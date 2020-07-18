РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10252 посетителя онлайн
Новости Фото
16 254 36

Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе. ФОТОрепортаж

В Одессе в субботу начали переворачивать затонувший в ноябре прошлого года танкер Delfi.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".

Работы по накачке понтонов начались в 6 утра. Между пляжем и Delfi постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них завели тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль.

При попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался канат. Работы продолжаются.

"Как я и обещал одесситам и лично президенту, мы движемся по плану - сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi. План таков: довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - цитирует пресс-служба Одесской обладминистрации главу ОГА Максима Куцого.

Читайте на Цензор.НЕТ: У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта

Одесситов и гостей города попросили временно не отдыхать на пляже, на котором затонул танкер.

Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе 01
Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе 02
Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе 03
Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе 04
Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе 05
Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе 06

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Также на Цензор.НЕТ: Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.

Автор: 

Одесса (8011) танкер (154) Куцый Максим (56)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Немного не в тему.
Какие у нас в Одессе грязные пляжи!
Камни, стройки, мусор, водоросли, дренажные водостоки сбрасывают городской мусор в море.
И ночные клубы по берегу все сливают канализацию в акиян-буян.
И хлебная гавань, промышленные предприятия по берегу, нефтегавань, военные.
Просто атас.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:45 Ответить
+5
Блин, репка какая то...
показать весь комментарий
18.07.2020 15:41 Ответить
+3
Эпоха Титаника наших времён и наших морей заканчивается! Даже жаль. Ну уберут---дальше скука. Какие раньше проводились сложные подьёмы, проводки многодневные на буксире, как работали водолазы?! Корыто бункеровщик---позор пляжный в сезон! Весной можно было убрать по тихому.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Блин, репка какая то...
показать весь комментарий
18.07.2020 15:41 Ответить
...а де миша?
показать весь комментарий
18.07.2020 18:42 Ответить
Чому цец танкер досі не конфіскували в цього судновласника? Такий бункеровщикпотрібен ВМСУ та АМПУ! Його що збираються віддати судновласнику? Судновласник має бути арештований за екологічний теракт і засуджений на 15 років з виплатою всіх екологічних збитків які оцінюються в мільйони доларів! А це іржаве корито кошткє від сили 100 тис доларів якщо воно ціле і на плаву! За заборону екіпажу покинути аварійне судно судновласника потрібно посадити на довічне! І не тільки формального судновласника а й реалбного одеського бандита якому належить судно!
показать весь комментарий
18.07.2020 19:48 Ответить
Немного не в тему.
Какие у нас в Одессе грязные пляжи!
Камни, стройки, мусор, водоросли, дренажные водостоки сбрасывают городской мусор в море.
И ночные клубы по берегу все сливают канализацию в акиян-буян.
И хлебная гавань, промышленные предприятия по берегу, нефтегавань, военные.
Просто атас.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:45 Ответить
Эпоха Титаника наших времён и наших морей заканчивается! Даже жаль. Ну уберут---дальше скука. Какие раньше проводились сложные подьёмы, проводки многодневные на буксире, как работали водолазы?! Корыто бункеровщик---позор пляжный в сезон! Весной можно было убрать по тихому.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:50 Ответить
Тросом надо не дергать,а плавно тянуть.
показать весь комментарий
18.07.2020 15:52 Ответить
надо с разгону
показать весь комментарий
18.07.2020 18:56 Ответить
Надо просто дождаться шторма такой же силы, но с ветром в обратную сторону.
И долить в море воды метра на 2.
А так буксиры могут тянуть хоть до Нового Года - зарплата-то идёт.

И рабочий стаж.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:31 Ответить
Предлагали мне на нем работу. Пару лет назад. На этом танкере. Я набрал название в гугол и прочитал, что ещё годом ранее он уже тонул у берегов Румынии.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:13 Ответить
после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации Источник: https://censor.net/p3208894
Что за чес?! 2 недели и два года?
показать весь комментарий
18.07.2020 17:41 Ответить
Не факт, что он способен держаться на плаву. Его столько времени било корпусом о дно
(а там, похоже, бетонный выступ) что обшивка в плачевном состоянии.
Не хочется каркать - будем посмотреть.
показать весь комментарий
18.07.2020 17:57 Ответить
Може цистерни не деряві
показать весь комментарий
18.07.2020 18:47 Ответить
Операція «Танкєр» не викликає довіри. Два буксири на таку махіну.
Зробіть на ньому нічний клуб, турист папрьот одразу.
показать весь комментарий
18.07.2020 18:09 Ответить
Онлайн подъема
https://www.youtube.com/watch?v=364YPwXiTjo&feature=emb_logo
показать весь комментарий
18.07.2020 18:20 Ответить
а динамитом....
показать весь комментарий
18.07.2020 18:57 Ответить
Какой в жопу танкер?
Судя по фото - шаланда длиной метров ну тридцать максимум! Смотрите на волнорез!

Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 6999
показать весь комментарий
18.07.2020 19:31 Ответить
шалада полная кфекалий
показать весь комментарий
18.07.2020 20:05 Ответить
Гугл те в руки а чи акорь в опу, Длина / Ширина 59 / 10 m.
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/DELFI-IMO-8866266-MMSI-214181012
"Танкер - грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов. "
И при чем тут размеры?
показать весь комментарий
18.07.2020 23:47 Ответить
Размеры при том, что есть устоявшееся представление о том, что такое "нефтяной танкер". Тем более "катастрофа нефтеналивного танкера". Любителю гугля:

Atlantic Empress и Aegean Captain столкнулись в море у берегов Тринидада и Тобаго в 1979 году. На борту Atlantic Empress произошел взрыв. 26 членов экипажа погибли. В море вылилось 300 тыс. тонн нефти
ABT Summer взорвалось у побережья Анголы в 1991. В море вылилось 260 тыс. тонн нефти, которые покрыли более 200 квадратных километров поверхности моря
В 1983 году на борту судна Castillo de Bellver, находившегося в районе Кейптауна, случился пожар, а затем танкер развалился на части. В море вылилось 250 тысяч тонн нефти
В 1978 году Amoco Cadiz налетел на скалы близ побережья Бретани, в море вылилось 230 тысяч тонн нефти
.Torrey Canyon налетел на риф у побережья Корнуолла в 1967 году. В море попало 120 тысяч тонн нефти. От разлива пострадало более 250 километров местного побережья.
C танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году вылилось всего 37 тыс. тонн нефти, однако ущерб окружающей среде был нанесен значительный.
показать весь комментарий
19.07.2020 09:31 Ответить
Устоявшиеся представления о танкерах - "грузоподъемность от 150 тонн до 500 тыс", вики то и отражает "устоявшиеся" представления и твое личное представление относится скорее к "супер танкерам", а танкер это обобщение высшего порядка, которое содержит в себе все разновидности танкеров, и нефте и масло и спирто, всего чего только в низ не возят, хоть ассенизаторных.

Ну а делфи пальмомасловый танкер, для нефтяных супертанкеров и масла то, пальмового нехватить.

Тут все та же причина, твое личное представление просто пошло в разрез с общеприятым, с которым ты не удосужился ознакомится.
показать весь комментарий
19.07.2020 12:03 Ответить
Какое, в жопу, пальмовое масло?
Вот что такое танкер:

Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 4737
показать весь комментарий
19.07.2020 13:02 Ответить
То я спутал https://focus.ua/ukraine/454981-tonny_palmovogo_masla_zagriaznili_akvatoriiu_odesskogo_porta Stavanger https://focus.ua/ukraine/454981-tonny_palmovogo_masla_zagriaznili_akvatoriiu_odesskogo_porta разливший пальмовое масло с https://nv.ua/ukraine/events/tanker-delfi-pyatno-nefteproduktov-dostiglo-plyazha-otrada-novosti-odessy-50095873.html Delfi .
Ну а Delfi, чем тебе не танкер?

А это, то же не танкеры?
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 606
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 7569
Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі - Цензор.НЕТ 5668
показать весь комментарий
19.07.2020 21:46 Ответить
Нет. Танкер - он огромный и возит нефть. Ещё вопросы?
показать весь комментарий
20.07.2020 09:39 Ответить
Ну, вопросов к тебе и быть не может, а вот ответы к картинкам есть.

Первая https://stapel1.com/2018/03/13/ice-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B3-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/ ICE обнародовал концепт малого СПГ- танкера
Вторая https://naukatehnika.com/tanker-akademik-pashin-traverznaya-peredacha-gruzov-v-more.html Новый морской танкер «Академик Пашин».

Третья https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm Малый морской танкер "ВТН-73"
https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm

Ну и источник информации, ты ведь любишь источники- https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjpkpflr9vqAhXHpIsKHedQDCsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1260&bih=871 ысточникъ
ну и возять оне жидкие грузы и размерами нелимитированы.

"Танк (от англ. tank) - большая ёмкость для жидкости, цистерна, обычно для хранения горючего."

И танкеры бувають и на колесах, так видел на пограничном переходе ягодин, машинки оборудованные под танкер, ржавые дырявые но литров под девяносто берущие, подъезжают к бензоколонке на помост ставящий их боком горловиной вверх, заливают по пробку, затем раскачивают что б уселось, сдувают пену, добавляют и закрывают. Более продвинутые не такие ржавые, с большими баками и на газу. Заехали в Украину, до первой заправки, натоптали и назад, в поляндию. Говорили что одна ходка дает сто енотов прибыли(по тем временам). Их там так и называют, танкерами, развалюхи с аномальной вместимостью баков.
показать весь комментарий
20.07.2020 12:22 Ответить
опачамба рядом дома а я думал там дикий берег во живут же люди зажрались как днепр только море окна смотрят и все им не так и танкер не так лежит и в море каналейку льют..тьху таки на вас
показать весь комментарий
18.07.2020 20:04 Ответить
Можно загерметизировать несколько отсеков и закачать туда сжатый воздух,
выдавив воду - тогда это всё получит хоть какую-то плавучесть и его можно будет куда-то отбуксировать.
Скорее всего, на разделку.
Но разделить всё на транспортабельные части можно и прямо на месте.
показать весь комментарий
19.07.2020 00:51 Ответить
судя по фото, это не поднимают, а имитируют.
показать весь комментарий
19.07.2020 12:51 Ответить
 
 