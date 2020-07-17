Радостная Верещук, рассмешивший зал Корниенко, приветствие Гетманцева Королевской и понимающий взгляд Третьяковой на Тищенко, - работа ВР 17 июля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 17 июля, состоялось последнее очередное пленарное заседание третьей сессии Верховной Рады девятого созыва.

С утра под Радой второй день митинговали в поддержку украинского языка: между протестующими и правоохранителями произошла потасовка.

Тем временем в Раде в рамках Часа вопросов к правительству выступал министр обороны Андрей Таран, который заявил: "В 120-мм боеприпасах у ВСУ нужды нет, ими армия укомплектована".

Затем Рада поддержала постановление о нелегитимности голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном Крыму.

Далее Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых, приняла законопроект об оборонных закупках и закон о Службе внешней разведки.

После оглашения запросов и выступлений парламентариев Разумков закрыл третью сессию Рады девятого созыва.

Рабочий день Рады в объективе парламентского фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 17 июля 202о г.

Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Очередь парламентариев к замглавы МВД Антону Геращенко.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук и Андрей Иванчук ("Довира").

Кабмин на "Часе вопросов к правительству"

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Олег Макаров ("Голос").

"Слуги народа" здороваются.





Виталий Безгин (СН) читает материалы по объединению Луцкой ОТГ.





Не успел закончится "Час вопросов", как к Шмыгалю выстроилась очередь нардепов.

Переболевший коронавирусом Сергей Шахов ("Довира") хочет пожать руку премьеру Шмыгалю, но тот соблюдает "карантинный этикет" и здоровается только кулаком.





Рассказ Шахова Шмыгалю.

Тем временем, "Голос" во главе с главой партии Кирой Рудик заявляет о переходе в оппозицию.

Шахов продолжает беседу со Шмыгалем.

"Слуга народа" Александр Юрченко не скрывает радости от встречи с коллегами по фракции.

Замглавы фракции СН Артем Культенко беседует с Вадимом Новинским и здоровается с Мусой Магомедовым.

Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко беседует с Иваном Кириленко. Возле них стоит Антон Яценко ("За будущее").

Кандидат в мэры Киева от СН Ирина Верещук не скрывает своей радости от победы на праймериз. Тем временем, фигурантка скандала с "рабочей бабой" Ирина Аллахвердиева обнимается с коллегой.

"Слуги народа" Александр Скичко и Сергей Грывко.

"Слуга народа" Даниил Гетманцев пришел поздороваться с Натальей Королевской (ОПЗЖ).





Первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, взяв слово в Раде сказал: "Алло, добрый день!". Глава фракции СН Давид Арахамия, как и многие в зале, не смог сдержать смех.

"Слуги народа" Арахамия, Корниенко и Культенко.

"Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский.

"Совещание возле президиума": спикер Дмитрий Разумков, первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, соглава фракции ЕС Ирина Геращенко, Гео Лерос (СН), Даниил Гетманцев (СН).

Владимир Кабаченко ("Батькивщина") общается с коллегой из "Слуги народа".

Аллахвердиева обнимается со Скичко.

Проигравший праймериз СН на кандидата в мэры Киева Николай Тищенко и победитель Ирина Верещук.

"Слуга народа" Александр Корниенко общается с коллегой по фракции.





Оскандалившаяся заявлением о детях "низкого качества" "слуга народа" Галина Третьякова смотрит понимающим взглядом на танцевавшего недавно в машине под "Попа как у Ким" Николая Тищенко.

