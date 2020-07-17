Волонтеры презентовали монету и почтовую марку ко Дню памяти павших защитников Украины. ФОТО

Волонтеры просят всех неравнодушных украинцев и известных личностей повлиять на то, чтобы монету отчеканили именно до 29 августа, ко Дню памяти павших защитников Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил волонтер Павел Нетесов

"Вашему вниманию монета 10 гривен и почтовая марка. Эскизы и описания два месяца назад были разосланы в Национальный Банк Украины, Офис Президента Украины, Укрпочту. Все ответили, что идея хороша, что надо чтить павших героев, поэтому ВОЗМОЖНО наше предложение будет включено в план работ на 2021-2022 годы", - говорится в сообщении.

По словам Нетесова, ему сразу вспомнилась медаль "За возвращение Крыма" которую сделали россияне после его оккупации.

"А мы даже после обстрелов системами реактивного залпового огня с территории РФ, даже после вторжения регулярных воинских частей врага в Иловайске и Дебальцево не нашли мужества назвать войну войной", - подчеркнул волонтер.

"Обращаюсь ко всем известным личностям, к моральным авторитетам украинской нации, к каждому украинцу за помощью! Нужно повлиять на ситуацию! Надо успеть напечатать марку и отчеканить монету именно до 29 августа этого года. Я так понимаю принять решение может только Президент Украины, как это было с официальным признанием Дня Памяти. Прошу подключиться всех неравнодушных! Сделаем все возможное, чтобы власть и Президент нас услышали!" - подытожил Нетесов.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 г., когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Наемники РФ обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.







