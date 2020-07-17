РУС
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ 01
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ 02
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ 03
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ 04

...****************...
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5780
17.07.2020 15:02 Ответить
Підозрюю - основна маса клієнтів з Даунбасу та Лугандону...
17.07.2020 15:01 Ответить
Харків'янам не дає спокій успіхи Кернеса із трьома стаканчиками і шариком.
17.07.2020 15:02 Ответить
Підозрюю - основна маса клієнтів з Даунбасу та Лугандону...
17.07.2020 15:01 Ответить
Харків'янам не дає спокій успіхи Кернеса із трьома стаканчиками і шариком.
17.07.2020 15:02 Ответить
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7721
17.07.2020 15:04 Ответить
...****************...
Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5780
17.07.2020 15:02 Ответить
так шо у бакана с вованом, и того, фамилию которого я не хочу знать отзовут?
ай не верю ай не....
дорога платиль, диплома мню и цем..... - дохтар усех наук бо!
17.07.2020 15:09 Ответить
17.07.2020 15:11 Ответить
папа саня сынуле за бесплатно на бухгалтера дипломец отшлепал?
не всем так везет, у некоторых папы слесари....
17.07.2020 15:25 Ответить
в заголовке неточность: не "жители Харькова", а харьковские мусора подделывали паспорта.
17.07.2020 15:06 Ответить
Почему в прошедшем времени?
17.07.2020 15:22 Ответить
Вот-вот!
17.07.2020 15:59 Ответить
на Східній Україні, жителі Харкова підробляли і продавали паспорти іноземцям...
17.07.2020 15:36 Ответить
Паспорта для донбасян динирівських ? Так одразу й кажіть.
17.07.2020 15:32 Ответить
Вопрос словарного запаса.
17.07.2020 16:31 Ответить
А возглавлял нач. паспортного стола? Ить бланки на улице не валяются.
17.07.2020 16:46 Ответить
 
 