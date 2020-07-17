Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.

Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

