Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море. ФОТОрепортаж

Подразделения Южного регионального управления, регионального управления морской охраны Госпогранслужбы и Военно-морских Сил ВСУ отработали действия резервов ведомств в случае вооруженной агрессии условного противника на территорию Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление авиацией и флотом прибыли спецназовцы Южного регионального управления. Дать вооруженный отпор противнику одновременно вышли корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, которые десантировались на остров", - отметили в пресс-службе.

Кроме вопросов слаженности и взаимодействия подразделений обоих ведомств, военнослужащие отработали и практические упражнения с боевой стрельбой.

Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 01
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 02
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 03
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 04
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 05
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 06
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 07
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 08
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 09
Пограничники провели совместные учения с ВМС в Черном море 10

ВМС (1509) Госпогранслужба (6778) военные учения (3478)
