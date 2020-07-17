Во дворе дома экс-нардепа Розенблата в Житомире взорвалась граната. ФОТО
В Житомире во двор дома бывшего народного депутата Борислава Розенблата ночью неизвестные бросили гранату.
Об этом Розенблат написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал", - написал Розенблат, добавив, что его хотят запугать "из-за политической деятельности".
Он отметил, что заявление в полицию уже написано.
Позже отдел коммуникации полиции Житомирской области сообщил, что утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе дома подозрительных обломков. Сотрудники полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.
"В результате первоочередных действий установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросила гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", - добавили правоохранители.
Сейчас полицейские проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, предварительная квалификация события - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
"-я тебе конечно верю, разве могут быть сомнения? ...
-это наш с тобой секрет"
принесли розы,
далее - матом.
Стоит могила - Розенблат,
сверху - розы,
внутри - бл***.
...
До Розенблата нардепа пішов
Більше у лісі немає: ні бурштину, ні хлопця, ні тата Тільки у хаті нардепа розірвалась граната
Неизвестный забросила...однако. На цензоре новые копирайтеры?