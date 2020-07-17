РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8663 посетителя онлайн
Новости Фото
2 843 9

Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

Журналистам представили концепцию реконструкции здания Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти. После ее завершения он станет крупнейшим подобным архивом на постсоветском пространстве.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал во время презентации проекта реконструкции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы фактически даем отсчет времени, когда начинает строиться государственный архив репрессивных органов с 1917 года по 1991 год. Это будет один из крупнейших архивов на постсоветском пространстве", - сказал министр, добавив, что подобные архивы есть также в Германии и Польше.

По его словам, проект реконструкции здания под архив национальной памяти рассчитан на два-три года, и в этом году удалось выделить часть средств для начала работ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС. ФОТО

Министр отметил, что после реконструкции в одном здании будут собраны дела из всех архивов советских силовых ведомств, будет открыта настоящая исследовательская институция.

"Он (проект. - Ред.) является символом того, что мы должны помнить свою историю во всех ее проявлениях - в хороших и не очень, для того, чтобы мы имели возможность строить свое будущее, опираясь на то, что мы реально знаем", - подчеркнул Ткаченко.

Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 01

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович подчеркнул, что создание такого архива важно не только для возобновления исторической справедливости, но и для доступа к правде, к правам человека.

Он рассказал, что сейчас в Украине есть национальная и областные комиссии по реабилитации, и они перегружены запросами людей. Архив нацпамяти станет местом, где будут собраны все дела советских репрессивных органов.

Также на Цензор.НЕТ: Дробович о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей: Основные процедуры пройдены. Слово за Радой

"Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти - это будет точка, место, где будут все архивы со всей страны собраны, исследованы, оцифрованы. В мировоззренческом смысле это будет огромный флагман доступа к правде, к почти столетию репрессий, которые были совершены на нашей территории", - отметил Дробович.

Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 02

Директор Архива национальной памяти Игорь Кулик уточнил, что общая стоимость реконструкции здания, которая должна продолжаться несколько лет, составляет 680 млн гривен, из них 400 млн гривен - строительные работы, 250 млн гривен - на оборудование.

Он также объяснил, что в целом в архив планируют собрать четыре миллиона дел служб советской милиции, прокуратуры, судов, НКВД, КГБ, министерства обороны, пограничников.

Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 03

Читайте также: ОАСК признал противоправным заключение Института нацпамяти, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской

Кулик добавил, что здание архива находится на территории банкнотно-монетного двора НБУ, но строилось для завода "Алмаз" и было сдано в эксплуатацию в 1990 году.

Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 04
Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 05Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 06
Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 07
Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 08
Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 09
Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 10Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко 11

Автор: 

архив (155) Институт нацпамяти (306) история (2020) репрессии (2774) СССР (815) Ткаченко Александр (429) Дробович Антон (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
е ні, панове, вже давайте період розширяйте по 2020 рік, бо є що сказати...
показать весь комментарий
17.07.2020 18:43 Ответить
на построссийском пространстве
показать весь комментарий
17.07.2020 18:54 Ответить
Это здание, от силы тысяч 50 квадратных метров.
Неужели стоимость ремонта составляет 8 тысяч гривен за квадратный метр?!
показать весь комментарий
17.07.2020 18:55 Ответить
ткаченко-еще ниже,по росту, зеленого шмондера,а ГОВНА с тонну !!!!
показать весь комментарий
17.07.2020 18:59 Ответить
Открыли бы лучше архив владельцов собственности на Хрещатике и других злачных местах, до того как их совки расскуркулили. И вернули бы недвигу законным владельцам. Ан нет, не хотят открывать такую инфу
показать весь комментарий
17.07.2020 19:00 Ответить
Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве/ Рядом с уже построенным в Днепре крупнейшим в мире мемориальным комплексом «Память еврейского народа и Холокост в Украине» и мемориальным центром Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов, который будет построен в 2021 г.
показать весь комментарий
17.07.2020 19:01 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/05/14/7251525/ Иосиф Зисельс: Нельзя допустить путинский проект "Бабий Яр". Это "троянский конь", который Путин "дарит" Украине
показать весь комментарий
17.07.2020 19:44 Ответить
 
 