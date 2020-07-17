РУС
Киберполиция разоблачила мошенников, которые "продали" несуществующих товаров и услуг в интернете на 1,5 млн. ФОТО

Киберполиции разоблачила группировку, которая под видом продажи товаров и услуг "заработала" почти 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Киберполиции установила, что фигуранты на торговой интернет-платформе создали 14 вебсайтов. На них они якобы продавали компьютерную, бытовую и оргтехнику. Также там размещали фиктивные предложения по аренде жилья. Получив от покупателей оплату - злоумышленники исчезали. Каждый такой сайт работал не более трех недель.

От мошеннических действий пострадали более 200 граждан. Сумма нанесенного ущерба составляет около 1,5 миллиона гривен.

Читайте также: В течение года прекращена деятельность 25 мошеннических call-центров, выманивающих деньги у граждан, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Киберполиция разоблачила мошенников, которые продали несуществующих товаров и услуг в интернете на 1,5 млн 01

Правоохранители провели 18 обысков по месту расположения офисов, адресов проживания и в автомобилях злоумышленников. По результатам процессуальных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Досудебное следствие продолжается.

А как вам нравится, когда на известной площадке Prom растиражировали похожих по товару клон-сайтов для того чтобы заманивать больше посетителей. Причём с одинаковыми телефонами и адресом. При этом товар не высылают, на звонки как только сделана предоплата не отвечают. После обращения в полицию и на саму платформу, где размещены эти клоны, никто не удосужился их убрать... Наверное в долях или сами это и делают.
17.07.2020 17:25 Ответить
Ну наконец то начали шевелиться да только напрасно это всё,в суде всё порешают, гарантия 101%.Схема уже обкатанная и отработанная до мелочей. Прокуроры делают материалы но как всегда с явными косяками ,судьи возвращают на доследование если мало приплатили или на основании этого сырого прокурорского материала не находят "состава преступления" и отправляют мошенника на свободу а прокуроры не подают апелляцию.
17.07.2020 17:31 Ответить
Вєнєдіктов маладец! Пора навєрьх!
17.07.2020 17:31 Ответить
Поэтому предоплату я не плачу.
18.07.2020 14:28 Ответить
 
 