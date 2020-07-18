ГПСУ на границе с Беларусью изъяла крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет - более 130 тыс. пачек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью партию контрабанды из около 130,3 тыс. пачек сигарет, что является самой большой обнаруженной партией за последние годы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей DAF и MAN с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок", - говорится в сообщении.

Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Контрабандные сигареты и полуприцепы изъяты в установленном порядке. Продолжается подсчет их стоимости.

