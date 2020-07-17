Жители Харькова подделывали и продавали паспорта иностранцам, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы жителей Харькова, которые изготавливали и реализовывали поддельные паспорта граждан Украины и официальные документы представительств иностранных государств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли поддельные паспорта, печати украинских госучреждений и официальных представительств иностранных государств, а также оборудование для изготовления фальшивых документов.
Сейчас решается вопрос о сообщении участникам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
ай не верю ай не....
дорога платиль, диплома мню и цем..... - дохтар усех наук бо!
не всем так везет, у некоторых папы слесари....