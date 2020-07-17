РУС
Во дворе дома экс-нардепа Розенблата в Житомире взорвалась граната. ФОТО

В Житомире во двор дома бывшего народного депутата Борислава Розенблата ночью неизвестные бросили гранату.

Об этом Розенблат написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, это правда, ночью, во двор моего дома бросили гранату, был взрыв. К счастью никто не пострадал", - написал Розенблат, добавив, что его хотят запугать "из-за политической деятельности".

Он отметил, что заявление в полицию уже написано.

Читайте также: Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова

Позже отдел коммуникации полиции Житомирской области сообщил, что утром 17 июля на службу "102" поступило сообщение об обнаружении во дворе дома подозрительных обломков. Сотрудники полиции обнаружили обломки предмета, похожего на гранату.

"В результате первоочередных действий установлено, что около 3 ночи через забор домовладения неизвестный забросила гранату, которая взорвалась во дворе. Никто из людей не пострадал", - добавили правоохранители.

Во дворе дома экс-нардепа Розенблата в Житомире взорвалась граната 01
Во дворе дома экс-нардепа Розенблата в Житомире взорвалась граната 02

Сейчас полицейские проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, предварительная квалификация события - ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Во дворе дома экс-нардепа Розенблата в Житомире взорвалась граната 03

граната (1024) Житомир (697) Нацполиция (16714) Розенблат Борислав (186)
+17
А что там с "янтарной мафией", как копали так и копают?
показать весь комментарий
17.07.2020 13:58 Ответить
+16
А чого дом не показали? Мабуть хібара під соломою. Соромиться.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:14 Ответить
+11
Вообще не понятно, почему это животное не сидит в тюрьме...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
прокурор недавно сказал что все пучком, никто не копает, и деревья незаконно не пилят

"-я тебе конечно верю, разве могут быть сомнения? ...
-это наш с тобой секрет"
показать весь комментарий
17.07.2020 15:39 Ответить
цены упали
показать весь комментарий
17.07.2020 16:52 Ответить
Значит выросло предложение на рынке...
показать весь комментарий
17.07.2020 17:29 Ответить
или феншуй начал гнать другое
показать весь комментарий
17.07.2020 17:45 Ответить
С минеральными удобрениями под туей по аккуратней надо.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:06 Ответить
Гранати літають де хочуть.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:07 Ответить
Отака граната, дупу лоскотати.))
показать весь комментарий
22.12.2020 13:01 Ответить
Какая политическая деятельность? У чем он мелет, прости Господи! Как депутат полностью себя дискредитировал, а теперь сказки рассказывает.
показать весь комментарий
17.07.2020 14:14 Ответить
.эта гнилая мразь уже давно должна сидеть- уг.делу 3 года= и хоть бы хныкнул, падла...(((
показать весь комментарий
18.07.2020 01:35 Ответить
Сам аккуратно под самый дальний кустик бросил наступательную хлопушку РГД-5. Зато будет вовсю орать: "Не трогайте меня, я- жертва, я така жертва!".
показать весь комментарий
17.07.2020 14:18 Ответить
Вы как маленький, тюрьма это место для патриотов...
показать весь комментарий
17.07.2020 14:24 Ответить
Розенблата кинули гранату...какой слог, какая чеканная рифма. Как хорошо бы смотрелась табличка на могиле с такой надписью!
показать весь комментарий
17.07.2020 14:23 Ответить
Попрощались с Розенблатом,
принесли розы,
далее - матом.

Стоит могила - Розенблат,
сверху - розы,
внутри - бл***.

...
показать весь комментарий
17.07.2020 15:50 Ответить
Разборки однако.....
показать весь комментарий
17.07.2020 14:24 Ответить
Да ладно не переживай, в пархатом цирке уродов своих розенблатов и менделей хватает.
показать весь комментарий
17.07.2020 15:09 Ответить
Так я ж и не спорю:такие гниды нужны любой власти.А "аваковы"-так вообще крайне необходимы
показать весь комментарий
17.07.2020 18:41 Ответить
Хлопчик у лісі бурштину знайшов
До Розенблата нардепа пішов
Більше у лісі немає: ні бурштину, ні хлопця, ні тата Тільки у хаті нардепа розірвалась граната
показать весь комментарий
17.07.2020 14:59 Ответить
Ой, шо такое? ********** стали подзабывать, надо хоть как-то о себе напомнить?
показать весь комментарий
17.07.2020 15:41 Ответить
Теперь и он пострадавший от политических преследованийУ дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната - Цензор.НЕТ 6249
показать весь комментарий
17.07.2020 16:52 Ответить
..ох и гнус...
показать весь комментарий
18.07.2020 01:36 Ответить
Морда просит кирпича.
показать весь комментарий
22.12.2020 13:05 Ответить
".. через забор домовладения неизвестный забросила гранату",Источник: https://censor.net/p3208719

Неизвестный забросила...однако. На цензоре новые копирайтеры?У дворі будинку екснардепа Розенблата в Житомирі вибухнула граната - Цензор.НЕТ 6468
показать весь комментарий
17.07.2020 16:55 Ответить
Сам заказал
показать весь комментарий
17.07.2020 17:31 Ответить
Це полiтичнi переслiдування.Патрiота Розенблата в Гетьмани.
показать весь комментарий
17.07.2020 18:52 Ответить
Це, напевно, перша звісточка наближення кришталевої ночі. Дістали.
показать весь комментарий
17.07.2020 22:04 Ответить
Оо евреев щимлят .антисемизм))
показать весь комментарий
18.07.2020 02:14 Ответить
 
 