9 290 24

Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках. ФОТОрепортаж

Трое должностных лиц таможенных постов Одесской таможни ГТС разоблачены на получении неправомерной выгоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Главным следственным управлением Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции трое должностных лиц таможенных постов Одесской таможни ГТС разоблачены на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - казано в сообщении.

По данным следствия, заместитель начальника одного из отделов таможенного оформления, действуя по предварительному сговору с в. о. начальника таможенного поста "Одесса" Одесской таможни ГТС, используя свое служебное положение, организовали незаконную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих импорт грузов транспортом морского сообщения. Они систематически получали "вознаграждение" за беспрепятственный пропуск и ускорение таможенного оформления.

Должностные лица задержаны при получении 2 100 долларов США неправомерной выгоды от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.

Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках 01

Также досудебным расследованием установлено, что начальник таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни, организовал аналогичную незаконную схему поборов с физических лиц за растаможивание транспортных средств.

Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках 02

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины после получения 1800 долларов США неправомерной выгоды от лица за беспрепятственное таможенное оформление пяти транспортных средств.

Решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении.

Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках 03

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках 04
Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках 05
Фото: сайт ОГУ

взятка (6219) задержание (6700) Одесса (8011) таможня (1977) Офис Генпрокурора (2606)
Топ комментарии
+8
О, это уже "новая таможня" от ЗЕкаманды и метросексуала Нефьодова заработала...
17.07.2020 13:17 Ответить
+6
Одесские таможенники никого не боялись при шоколаде, саакашвили слегка наломал дров, но шоколад быстро его убрал, конечно они потеряли страх.
17.07.2020 13:30 Ответить
+5
Ублюдки...
17.07.2020 13:18 Ответить
Чому лише трьох, треба було всіх і жодної помилки не було б !!!))
17.07.2020 13:28 Ответить
...ііі пошло отвлєчєніє на нєгодний об'єкт

Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках - Цензор.НЕТ 3335
17.07.2020 13:40 Ответить
Тебе как свидетелю патужных риформ виднее... Чем сегодня вас на свиноферме кормят?
показать весь комментарий
галасуй за вєрєщук - ірка лучшая із сук...

Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі - Цензор.НЕТ 6133
17.07.2020 14:12 Ответить
вот это креативище!
Хоть и с опаской, нажму "нравится"...
17.07.2020 14:13 Ответить
да какая бы ******* не была... туда идут люди с целью брать взятки .... традиция
17.07.2020 14:16 Ответить
Зато при Портрохові контрабас працював як годиник, а всрався Зеленський. Один Альперін скільки бабла сколоти в Пєті!!!Парахаботіки фас!!!
17.07.2020 17:46 Ответить
не верю
17.07.2020 13:17 Ответить
извиняться,наградят,отпустят
17.07.2020 13:17 Ответить
Як прокурорів ,відновлят на посаді з виплатою компенсаціі !!))
17.07.2020 13:29 Ответить
Ублюдки...
17.07.2020 13:18 Ответить
Митниця не "даёт добро" , вона добро бере !!)))
17.07.2020 13:31 Ответить
Они не винновны ведь они тоже президенты и думали что настал конец эпохи бедности. Понять и простить!!!
17.07.2020 13:22 Ответить
Какой из вариантов имел место:
- перестали делится ?
- обидели уважаемого человека ?
- требовали с родственника ах какого человека ?
- демпинговали перед коллегами ?
П.С. Про борьбу с коррупцией речь не идёт...
17.07.2020 13:24 Ответить
У зеленого стада всего всегда по три...то литинант бакланов бакланит про три тераракта...теперь тут три начальника....кае тут не вспомнить о трех кинокамерах...и трех пиджаках щамшевых...импортных...😃
17.07.2020 13:28 Ответить
Одесские таможенники никого не боялись при шоколаде, саакашвили слегка наломал дров, но шоколад быстро его убрал, конечно они потеряли страх.
17.07.2020 13:30 Ответить
ага, точно, раньше они никого не боялись, а при зелепупенских реформаторах так боятся, что воруют уже всем кагалом...
17.07.2020 13:59 Ответить
Коррупция задержала на Одесской таможне сразу троих начальников на взятках....
17.07.2020 13:30 Ответить
Нужно минимизировать человеческий фактор, эта коррупция тотальная уже всех достала. Предпринимателей доят все подряд,
17.07.2020 13:31 Ответить
Таможня - синонім слова "хабар". Доведеться філологію рихтувати.
17.07.2020 13:50 Ответить
При Петре Алексеевиче такой зрады небыло....
17.07.2020 14:10 Ответить
Ну и как твоя борьба с коррупцией, а зе? Когда же начнёшь исполнять свои обещания, давшие ещё год назад? Если бы народ знал, что ты не хозяин слов своих, сидеть бы тебе в своём квартале пожизненно.
17.07.2020 19:50 Ответить
 
 