторое время вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.
По словам побратимов, они "за командиром были готовы идти хоть на край света".
Офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям Слава !
╬
_______________ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!______________________
Українські воїни, лицарі славні, Ви зброю тримали в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Були Ви мужніми і достойними слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін-та вічна память Вам Героям захисникам Укрвїни!
Герої не вмирають ! Слава Україні ! Слава Героям !