Премьеру оперы о претенденте на украинский престол Василии Вышиваном перенесли на апрель 2021 года, - продюсер Саенко. ФОТО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала продюсер оперы Александра Саенко.

"В ведущих операх мира отменяются премьеры - из-за экономических обстоятельств. Мы же отступать не планируем. Премьера состоится. Это знаковое событие не просто для музыкальной культуры, но и для новейшей истории Украины. Сложная многоярусная сценическая конструкция для артистов стоимостью более 2 млн. гривен по заказу Благотворительного фонда "Украина XXI" Всеволода Кожемяко уже изготовлена, музыканты начали учить партии. Запланировали премьеру на апрель 2021 года", - сообщила она.

Саенко назвала эту оперу звездной, потому что к ее созданию привлечены ведущие деятели современной украинской культуры:

"Либретто написал Сергей Жадан, музыку - Алла Загайкевич. Режиссер - Ростислав Держипильский. Все - известные заслуженные художники, каждый в своей сфере. Несмотря на значительный опыт, для каждого из них эта опера - профессиональный вызов. Дирижировать будет Оксана Лынив, которая входит в мировой топ женщин-дирижеров.

Постановка является по сути международным проектом. Так, Лынив живет в Германии, а работает по всему миру. Я сама живу и веду коммуникации в Австрии".

Читайте также: На либретто Жадана создается опера об австрийском эрцгерцоге Василии Вышиваном

Премьера состоится в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко (ХАТОБ).

"Постановка сложная и в художественном смысле, и в техническом. Амбициозный замысел композитора и режиссера воплотился в сложных дорогих декорациях и очень красивых костюмах, что вызвало потребность в мощном звуковом и световом оборудовании, которые будут переданы театру на безвозмездной основе. Все эти расходы берет на себя тот самый фонд и партнеры, о которых в свое время обязательно расскажем подробно. В общем, это первая подобная оперная постановка времен Независимости", - подытожила Саенко.

Харьковский театр получит оперу в свой репертуар. В планах создание камерной версии оперы для гастролей в другие города Украины и в Австрию.

Полное интервью с Александрой Саенко читайте здесь.

Василий Вышиваный (1895−1948) — украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, эрцгерцог из династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, был неофициальным кандидатом на украинском престол в случае установления монархии. В 1947 году в Вене был похищен советской секретной службой СМЕРШ, впоследствии перевезен в Киев, где в 1948 году умер в Лукьяновской тюрьме.

музыка (803) Харьков (7733) Жадан Сергей (80) опера (64) Вышиваный Василь (4)
Топ комментарии
+3
Габсбурги - знана королівська династія у Європі.
18.07.2020 14:47 Ответить
+2
Мда. Габсбург основал УСС, которое преобразовалось в УГА и УПА, как военизированные подразделения и ОУН, как политическое движение..
18.07.2020 14:14 Ответить
+2
Хоть би почитали щось. Приєднався до УСС в 1918-ому, коли УСС було створено в 1914.
18.07.2020 14:25 Ответить
Мда. Габсбург основал УСС, которое преобразовалось в УГА и УПА, как военизированные подразделения и ОУН, как политическое движение..
18.07.2020 14:14 Ответить
Хоть би почитали щось. Приєднався до УСС в 1918-ому, коли УСС було створено в 1914.
18.07.2020 14:25 Ответить
ОУН взагалі засноване Коновальцем, який до формування австрійского УСС прямого відношення не мав і просидів в полоні з 1915 в Росії до 1917. В 1917 були заснована частина Січових Стрільців в УНР з в тому числі полонених УСС. Саме тоді Коновалець приєднався до них.
18.07.2020 14:35 Ответить
УСС і УГА не має ніякого відношення до УПА ні в часі ні просторово. Ідеологічні натхненники так.
18.07.2020 14:53 Ответить
Это вы мне рассказываете, у которого дед был в УСС, УГА и ОУН и у которого Коновалец был на похоронах?
Да пошли вы в жопу!
18.07.2020 15:45 Ответить
Пысы. А Сам Вышиывный вытягивал моего деда из Березы, а Стецько снимал квартиру в соседнем доме.
18.07.2020 15:50 Ответить
******* іти ти вмієш . на що , ще здібний ?
18.07.2020 22:18 Ответить
Кому нужна эта хрень с монархией?
"У нас воля виростала, степом укривалась. Під голови гори клала, Дніпром умивалась."
18.07.2020 14:43 Ответить
Хрень - это когда вместо совести партбилет правящей власти и друг прокурор.
А наша воля заканчивается в отделе выдачи субсидий на отопление и кассе ахметовского завода... Так шо не смеши - профукали, просрали мы свою волю, на смартфоны обменяли, а Днепр фекалиями засрали.
Так шо монарх может и самый плохой выбор был бы. Все таки короли от Бога... А гетьманы от хитрой старшины...
18.07.2020 16:54 Ответить
извиняюсь, должно быть "не самый плохой"...
18.07.2020 16:56 Ответить
Свободу. На аметовских заводах Вы свою свободу меняете на деньги. А когда и её не хватает, тогда идёте в отдел выдачи субсидий. Воля - это несколько иное философское понятие. В двух словах воля даётся человеку при рождении, свобода приобретается в борьбе. В 20-м веке свободных людей практически не осталось. Кочующие цыгане и дальневосточные бичи - последние, вымирающие представители истинно свободных людей. Рассветы не на рыбалке, отсутствие понятий начальник и центральное отопление - это воля. И голод и постоянное отсутствие денег и выживание - это плата за волю.
А что до короля, в Украине. Габсбургский хрен не мог быть слаще романовской редьки.
"Никто не даст нам избавления, ни Бог ни Царь и не герой"
18.07.2020 21:46 Ответить
гетьмана ви вже маєте і не від старшини .
18.07.2020 22:20 Ответить
Габсбурги - знана королівська династія у Європі.
18.07.2020 14:47 Ответить
Москалі його згноїли у тюрмі і загинув нащадок Габсбургів за незалежність України.
18.07.2020 15:53 Ответить
на жаль
18.07.2020 22:21 Ответить
ОУН і УПА, це не тотожні явища. УПА - на початку була формую самоорганізації українців на Рівненщині і Волині, вже потім ОУН(б) очолила УПА наповнюючи боротьбу з окупантами ідеологією української державності.
18.07.2020 16:38 Ответить
 
 