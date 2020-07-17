Киберполиция разоблачила мошенников, которые "продали" несуществующих товаров и услуг в интернете на 1,5 млн. ФОТО
Киберполиции разоблачила группировку, которая под видом продажи товаров и услуг "заработала" почти 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Киберполиции установила, что фигуранты на торговой интернет-платформе создали 14 вебсайтов. На них они якобы продавали компьютерную, бытовую и оргтехнику. Также там размещали фиктивные предложения по аренде жилья. Получив от покупателей оплату - злоумышленники исчезали. Каждый такой сайт работал не более трех недель.
От мошеннических действий пострадали более 200 граждан. Сумма нанесенного ущерба составляет около 1,5 миллиона гривен.
Правоохранители провели 18 обысков по месту расположения офисов, адресов проживания и в автомобилях злоумышленников. По результатам процессуальных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Досудебное следствие продолжается.
