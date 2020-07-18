Премьеру оперы о претенденте на украинский престол Василии Вышиваном перенесли на апрель 2021 года, - продюсер Саенко. ФОТО

Премьеру оперы "Вышиваный. Король Украины" перенесли на апрель 2021 года.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала продюсер оперы Александра Саенко.

"В ведущих операх мира отменяются премьеры - из-за экономических обстоятельств. Мы же отступать не планируем. Премьера состоится. Это знаковое событие не просто для музыкальной культуры, но и для новейшей истории Украины. Сложная многоярусная сценическая конструкция для артистов стоимостью более 2 млн. гривен по заказу Благотворительного фонда "Украина XXI" Всеволода Кожемяко уже изготовлена, музыканты начали учить партии. Запланировали премьеру на апрель 2021 года", - сообщила она.

Саенко назвала эту оперу звездной, потому что к ее созданию привлечены ведущие деятели современной украинской культуры:



"Либретто написал Сергей Жадан, музыку - Алла Загайкевич. Режиссер - Ростислав Держипильский. Все - известные заслуженные художники, каждый в своей сфере. Несмотря на значительный опыт, для каждого из них эта опера - профессиональный вызов. Дирижировать будет Оксана Лынив, которая входит в мировой топ женщин-дирижеров.



Постановка является по сути международным проектом. Так, Лынив живет в Германии, а работает по всему миру. Я сама живу и веду коммуникации в Австрии".

Премьера состоится в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко (ХАТОБ).



"Постановка сложная и в художественном смысле, и в техническом. Амбициозный замысел композитора и режиссера воплотился в сложных дорогих декорациях и очень красивых костюмах, что вызвало потребность в мощном звуковом и световом оборудовании, которые будут переданы театру на безвозмездной основе. Все эти расходы берет на себя тот самый фонд и партнеры, о которых в свое время обязательно расскажем подробно. В общем, это первая подобная оперная постановка времен Независимости", - подытожила Саенко.

Харьковский театр получит оперу в свой репертуар. В планах создание камерной версии оперы для гастролей в другие города Украины и в Австрию.

Василий Вышиваный (1895−1948) — украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, эрцгерцог из династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, был неофициальным кандидатом на украинском престол в случае установления монархии. В 1947 году в Вене был похищен советской секретной службой СМЕРШ, впоследствии перевезен в Киев, где в 1948 году умер в Лукьяновской тюрьме.