Коррупция на Одесской таможне: сразу троих начальников задержали на взятках. ФОТОрепортаж

Трое должностных лиц таможенных постов Одесской таможни ГТС разоблачены на получении неправомерной выгоды.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Главным следственным управлением Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения Управления стратегических расследований ДВР Нацполиции трое должностных лиц таможенных постов Одесской таможни ГТС разоблачены на получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - казано в сообщении.

По данным следствия, заместитель начальника одного из отделов таможенного оформления, действуя по предварительному сговору с в. о. начальника таможенного поста "Одесса" Одесской таможни ГТС, используя свое служебное положение, организовали незаконную схему по вымогательству и получению неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих импорт грузов транспортом морского сообщения. Они систематически получали "вознаграждение" за беспрепятственный пропуск и ускорение таможенного оформления.

Должностные лица задержаны при получении 2 100 долларов США неправомерной выгоды от ООО за беспрепятственное таможенное оформление контейнеров с грузом.

Также досудебным расследованием установлено, что начальник таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни, организовал аналогичную незаконную схему поборов с физических лиц за растаможивание транспортных средств.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины после получения 1800 долларов США неправомерной выгоды от лица за беспрепятственное таможенное оформление пяти транспортных средств.

Решаются вопросы сообщения задержанным о подозрении.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.





