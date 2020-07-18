РУС
"Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На ул. Кирилловской в Киеве неизвестный угрожал ножом и завладел мотоциклом. Благодаря оперативным действиям сотрудников патрульной полиции преступника удалось найти и задержать.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после угона была введена полицейская операция "План перехват".

"Уже через 10 минут благодаря слаженной работе патрульных полицейских мотоцикл обнаружен на ул. Петропавловской, а подозреваемый задержан. В нетрезвом состоянии, говорит, что хочет поменять мир. При себе нож и пистолет.

На месте разбирается СОГ Подольского района", - сообщили в "КО".

Читайте также: Взрыв возле метро в Киеве: 4 человека пострадали, открыто производство по статье "хулиганство"

Мир хочу менять: патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом 01
Мир хочу менять: патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом 02
Мир хочу менять: патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом 03
Мир хочу менять: патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом 04
Мир хочу менять: патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом 05
Мир хочу менять: патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом 06

Мир хочу менять: патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом 07

Киев (26016) угон (294) патрульная полиция (1818)
Топ комментарии
+14
"Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом - Цензор.НЕТ 8937
18.07.2020 12:43 Ответить
+12
https://twitter.com/ian_tanya
https://twitter.com/ian_tanya
НепоганаТетяна



На фото українська вчителька початкових класів Наталя Без'язикова, яка прийшла на мітинг під ВР, щоб відстояти право викладати українською та наша нова реформована
https://twitter.com/PoliceKyiv @PoliceKyiv
Спецназ «Тор». СПЕЦНАЗ проти українців, які захищають свою мову!
https://twitter.com/AvakovArsen @AvakovArsen прівєт!
18.07.2020 12:37 Ответить
+12
Цього "українського полісмена" мають знайти та покарати !!)))
18.07.2020 12:39 Ответить
це бєзлікая "какая разніца".
18.07.2020 12:47 Ответить
Хто з вас більш маніпулятор інформації, ти чи Таня?
18.07.2020 12:47 Ответить
ти так само беркутню захищав ?
18.07.2020 12:51 Ответить
Він дупу свою захищав, м'яким теплим диванчіком...
18.07.2020 13:15 Ответить
Ага...
Обоє маніпулюєте...

Доречі, ти вже зрозуміла, що Зе' буде і на другий термін?
18.07.2020 14:11 Ответить
Та всі маніпулюють, окрім тебе.
Не смались, росіянцю, і вчи українську.
18.07.2020 14:26 Ответить
Ти звідкіль вилізло, чудо псевдопатріотичне?
18.07.2020 14:34 Ответить
Не дякуй, хамло.
Це благодійність.
18.07.2020 15:08 Ответить
Шизоїд !!!)))
18.07.2020 12:38 Ответить
"Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом - Цензор.НЕТ 8937
18.07.2020 12:43 Ответить
Зачет)))
18.07.2020 13:15 Ответить
)))
18.07.2020 13:30 Ответить
Главное это делать с улыбкой. ))
"Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем - Цензор.НЕТ 1881
18.07.2020 15:04 Ответить
Маламадре завітав в Україну?)))
18.07.2020 12:44 Ответить
Гірше. Чувака затримали - а десь вже розгулює Т-800, якого він взагалі-то має зупинити... "Мир хочу менять": патрульные в Киеве задержали пьяного мужчину, который угнал мотоцикл, угрожая ножом - Цензор.НЕТ 3933
18.07.2020 12:47 Ответить
А потім дивуємось із тупості кіношних поліцейських, що заважають врятувати людство))
18.07.2020 13:00 Ответить
Хочешь мир поменять, то измени себя, насилие тут не поможет над другими
18.07.2020 12:45 Ответить
Чому ж? Якщо вбити ***** і верхівку кремля- то світ стане кращим))
18.07.2020 13:03 Ответить
Звідки воно світ змінювати припхалося і так професійно нашпигований обладунками
18.07.2020 12:51 Ответить
Бажання змінити світ, пістолет і ніж - це значно більше, ніж просто бажання змінити світ.
18.07.2020 12:55 Ответить
Доки десятки мріють- одиниці діють))
18.07.2020 13:04 Ответить
Аль Капоне:Вежливым слово и револьвером можно добится больше,чем просто вежливым словлом)
18.07.2020 13:17 Ответить
"выманивали реквизиты банковских карт, а после переводили с них деньги на карточку организатора" - якось туповато - миттєво вираховуються організатори
18.07.2020 13:17 Ответить
"Світ хочу змінювати": патрульні в Києві затримали п'яного чоловіка, який викрав мотоцикл, погрожуючи ножем - Цензор.НЕТ 1490
18.07.2020 13:27 Ответить
Интересно,а как полиция, сначала ленточки натянула, а потом начала скручевать?Еще успела поставить табличку "Патрульна полиция".
18.07.2020 13:54 Ответить
Нее - вначале выступил речник , предупредил о будущем задержании ,потом ленточки , потом факт задержания хулиганистого хулигана . Кстати , мот чей ?
18.07.2020 15:44 Ответить
цікаво що за фрукт: тату, наколки, травмовані коліна, панківське (чи то лбгт?) фарбування волосся + чувак непогано приготувався для своєї високої місії (може і гранату б взяв але не було куди почепити )) )
18.07.2020 14:21 Ответить
То всі ознаки панка
18.07.2020 15:48 Ответить
панк наркоман с игрушечным дезерт иглом все на кичу паханом
18.07.2020 19:45 Ответить
 
 