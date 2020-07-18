РУС
ГПСУ на границе с Беларусью изъяла крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет - более 130 тыс. пачек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью партию контрабанды из около 130,3 тыс. пачек сигарет, что является самой большой обнаруженной партией за последние годы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей DAF и MAN с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", - говорится в сообщении.

Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты в установленном порядке. Продолжается подсчет их стоимости.

ГПСУ на границе с Беларусью изъяла крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет - более 130 тыс. пачек 01
ГПСУ на границе с Беларусью изъяла крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет - более 130 тыс. пачек 02
ГПСУ на границе с Беларусью изъяла крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет - более 130 тыс. пачек 03

Топ комментарии
+2
CREDO. Якраз ті що я шмалю. Пропав контрабас.
18.07.2020 12:55 Ответить
+1
Заставить нарушителей скурить их на месте и отпустить.
18.07.2020 12:08 Ответить
+1
Тедис 100 процентов путинский,все табачки пляшут под дудку этой компании,и не свисти,названия компаний не выдают конечных владельцев,не будь идиотом.
18.07.2020 12:27 Ответить
Заставить нарушителей скурить их на месте и отпустить.
18.07.2020 12:08 Ответить
Хммм...а законодательно нельзя придумать, чтобы они эти сигареты ...ЕЛИ!!!! пожирали...и ПСУ должна выкладывать это видео в ютубе.
Да это бесчеловечно, но табак тоже имеет энергетическую ценность. Его же кто то должен кушать?
18.07.2020 12:15 Ответить
"Заграница нам поможет."
18.07.2020 12:15 Ответить
А нам то что,меньше заработают путинские тедисы и путинские табачные компании в Украине,а курильщикам не достанутся сигареты хорошего качества по низкой цене.
18.07.2020 12:17 Ответить
Ты вообще долбанутый??? Назови хоть одну путинскую табачную фабрику в Украине?
18.07.2020 12:23 Ответить
Тедис 100 процентов путинский,все табачки пляшут под дудку этой компании,и не свисти,названия компаний не выдают конечных владельцев,не будь идиотом.
18.07.2020 12:27 Ответить
Филип Моррис, БАТ и JTI это все компании, которые принадлежат путину... Да ты не просто идиот…. ты феерический д.**!
18.07.2020 12:59 Ответить
Ну так ты не можешь опровергнуть моё утверждение о том,что украинские фабрики этих компаний находятся под влиянием путинского тедиса,кроме рузького сквернословия у тебя явно ничего нет.
18.07.2020 13:02 Ответить
Я могу, но не вижу в этом смысла, но тебе хоть в глаза нассы… везде один путин
18.07.2020 13:10 Ответить
Конечно ты не можешь,у меня факты и логические выводы,а у тебя злобная брань,истерика и немощность.
18.07.2020 13:20 Ответить
Давай, хоть один факт, что Филип Моррис принадлежит путину.
18.07.2020 15:06 Ответить
В том что тедисом владеют путинцы сомнений у вас нет или будете спорить и материться?
18.07.2020 15:42 Ответить
Еще раз: Цитата - путинские табачные компании в Украине - . Давай хоть один факт, что хоть одна табачная компания в Украине принадлежит путину.
Фактов не будет, поэтому очередной балабол и сказочник сливается....
18.07.2020 17:58 Ответить
Ты не петушись,я тебе показал доказательства через факты и выводы,но ты прикинулся дуриком и сделал кульбит через голову,теперь я начал подводить тебя медленно к выводам через факты,шаг за шагом идем не торопясь к выводу,что путинские твари как минимум имеют огромное влияние на менеджмент табачных компаний в Украине,отвечай трус - В том что тедисом владеют путинцы сомнений у вас нет или будете спорить и материться?
18.07.2020 18:35 Ответить
Была история столетней давности, как над турецкой обороняющейся позицией с воздуха разбросали сигареты. Через некоторое время проделали то же самое, но сигареты были уже с гашишем. Во время штурма турки практически не сопротивлялись.
18.07.2020 12:26 Ответить
Ты турок?
18.07.2020 12:27 Ответить
Нет. А ты?
18.07.2020 12:29 Ответить
Так это ты тут нелепые турецкие истории втыкаешь,мне они нах не упали.
18.07.2020 12:31 Ответить
А ведешь себя так, что упали. И придавили
18.07.2020 12:32 Ответить
Я не спрашивал твоего мнения о моём поведении,мне оно тоже нах не упало,найди себе друзей с ними и обменивайся мнениями.
18.07.2020 12:35 Ответить
А ты и не можешь ничего спрашивать. Максимум - скромно интересоваться.
18.07.2020 12:36 Ответить
Почему не могу,спросил же про твоё турецкое происхождение,тебя это явно смутило,наверное тебе стыдно признаться что твой папа турок,ты со своей мамой это тщательно скрываете от твоего номинально отца.
18.07.2020 12:47 Ответить
Не спросил - поинтересовался. Спросить ты не можешь. А вот ты так и не ответил про своё турецкое происхождение. Из этого, в купе с твоей истерией на упоминание турков, делаем вывод, что это твоя детская травма,связанная, возможно, с насилием.
18.07.2020 12:52 Ответить
Вынь из рта кусок паранджи - потом говори.
18.07.2020 12:56 Ответить
О! У тебя еще и проблема с посторонними предметами во рту. Дело проясняется - картина настигшего тебя в детстве насилия вполне конкретизирована.
18.07.2020 13:01 Ответить
Ты так мило стараешься показаться крутым полемистом,только это никому нах не интересно,как и твои истории про турок и гашиш.
18.07.2020 13:04 Ответить
Тем не менее, тема турок тебя зацепила вплоть до истерии. А теперь ты еще и на наркотики рефлексируешь.
18.07.2020 13:06 Ответить
И что?
18.07.2020 13:08 Ответить
Ты сам нарисовал свой психологический портрет. И это довольно печальное зрелище.
18.07.2020 13:10 Ответить
И что?
18.07.2020 13:13 Ответить
Вот еще один штрих к твоему портрету - ты попал в клин и не можешь из него выбраться. Это говорит о недостаточной гибкости твоего ума.
18.07.2020 13:14 Ответить
"попал в клин"??хахахаах,я даже не могу представить как попадают в клин,а как выбираются из него тем более,ты,дурачок,перестарался,прежде чем писать пожалуйста думай,в твоём случае хоть пытайся думать.
18.07.2020 13:17 Ответить
И еще один штрих. Теперь ты сам себя назвал глупым человеком, не способным осознавать и анализировать собственные психологические состояния. А это уже граничит с болезнью. Психической, конечно.
18.07.2020 13:20 Ответить
Тебя волнует психическая болезнь попавшего в клин?
18.07.2020 13:25 Ответить
Ты всё ножками сучишь. Меня не волнует твоя болезнь. Меня забавляет твоё поведение.
19.07.2020 11:54 Ответить
А я вот всё сижу в клину - выхода не вижУ,как быть?
19.07.2020 12:02 Ответить
Так это же прекрасно! Именно в этом положении вы наиболее забавны! Не выходите!
19.07.2020 12:05 Ответить
Насыпь ещё турецкого гашиша в комменты,что бы было удобнее "осознавать и анализировать собственные психологические состояния".
19.07.2020 12:47 Ответить
Ты уже говорил, что возбуждаешься от наркотиков. Можешь не повторяться - я помню.
19.07.2020 12:50 Ответить
Кто из нас первый тут написал про наркоту,пусть у того глисты съедят все внутренние органы,согласен?
19.07.2020 12:53 Ответить
Большинство людей в мире не рефлексирует на наркоту так как ты. Похоже, она тебя таки и сжирает.
19.07.2020 13:04 Ответить
Большинство людей не упоминают наркоту просто ради того что бы понравиться.
19.07.2020 13:06 Ответить
Если тебе понравилась наркота, то это не значит, что её упоминания производятся исключительно ради этого факта.
19.07.2020 14:03 Ответить
Ты не в тему упомянул наркоту и турок только ради мелкого подхалимства,думал сейчас тебе похлопают в ладошки и скажут какой он молодец,но ты облажался,никому нах не интересны подхалимы и их идиотские наркоистории,теперь ты злишься и пытаешься выкрутиться говоря всякие глупости.У тебя нет ни ума не фантазии,ты нелепый болван ищущий похвалы такими же нелепыми способами,пожалей себя и не пытайся казаться тем,кем ты не являешься - нормальным человеком,будь тем кем ты есть - депрессивным убожеством с низкой самооценкой.На этом иди нах.
19.07.2020 14:36 Ответить
Из тебя стрелочник, как из г-вна пуля. Если ты не понял тему, то это не значит, что её нет. Она просто не доступна существам с твоим уровнем развития. А свой уровень развития ты подтвердил неоднократно, даже описывал собственной прямой речью.
19.07.2020 14:38 Ответить
Цікаво, чому адмін, а не кримінал !!!)))
18.07.2020 12:19 Ответить
Так легче отмазать.
19.07.2020 14:07 Ответить
https://youtu.be/7UQQaUWCi-Q Одразу згадалась ця пісенька)))
18.07.2020 12:23 Ответить
Наверное из Беларуси, через Украину легче транспортировать эту контрабанду дальше на Запад.
18.07.2020 12:30 Ответить
Доманово ?... еще тот гадючник прикормленый батькой
18.07.2020 12:43 Ответить
CREDO. Якраз ті що я шмалю. Пропав контрабас.
18.07.2020 12:55 Ответить
Як ти їх смалиш, вони ж смердючі як онучі. Переходь на Marshall.
18.07.2020 16:57 Ответить
Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности

Вспоминается кино Бангкок-Хилтон где иностранцев за контабас ставили к стенке.
18.07.2020 12:57 Ответить
Себестоимость пачки сигарет 2 грн., розничная цена - 40 грн. Разница должна попадать в карман хозяев МВФ и прочих коррупционеров государства, а не каким-то там гражданам Беларуси.
18.07.2020 16:53 Ответить
Финансовый насос должен работать вертикально, горизонтальная циркуляция денег в эпоху развитого либерастизма строго пресекается сторожевыми блюдителями социальной матрицы.
18.07.2020 17:13 Ответить
Без ведома Луки не мог ехать такой груз
18.07.2020 16:58 Ответить
 
 