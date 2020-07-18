"Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На ул. Кирилловской в Киеве неизвестный угрожал ножом и завладел мотоциклом. Благодаря оперативным действиям сотрудников патрульной полиции преступника удалось найти и задержать.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после угона была введена полицейская операция "План перехват".
"Уже через 10 минут благодаря слаженной работе патрульных полицейских мотоцикл обнаружен на ул. Петропавловской, а подозреваемый задержан. В нетрезвом состоянии, говорит, что хочет поменять мир. При себе нож и пистолет.
На месте разбирается СОГ Подольского района", - сообщили в "КО".
Топ комментарии
+14 Welt Schmerz
показать весь комментарий18.07.2020 12:43 Ответить Ссылка
+12 Ksenia VB
показать весь комментарий18.07.2020 12:37 Ответить Ссылка
+12 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий18.07.2020 12:39 Ответить Ссылка
