РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10218 посетителей онлайн
Новости Фото
26 973 86

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 июля, состоялось последнее очередное пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

С утра под Радой второй день митинговали в поддержку украинского языка: между протестующими и правоохранителями произошла потасовка.

Тем временем в Раде в рамках Часа вопросов к правительству выступал министр обороны Андрей Таран, который заявил: "В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована".

Затем Рада поддержала постановление о нелегитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму.

Далее Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новыхприняла законопроект об оборонных закупках и закон о Службе внешней разведки.

После оглашения запросов и выступлений парламентариев Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва.

Рабочий день Рады в объективе парламентского фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 01

Пленарное заседание Верховной Рады 17 июля 202о г.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 02

Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 03

Очередь парламентариев к замглавы МВД Антону Геращенко.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 04

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Андрей Иванчук ("Довира").

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 05

Кабмин на "Часе вопросов к правительству"

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 06

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Олег Макаров ("Голос").

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 07

"Слуги народа" здороваются. 


Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 08

Виталий Безгин (СН) читает материалы по объединению Луцкой ОТГ.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 09
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 10

Не успел закончится "Час вопросов", как к Шмыгалю выстроилась очередь нардепов.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 11

Переболевший коронавирусом Сергей Шахов ("Довира") хочет пожать руку премьеру Шмыгалю, но тот соблюдает "карантинный этикет" и здоровается только кулаком.


Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 12

Рассказ Шахова Шмыгалю.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 13

Тем временем, "Голос" во главе с главой партии Кирой Рудик заявляет о переходе в оппозицию.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 14

Шахов продолжает беседу со Шмыгалем.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 15

"Слуга народа" Александр Юрченко не скрывает радости от встречи с коллегами по фракции.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 16

Замглавы фракции СН Артем Культенко беседует с Вадимом Новинским и здоровается с Мусой Магомедовым.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 17

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко беседует с Иваном Кириленко. Возле них стоит Антон Яценко ("За будущее").

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 18

Кандидат в мэры Киева от СН Ирина Верещук не скрывает своей радости от победы на праймериз. Тем временем, фигурантка скандала с "рабочей бабой" Ирина Аллахвердиева обнимается с коллегой.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 19

"Слуги народа" Александр Скичко и Сергей Грывко.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 20

"Слуга народа" Даниил Гетманцев пришел поздороваться с Натальей Королевской (ОПЗЖ).


Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 21

Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, взяв слово в Раде сказал: "Алло, добрый день!". Глава фракции СН Давид Арахамия, как и многие в зале, не смог сдержать смех.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 22

"Слуги народа" Арахамия, Корниенко и Культенко.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 23

"Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 24

"Совещание возле президиума": спикер Дмитрий Разумков, первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, соглава фракции ЕС Ирина Геращенко, Гео Лерос (СН), Даниил Гетманцев (СН).

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 25

Владимир Кабаченко ("Батькивщина") общается с коллегой из "Слуги народа".

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 26

Аллахвердиева обнимается со Скичко.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 27

Проигравший праймериз СН на кандидата в мэры Киева Николай Тищенко и победитель Ирина Верещук.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 28

"Слуга народа" Александр Корниенко общается с коллегой по фракции.

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 29
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля 30

Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качества" "слуга народа" Галина Третьякова смотрит понимающим взглядом на танцевавшего недавно в машине под "Попа как у Ким" Николая Тищенко.

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

Власенко Сергей (1362) ВР (29399) Геращенко Ирина (1634) Кириленко Иван (103) Королевская Наталья (723) Новинский Вадим (440) Тимошенко Юлия (24593) Яценко Антон Батькивщина (130) Геращенко Антон (1438) Иванчук (64) Арахамия Давид (995) Шахов Сергей (112) Разумков Дмитрий (1522) Гетманцев Даниил (412) Стефанчук Руслан (678) Корниенко Александр (658) Дубинский Александр (430) Бужанский Максим (105) Верещук Ирина (507) Скичко Александр (41) Магомедов Муса (21) Лерос Гео (378) Третьякова Галина (118) Тищенко Николай (338) Безгин Виталий (42) Культенко Артем (10) Аллахвердиева Кормышкина (30) Шмыгаль Денис (2829) Рудик Кира (97) Юрченко Александр (101)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 311
показать весь комментарий
17.07.2020 20:50 Ответить
+30
Вагітні дуби і корабельні сосни - склад ******** Верховної Ради. Ми ще 1,5 назад такого собі навіть уявити не могли
показать весь комментарий
17.07.2020 20:59 Ответить
+29
у корниенко - судя по всему будет двойня, или тройня? зелепупенков...
обрюхатили его за год нехило...
главное - щоб рожать не почав в ВР...
показать весь комментарий
17.07.2020 21:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Раденькі, що дурненькі.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:44 Ответить
у корниенко - судя по всему будет двойня, или тройня? зелепупенков...
обрюхатили его за год нехило...
главное - щоб рожать не почав в ВР...
показать весь комментарий
17.07.2020 21:13 Ответить
Автобус будет.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:27 Ответить
Є кращі фотографії!
показать весь комментарий
18.07.2020 10:04 Ответить
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 7686
показать весь комментарий
18.07.2020 10:05 Ответить
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 4998
показать весь комментарий
18.07.2020 10:05 Ответить
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 5713
показать весь комментарий
18.07.2020 10:06 Ответить
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 1453
показать весь комментарий
18.07.2020 10:07 Ответить
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 8714
показать весь комментарий
18.07.2020 10:09 Ответить
Та Ви шо!!! Я стільки не вип*ю!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 12:05 Ответить
"низкокачественна" полезла, по-человечески зайти не может.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:41 Ответить
Перенашивает уродец, на 12 месяц пошел!
показать весь комментарий
17.07.2020 21:52 Ответить
с таким животом у мужчин часто проблемы с поджелудочной, любит жрать и пить алкоголь - а это - прямой путь к раку.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:38 Ответить
🤢
показать весь комментарий
17.07.2020 20:46 Ответить
АРХІВИ МИРОТВОРЦЯ: ВЕРЕЩУК І КРЕМЛІВСЬКІ ПРОПАГАНДИСТИ - ЛЮБОВ У ЛИСТУВАННІ - читаємо - читаємо на сайті Миротворець
показать весь комментарий
17.07.2020 20:47 Ответить
Баба да! Баба да!

Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 3754
показать весь комментарий
17.07.2020 20:47 Ответить
Вагітні дуби і корабельні сосни - склад ******** Верховної Ради. Ми ще 1,5 назад такого собі навіть уявити не могли
показать весь комментарий
17.07.2020 20:59 Ответить
Да уж,зоопарк так зоопарк!!! Зебилы,вы счастливы?!Вы сделали это вместе!Смотрите,наслаждайтесь...
показать весь комментарий
18.07.2020 00:20 Ответить
Гарантированная "дистанция".. еще скоро и 1,5 метра.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:04 Ответить
причем "баба" - СПРАВА)) на сносях))
показать весь комментарий
17.07.2020 21:14 Ответить
Перенашивает, 12 месяц пошел!
показать весь комментарий
17.07.2020 21:53 Ответить
Сосны и дубы + мадам Ку-Ку, на новом матрасе. Такое впечатление, что это стадо скоро начнет сношаться, прямо в зале.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:47 Ответить
Мама родная....
показать весь комментарий
17.07.2020 20:48 Ответить
такого навіть фотошопити не потрібно - картинки журналу Перець- був колись такий сатиричний в Україні- яке стидобищне збіговисько ЗЕлене!
показать весь комментарий
17.07.2020 20:51 Ответить
С такім пузом как у Крніенко только мечать о ДАбабах
показать весь комментарий
17.07.2020 20:48 Ответить
...поки ці кремлівськи консерви тішаться,тим часом в країні : - https://www.youtube.com/watch?v=tj5MatiQAo8 ...Друзі президента везуть в Україну кримнашистку Zivert, а Білик і ко фестивалять із росіянами...
показать весь комментарий
17.07.2020 20:49 Ответить
какой пузатый этот Корниенко...жесть...
баба да! баба да!
показать весь комментарий
17.07.2020 20:49 Ответить
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 311
показать весь комментарий
17.07.2020 20:50 Ответить
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 9284
показать весь комментарий
17.07.2020 20:52 Ответить
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 9324
показать весь комментарий
17.07.2020 20:56 Ответить
привіт, Коля ! шо дивишся- не впізнав ? я ж твоя колега по ВР ! Коля... - А ну станьте раком,,,, ------ Аааа то це ви !
показать весь комментарий
17.07.2020 21:00 Ответить
🤣
показать весь комментарий
17.07.2020 21:15 Ответить
И вот этот классический, не повторный, жанр - и есть ответ всем Святым, Мудрым, Дальновидным, Уставшим От Войны Украинцам - полтора года назад отдавших свои(ю) тухесы для - Анал не продлогать, но ради того - лишь бы не Порошенко, - согласен и на анал.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:29 Ответить
Жопа как у тищенко, а попа как у ким
показать весь комментарий
17.07.2020 20:52 Ответить
а колись була ПОВНОЦІННОЮ ДИТИНОЮ...
показать весь комментарий
17.07.2020 20:54 Ответить
в цієї нацистки 120 кг тільки целюліту, фууууууу
показать весь комментарий
17.07.2020 23:07 Ответить


Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 1394
показать весь комментарий
17.07.2020 20:53 Ответить
Чем смотреть такую муть, лучше выпить и уснуть (без кошмаров).
показать весь комментарий
17.07.2020 20:53 Ответить
лучше выгнать эту муть - потом выпить и уснуть
показать весь комментарий
17.07.2020 21:03 Ответить
Тогда не до сна будет, придётся работать по чистке этих Авгиевых конюшень.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:25 Ответить
Беньки на мормізе некачественное с детства, от рождения, Третьяковой Коле Оболонскому говорит, - возьми меня Коля, кчественного слугу народа тебе рожу. Через 6 месяцев.
показать весь комментарий
17.07.2020 20:59 Ответить
Матрац нахваливает.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:30 Ответить
"Слуга народа" Александр Юрченко не скрывает радости от встречи с коллегами по фракции. Источник: https://censor.net/p3208793

БАБА ДА!
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 1560
показать весь комментарий
17.07.2020 21:04 Ответить
Этот "слуга" баллотировался у нас по округу. И победил, хотя были намного более достойные кандидаты. А с этим "громадським активістом" было ясно с самого начала. Рекламы по нему было больше всего, хотя кандидат нигде давно не работал
показать весь комментарий
17.07.2020 21:59 Ответить
Якщо на цьому кадрі йому накласти грим "Рудий клоун", то буде доволі правдива, та весела картинка Майже "життєве кредо" всіх із "Сосни наріду"
показать весь комментарий
17.07.2020 22:08 Ответить
ДеПУТАНЫ!!! Задумайтесь над своим поведением!
Не слишком ли мало вы себе позволяете?

🤑
показать весь комментарий
17.07.2020 21:06 Ответить
Такої ганебної ради ще не було
показать весь комментарий
17.07.2020 21:07 Ответить
а Савченко молчит, ей такая Рада нравится? ее уровень.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:37 Ответить
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 3951
показать весь комментарий
17.07.2020 21:11 Ответить
Очередное отродье пришедшее к государственным ресурсам как свинья к корыту но от свиньи по конечному итогу будет польза а эти " велюры турборежимные" только жрут и гадят
показать весь комментарий
17.07.2020 21:14 Ответить
в корнієнко живіт - да.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:14 Ответить
Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля - Цензор.НЕТ 1613
показать весь комментарий
17.07.2020 21:15 Ответить
ЗЕленскькй Корнійчуку - НУ ТИ НАДУМАВ КОЛИ ПРО БАБУ ДА МРІЯТИ В ГОЛОС! Корнійчук Зеленському - Подивись на моє пузо... Отож... - я усігда і вєзде про них тільки думаю... а тут, *** ,проговорився...
показать весь комментарий
17.07.2020 21:25 Ответить
ну и рожа, фантамас отдыхает
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 5626
показать весь комментарий
17.07.2020 21:32 Ответить
"вср*лись без бою"
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 6471
показать весь комментарий
17.07.2020 21:34 Ответить
Из старенького....
Забегают автоматчики в ВР:
- Вова Парасюк есть?
- Нет!
- Ну, тогда.....ОГОНЬ !!!
показать весь комментарий
17.07.2020 21:35 Ответить
Власенко в маске напомнил Ганнибала Лектора.
показать весь комментарий
17.07.2020 21:35 Ответить
стадо сволочей
показать весь комментарий
17.07.2020 21:37 Ответить
а Сааку и Савченко с Рубаном не нравилась предыдущая Рада, хотела расстрелять, поспешила
показать весь комментарий
18.07.2020 16:35 Ответить
Самонапейсався експромтом віршик про Аллахвердієву:

сосна конечно ту мач тюнинг
но баба да и есть *****т
и инструмент-то есть рабочий
*****-т

Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 3946
показать весь комментарий
17.07.2020 21:38 Ответить
контактний велюр , чи то тьфу -лямур
показать весь комментарий
17.07.2020 21:44 Ответить
Сосна ,да?
показать весь комментарий
17.07.2020 22:06 Ответить
Радісна Верещук, Корнієнко, який насмішив зал, вітання Гетманцева Королевській і розуміючий погляд Третьякової на Тищенка, - робота ВР 17 липня - Цензор.НЕТ 3177
показать весь комментарий
17.07.2020 22:21 Ответить
Это не сосна, это баобаб
показать весь комментарий
17.07.2020 23:52 Ответить
Баобаба да.
показать весь комментарий
18.07.2020 03:25 Ответить
)) классическая сладкая парочка.
"Вовочку поднимают на уроке географии:
- Вовочка, расскажи нам про страны Ближнего Востока. Вовочка вдохновенно:
- На Ближнем Востоке есть страна ******...
- Не ******, Вовочка, а Египет!
- Там водятся большие *******...
- Да не *******, а бегемоты!
- А еще там растет большое дерево ******...
- Не ******, а ******! Тьфу, зараза, опять запутал, садись, *******!"
показать весь комментарий
18.07.2020 09:24 Ответить
Це ж який треба матрас!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 12:08 Ответить
Слуги народа "низкого качества". )
показать весь комментарий
17.07.2020 23:50 Ответить
Какое отвратительное зрелище. И эти люди учат нас как жить. Вакханалия...
показать весь комментарий
18.07.2020 02:13 Ответить
Дійсно вірно сказано - бачили очі що вибирали.
показать весь комментарий
18.07.2020 12:15 Ответить
БАРЕМЕННЫЙ КОРНИЕНКО из Слуг Зеленского СКОРО РАЗРОДИТСЯ !!!!
показать весь комментарий
18.07.2020 08:19 Ответить
Во пузо нажрал! Это же надо так умудриться!
показать весь комментарий
18.07.2020 08:28 Ответить
Арахамия одетый в бронежилет коррупционера, а корниенко слуга живота своего, до сосны ему не достать
показать весь комментарий
18.07.2020 08:33 Ответить
на 9-м месяце уже, бедняга!
показать весь комментарий
18.07.2020 16:33 Ответить
зборище фріків, ппц...
показать весь комментарий
18.07.2020 11:28 Ответить
Як добре, що такі фоторепортажі не з кожного засідання, бо на пару з відосиками - це гримуча суміш!
показать весь комментарий
18.07.2020 12:19 Ответить
системна криза суспільства та влади. спрацював негативний відбір, коли прийшли самі гірші і лише щоб заробити собі. всі їх заяви не варті тих звукових коливань, що створюють їх паскудні пельки - особливо на фоні розбещенності та "братання" з іншими фракціями (особливо жопоблоком).
показать весь комментарий
18.07.2020 14:14 Ответить
Каначикова дача.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:00 Ответить
когда уже здохнет весь этот цирк уродов?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:42 Ответить
"слуга народа"имя нарицательное,бренд для отребья.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:14 Ответить
Якісь квазімоди.....сосни прикрашають....мабудь зе надивився на це все ііііііі опинився...вагітним.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:18 Ответить
Якісь квазімоди.....сосни прикрашають....мабудь зе надивився на це все ііііііі опинився...вагітним.
показать весь комментарий
19.07.2020 08:22 Ответить
Ирина Аллахвердиева ,молодець,рейтинг в раді почав зашкалювати...хоча б доторкнутись....
показать весь комментарий
19.07.2020 08:23 Ответить
 
 