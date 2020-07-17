Морпеха Дмитрия Красногрудя, погибшего при выполнении боевого задания под Зайцево, похоронили на Донетчине. ФОТОрепортаж

Сегодня в Лимане Донецкой области в последний путь провели морского пехотинца лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Украинский воин с позывным Мир погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Зайцево.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Офицер защищал независимость Украины почти с самого начала вооруженной агрессии России в Донбассе. До службы в морской пехоте служил в 93-й ОМБр "Холодный Яр" командиром разведки мотопехотного батальона. После окончания контракта с бригадой через некоторое время вернулся на службу и стал командиром взвода 35-й бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

По словам побратимов, они "за командиром были готовы идти хоть на край света".

Офицер обожал саперное дело и был образцовым разведчиком.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.

