Архив национальной памяти станет крупнейшим на постсоветском пространстве, - Ткаченко. ФОТОрепортаж

Журналистам представили концепцию реконструкции здания Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти. После ее завершения он станет крупнейшим подобным архивом на постсоветском пространстве.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал во время презентации проекта реконструкции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы фактически даем отсчет времени, когда начинает строиться государственный архив репрессивных органов с 1917 года по 1991 год. Это будет один из крупнейших архивов на постсоветском пространстве", - сказал министр, добавив, что подобные архивы есть также в Германии и Польше.

По его словам, проект реконструкции здания под архив национальной памяти рассчитан на два-три года, и в этом году удалось выделить часть средств для начала работ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Архив СБУ рассекретил детали строительства и аварии на ЧАЭС. ФОТО

Министр отметил, что после реконструкции в одном здании будут собраны дела из всех архивов советских силовых ведомств, будет открыта настоящая исследовательская институция.

"Он (проект. - Ред.) является символом того, что мы должны помнить свою историю во всех ее проявлениях - в хороших и не очень, для того, чтобы мы имели возможность строить свое будущее, опираясь на то, что мы реально знаем", - подчеркнул Ткаченко.

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович подчеркнул, что создание такого архива важно не только для возобновления исторической справедливости, но и для доступа к правде, к правам человека.

Он рассказал, что сейчас в Украине есть национальная и областные комиссии по реабилитации, и они перегружены запросами людей. Архив нацпамяти станет местом, где будут собраны все дела советских репрессивных органов.

Также на Цензор.НЕТ: Дробович о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей: Основные процедуры пройдены. Слово за Радой

"Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти - это будет точка, место, где будут все архивы со всей страны собраны, исследованы, оцифрованы. В мировоззренческом смысле это будет огромный флагман доступа к правде, к почти столетию репрессий, которые были совершены на нашей территории", - отметил Дробович.

Директор Архива национальной памяти Игорь Кулик уточнил, что общая стоимость реконструкции здания, которая должна продолжаться несколько лет, составляет 680 млн гривен, из них 400 млн гривен - строительные работы, 250 млн гривен - на оборудование.

Он также объяснил, что в целом в архив планируют собрать четыре миллиона дел служб советской милиции, прокуратуры, судов, НКВД, КГБ, министерства обороны, пограничников.

Читайте также: ОАСК признал противоправным заключение Института нацпамяти, что символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской

Кулик добавил, что здание архива находится на территории банкнотно-монетного двора НБУ, но строилось для завода "Алмаз" и было сдано в эксплуатацию в 1990 году.











