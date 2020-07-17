РУС
Волонтеры презентовали монету и почтовую марку ко Дню памяти павших защитников Украины. ФОТО

Волонтеры просят всех неравнодушных украинцев и известных личностей повлиять на то, чтобы монету отчеканили именно до 29 августа, ко Дню памяти павших защитников Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил волонтер Павел Нетесов, информирует Цензор.НЕТ.

"Вашему вниманию монета 10 гривен и почтовая марка. Эскизы и описания два месяца назад были разосланы в Национальный Банк Украины, Офис Президента Украины, Укрпочту. Все ответили, что идея хороша, что надо чтить павших героев, поэтому ВОЗМОЖНО наше предложение будет включено в план работ на 2021-2022 годы", - говорится в сообщении.

По словам Нетесова, ему сразу вспомнилась медаль "За возвращение Крыма" которую сделали россияне после его оккупации.

"А мы даже после обстрелов системами реактивного залпового огня с территории РФ, даже после вторжения регулярных воинских частей врага в Иловайске и Дебальцево не нашли мужества назвать войну войной", - подчеркнул волонтер.

"Обращаюсь ко всем известным личностям, к моральным авторитетам украинской нации, к каждому украинцу за помощью! Нужно повлиять на ситуацию! Надо успеть напечатать марку и отчеканить монету именно до 29 августа этого года. Я так понимаю принять решение может только Президент Украины, как это было с официальным признанием Дня Памяти. Прошу подключиться всех неравнодушных! Сделаем все возможное, чтобы власть и Президент нас услышали!" - подытожил Нетесов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появилась монета номиналом 10 гривен. ФОТО

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня независимости сообщил, что подписал указ об учреждении праздника 29 августа - Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны.

Дата 29 августа связана с памятью об Иловайской трагедии 2014 г., когда после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском на Донбассе. Наемники РФ обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Волонтеры презентовали монету и почтовую марку ко Дню памяти павших защитников Украины 01
Волонтеры презентовали монету и почтовую марку ко Дню памяти павших защитников Украины 02
Волонтеры презентовали монету и почтовую марку ко Дню памяти павших защитников Украины 03
Волонтеры презентовали монету и почтовую марку ко Дню памяти павших защитников Украины 04

Топ комментарии
+14
Хороша ідея! Цілком підтримую! Пам'ять та історія нашого народу, як і мова та віра - то і є цемент, що об'єднує націю
17.07.2020 17:57 Ответить
+2
Надо было 1000-гривневую купюру с портретом Бандеры выпускать. Троллинг ваты был бы крутой...
17.07.2020 18:03 Ответить
+2
Тільки нікчема може назвати це св*ятом!!! "Праздник"-твою мать!
17.07.2020 18:04 Ответить
За марки відповідає укрпошта, а за монети- НБУ. Все залежить від керівників цих установ.
17.07.2020 18:00 Ответить
Соняшник голову півня нагадує. Треба якось інакше його намалювати.
17.07.2020 18:02 Ответить
поцікавтесь, - чому соняшник!
17.07.2020 18:04 Ответить
Бо розстрілювали наших хлопців в соняшниковому полі.
17.07.2020 18:06 Ответить
А крила янголів' що нагадує?
17.07.2020 18:05 Ответить
Справа в тому, що за будь яку неоднозначність вчепляться рашистські пропагандисти і почнуть фотошопити голову півня замість цього соняшника.
17.07.2020 18:09 Ответить
Нехай кацапня що хоче, а як на мене то я бачу пелюстку яка виділила сльозу і скапує на землю. Навіть квіти плачуть...
17.07.2020 18:13 Ответить
Нам на думку москалів насрать. Вони нас розстрілювали посеред соняшникових полів - рука не здригнулася. Що нам їх сміх.
17.07.2020 18:14 Ответить
Представьте ситуацию.
Оказался в плену воин. Может даже раненный.
Враг бросает ему на грудь монету в десять гривень приговаривая, мол, это твоя цена памяти о тебе, если не выйдешь из застенков.
--------------------
Алё! Генераторы идей! Вы обалдели? ... память такого рода в денежном эквиваленте в сознание граждан вселять!
17.07.2020 18:13 Ответить
«По словам Нетесова, ему сразу вспомнилась медаль "За возвращение Крыма" которую сделали россияне после его оккупации.Источник: https://censor.net/p3208799»

Поправка, "За возвращение Крыма" була зроблена до початку окупації Криму, там дата 20.02.2014.
Себто дата, коли Янукович, і Лєбєдєв, почали діяти згідно плану РФ.
17.07.2020 18:22 Ответить
 
 