Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе. ФОТОрепортаж
В Одессе в субботу начали переворачивать затонувший в ноябре прошлого года танкер Delfi.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Думская".
Работы по накачке понтонов начались в 6 утра. Между пляжем и Delfi постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них завели тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль.
При попытке дернуть танкер у одного из буксиров порвался канат. Работы продолжаются.
"Как я и обещал одесситам и лично президенту, мы движемся по плану - сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi. План таков: довести наклон танкера до 45 градусов, поставить на киль и затем убрать с пляжа. Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - цитирует пресс-служба Одесской обладминистрации главу ОГА Максима Куцого.
Читайте на Цензор.НЕТ: У затонувшего возле Одессы танкера Delfi снова зафиксировали утечку нефтепродуктов, - Администрация Одесского порта
Одесситов и гостей города попросили временно не отдыхать на пляже, на котором затонул танкер.
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.
Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.
Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.
Также на Цензор.НЕТ: Ущерб от аварии танкера Delfi вблизи Одессы по состоянию на 8 июля составляет более $15 тысяч, - Госэкоинспекция. ДОКУМЕНТ
Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.
16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.
21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.
Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Какие у нас в Одессе грязные пляжи!
Камни, стройки, мусор, водоросли, дренажные водостоки сбрасывают городской мусор в море.
И ночные клубы по берегу все сливают канализацию в акиян-буян.
И хлебная гавань, промышленные предприятия по берегу, нефтегавань, военные.
Просто атас.
И долить в море воды метра на 2.
А так буксиры могут тянуть хоть до Нового Года - зарплата-то идёт.
И рабочий стаж.
Что за чес?! 2 недели и два года?
(а там, похоже, бетонный выступ) что обшивка в плачевном состоянии.
Не хочется каркать - будем посмотреть.
Зробіть на ньому нічний клуб, турист папрьот одразу.
https://www.youtube.com/watch?v=364YPwXiTjo&feature=emb_logo
Судя по фото - шаланда длиной метров ну тридцать максимум! Смотрите на волнорез!
https://www.vesselfinder.com/ru/vessels/DELFI-IMO-8866266-MMSI-214181012
"Танкер - грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов. "
И при чем тут размеры?
Atlantic Empress и Aegean Captain столкнулись в море у берегов Тринидада и Тобаго в 1979 году. На борту Atlantic Empress произошел взрыв. 26 членов экипажа погибли. В море вылилось 300 тыс. тонн нефти
ABT Summer взорвалось у побережья Анголы в 1991. В море вылилось 260 тыс. тонн нефти, которые покрыли более 200 квадратных километров поверхности моря
В 1983 году на борту судна Castillo de Bellver, находившегося в районе Кейптауна, случился пожар, а затем танкер развалился на части. В море вылилось 250 тысяч тонн нефти
В 1978 году Amoco Cadiz налетел на скалы близ побережья Бретани, в море вылилось 230 тысяч тонн нефти
.Torrey Canyon налетел на риф у побережья Корнуолла в 1967 году. В море попало 120 тысяч тонн нефти. От разлива пострадало более 250 километров местного побережья.
C танкера Exxon Valdez у берегов Аляски в 1989 году вылилось всего 37 тыс. тонн нефти, однако ущерб окружающей среде был нанесен значительный.
Ну а делфи пальмомасловый танкер, для нефтяных супертанкеров и масла то, пальмового нехватить.
Тут все та же причина, твое личное представление просто пошло в разрез с общеприятым, с которым ты не удосужился ознакомится.
Вот что такое танкер:
Ну а Delfi, чем тебе не танкер?
А это, то же не танкеры?
Первая https://stapel1.com/2018/03/13/ice-%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B3-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA/ ICE обнародовал концепт малого СПГ- танкера
Вторая https://naukatehnika.com/tanker-akademik-pashin-traverznaya-peredacha-gruzov-v-more.html Новый морской танкер «Академик Пашин».
Третья https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm Малый морской танкер "ВТН-73"
https://www.kchf.ru/photos/photo_vspomog/vtn73_16.htm
Ну и источник информации, ты ведь любишь источники- https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjpkpflr9vqAhXHpIsKHedQDCsQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1260&bih=871 ысточникъ
ну и возять оне жидкие грузы и размерами нелимитированы.
"Танк (от англ. tank) - большая ёмкость для жидкости, цистерна, обычно для хранения горючего."
И танкеры бувають и на колесах, так видел на пограничном переходе ягодин, машинки оборудованные под танкер, ржавые дырявые но литров под девяносто берущие, подъезжают к бензоколонке на помост ставящий их боком горловиной вверх, заливают по пробку, затем раскачивают что б уселось, сдувают пену, добавляют и закрывают. Более продвинутые не такие ржавые, с большими баками и на газу. Заехали в Украину, до первой заправки, натоптали и назад, в поляндию. Говорили что одна ходка дает сто енотов прибыли(по тем временам). Их там так и называют, танкерами, развалюхи с аномальной вместимостью баков.
выдавив воду - тогда это всё получит хоть какую-то плавучесть и его можно будет куда-то отбуксировать.
Скорее всего, на разделку.
Но разделить всё на транспортабельные части можно и прямо на месте.