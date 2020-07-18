РУС
Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Конфликт со стрельбой случился сегодня в Киеве на ул. Вышгородской. В результате инцидента пострадал водитель такси.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.

"По словам потерпевшего, он привез мужчину по адресу, тот заплатил не всю сумму, сказал что не хватает, но у него есть пару абрикосов и швырнул их в водителя. Выйдя из машины ударил по дверце с ноги. Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить зачем он так сделал, тот начал в него стрелять, одна пуля попала в лопатку", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подобная дерзость не остановила водителя: он смог забрать пистолет и поломал его.

На место немедленно выехали сотрудники патрульной полиции, которым он и передал нападающего. Водителя такси госпитализировали.

Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета 01
Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета 02
Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета 03
Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета 04
Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета 05

Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета 06

Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета 07

Топ комментарии
+22
Дедуля -потомственный бандеровец.Не испугался.Молодец!
18.07.2020 15:48
+19
год високосный.. шизики выходят из спячки..
18.07.2020 15:40
+12
Гребані редактори, заломав це не означає "поломал пистолет".
18.07.2020 16:06
абрикоси дорогі..
18.07.2020 15:39
Мабуть справжній українець попався - абрикосовий.
Зате наших бдітєльних петрулів на ті абрикоси понабігало - як мух...
18.07.2020 15:57
Тема абрикосів- не розкрита!!!
18.07.2020 16:40
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета - Цензор.НЕТ 9869
18.07.2020 16:43
год високосный.. шизики выходят из спячки..
18.07.2020 15:40
сегодня на дороге столько дегенератов повстречал - может,у них сегодня профессиональный праздник ?
народ дуреет..
18.07.2020 17:30
Після виборів термоса це вже підтверджений діагноз.
18.07.2020 18:24
Началось все еще вчера, один нарушил и решил "пагаварить", глаза вылупил, пена у рта, орет как дурное... я сначала ствол достал и руку под сидение опустил, мало ли, потом понял что дурак, ствол положил и достал балончик..., а оно все орет и материться. Развернулось и ушло...
ХЗ че с такими делать...
18.07.2020 23:24
ряд вопрос остался. И самый главный - что это за пистолет, который можно сломать руками ?
18.07.2020 15:40
Вопрос как отобрал , получив пулю в спину?
18.07.2020 15:43
Травмат какой-то... Гильза, на фото, от "травмата"... А они, наполовину, из сплавов алюминия делаются. И, тут же, не пишут, что он "ломал руками"... Об асфальт влупил, скорее всего...
18.07.2020 15:48
Яр, заломав це водія, а не "поломал пистолет".
18.07.2020 16:07
"буков", поставлю "двійку"... "Также отмечается, что подобная дерзость не остановила водителя: он смог забрать пистолет и поломал его."
18.07.2020 16:24
Яр, читай орігінал українською, а не вільний переклад ЦН. " Як тільки водій вийшов з машини, щоб спитати нащо той так зробив, цей почав в нього стріляти" Це не зупинило водія, він зміг забрати пістолет, та й ще заломав його."Тобто заломав цього.
18.07.2020 16:58
"Заломав" - не українське слово... Українські - "зламав", "зломив", "заламав", "заломив"... Про який "оригінал" може вестись мова?... Крім того, "поняття" "заламав", "заломив" можуть використовуваться в українській мові лише у сенсі "знерухомлення кінцівки" - пальця, кисті, руки, ноги, голови... Але не всієї людини... І ми тут, до того ж, російськомовний варіант читаємо...А в російській мові поняття "заломал", в одному з варіантів, якраз і застосовується в розумінні "скрутив"... Якщо "пеньок" написав текст статті, які до мене претензії?...
18.07.2020 17:21
Так нижче текст поліції українською.
18.07.2020 18:09
Я тобі детально все написав... І відповів: " Якщо "пеньок" написав текст статті, які до мене претензії?..."
18.07.2020 18:15
Ще про лацкан жакета, його теж можна заломати.
19.07.2020 15:10
"Заломити"...
19.07.2020 15:16
Це Форт-12, цілком металевий, без грама сілуміну. Ним можна цвяхи забивати))
18.07.2020 16:46
Наскільки я пам"ятаю, "Форт-12", фактично, одна з модифікацій чеського пістолета ЧЗ-75. У ньому купа дрібних деталей... З-за цього він набагато менш надійний та "ударостійкий", ніж той же ПМ... А поламать і його можна... Наприклад, впустить на тверду поверхню зі зведеним курком, щоб пістолет упав під кутом до неї... Погнутий курок не дасть можливості перезаряджання зброї... Це "поломка", чи ні?
18.07.2020 17:39
Друг мой, алюминий - тоже металл!
19.07.2020 09:53
Элементарно. Пистолет Макарова, к примеру: отделяешь затвор и ударно-спусковым механизмом с размаха по асфальту.
18.07.2020 15:57
Допускаю. Но завладев орудием нападающего, будучи раненым да еще в поединке который не закончился, ломать оружие? Неандерталец какой-то
18.07.2020 16:42
Да не ламав він пістолет, він заломав стрілка, а Цензор переклав заломав як "поломал", тоді б було написано зламав.
18.07.2020 16:59
Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета - Цензор.НЕТ 1479
18.07.2020 17:22
..., противный!
18.07.2020 18:20
Эмоции.
Может чтобы не пристрелить.
А может чтобы не вернулся владельцу.
Подобную ситуацию среднестатистический человек на себя не спроецирует.
18.07.2020 18:12
какой такой среднестатистический? Каждый из нас индивидуален и ведет себя по разному в экстримальной ситуации
19.07.2020 09:17
Поведение в экстремальной, конкретной, ситуации сводится к нескольким направлениям.
Среднестатистический - в данном случае тот, который не посещает курсы самообороны, не имеет специальной подготовки.
19.07.2020 09:28
После фоток сообщение на украинском языке , написано вiдiбрав зброю , и його заломав
как я понял, заломал стрелка ,неправильно перевели.
18.07.2020 16:13
Це Форт-12Р, і я не знаю, як його можна зламати руками...
18.07.2020 16:44
Дедуля задержал синего амбала с пистолем))) модет рабоиу менять и идти раьотать инструктором в полицию
18.07.2020 15:41
Паркове містечко, нічого собі
18.07.2020 15:42
Це був румуноподдатий Дубінеску?
18.07.2020 15:45
Дедуля -потомственный бандеровец.Не испугался.Молодец!
18.07.2020 15:48
Гребані редактори, заломав це не означає "поломал пистолет".
18.07.2020 16:06
да, безграмотные сейчас даже учителя в школе встречаются( образование, как и вся страна в жопе
18.07.2020 16:18
да, жаль.. а при петеньке ведь у нас было лучшее образование в мире! и экономический рост.
18.07.2020 16:46
Вот только не нужно про учителей только про сейчас говорить.) Просто когда учили нас, мы не знали, что некоторые из учителей тоже были безграмотными.))) А когда начинаешь вспоминать, то много таких моментов всплывает.)
19.07.2020 11:40
Нападавший тоже не поломанный, а как огурчик.
18.07.2020 17:04
Заломав це швидше "скрутил" по вашому.
18.07.2020 17:15
нескончаемая тема это. Закон об оружии, короткий огнестрел. То со скорой помощью проблемы с идиотами, таксисты здесь давно в зоне риска. Если официально работает в такси, выдавать разрешение на травмат! Ну пожилой человек зарабатывает на жизнь и очередное чмо!Во все сложные времена для любого народа, на крутых поворотах судьбы своей и государства, люди сразу бежали к арсеналам. Правильно делали и делалось всё быстро тогда. Пока нет у нас прецендента такого. Или терпеливые, или бздливые мы. Подскажите третий вариант. Каждый сам себе.
18.07.2020 16:18
Из травматов будут стрелять все и по любому случае - никто ведь не опасается, что убьет резинкой. Поэтому травмат - главное зло общества.
А вот достать настоящий ствол, и убить таксиста, когда не хватает денег расплатиться - тут из тысячи отморозков один может быть найдеться. А этот лось у синем даже не подумал бы - скоре бы пару патронов добавил к деньгам. Каждый патрон ведь от двух до пяти долларов стоит...
А насчет арсеналов - не зря их наша власть взрывает, поджигает и распродает за бугор мартышкам в джунгли...
18.07.2020 16:44
На самом деле тема эта не простая---официально доступное огнестрельное оружие. Совсем тогда иная картина складывается во всех формах взаимотношений в обществе. Пока нам недоступно. сами себя унижаем---позволяя отмороженным править бал. Давно стоит тема. Как минимум с 2014г. В Молдавии давно и все целые.
18.07.2020 16:56
Я сам за оружие для честных людей двумя руками - козак имеет право на шабельку сбоку! Мы не быдло!
18.07.2020 16:58
Понятие честные люди---чуть моралистическое. Должен работать его величество Закон. Для всех. Когда закон работает---весь шлак быстро удаляется. Его тогда видно сразу. Исключения всегда были конечно. Но не они определяют. Скорее напоминают. Не идёт пока у нас. А вот почему я не знаю.
18.07.2020 17:06
Ваша власть наши арсеналы взрывала.
И где ты патроны от двух до пяти долларов наблюдаешь?
К резинке - по полдоллара - дорого
Я бы брал "марголина", 150 грн. - 50 штук.
Да, 762*39, около доллара, но это не пистолетный вариант.
18.07.2020 18:17
Треба щоб стріляв.Ти чо ,падло,на узькім ізикє белькочеш?
18.07.2020 16:30
Какой-то лугандон походу.
Жена его - типичная четкая донбасита-мамасита: стиль одежды, прическа, цвет волос, манера разговора - не в обиду будет сказано, а констатация факта.

P.S. Рыженькая полицейская, ммм, прям огонь
18.07.2020 16:45
Абрикос перешёл в разряд драгоценных фруктов.
18.07.2020 16:52
Таксовый, настоящий казак!!!
18.07.2020 16:52
Бомбила? На фотографии "Фольксваген" это такси?
В Киеве такси ездят без опознавательных знаков? "Адидас" и майка - это форма таксиста?
18.07.2020 23:04
Что-то тут нечисто. Ну понимаю стрелял, но бросать абрикосами...
18.07.2020 16:53
ну мож у него патронов в обрез , .. а абрикос в избытке , хоть пушку 45 ку заряжай !
18.07.2020 17:10 Ответить
18.07.2020 17:27
"Абрикосы и Пистолет" - старичёк о-Генри нервно курит в сторонке !
18.07.2020 16:56
народ вообще подурел, молодец, на тебе судимость на пустом месте....
18.07.2020 17:23
Как-то слабо верится что продавец абрикосов отказался платить за проезд в такси.
18.07.2020 18:03
Менты бы наказали неадекватное быдло сразу по месту, эти будут сюсюкаться, а суд выпишет штраф...Ходи делай, что хочешь.
18.07.2020 18:12
Народ постепенно сходит с ума...
18.07.2020 18:21
Видать выборец зеленского в велюр ехал
18.07.2020 19:39
и еще с рогатки пулял и пукал ахахах пугач и абрикоски ..ну ясли вторая группа)
18.07.2020 20:08
То что стрелял - хрен с ним. Но зачем же абрикосами кидаться?
18.07.2020 20:13
А если бы это был торговец кокосами? Пипец новость...
18.07.2020 20:16
Ну, из пистолета - это еще можно понять. Но бросаться абрикосами - это кощунство!
18.07.2020 23:01
ыыы...
19.07.2020 01:12
ЧуднЫе у вас новости...
18.07.2020 23:42
А як тобі таке?
В Вильнюсе з пневматического пистолета обстреляли роддом.
«Стреляли в окно одной из палат. В стекле были обнаружены отверстия».
31.12.2020 21:49
Я уже и не удивляюсь не чему. Каждый день - какая-то дичь.
Эпоха ЗЕ, чё тут поделаешь...
19.07.2020 01:12
после легализации короткоствольного оружия, дурачок пассажир не махал бы стволом, так как ствол может быть у таксиста и у проходящих прохожих. оружие делает людей вежливыми. к слову резинка вероятно всего нелегальная, мусорить гильзами глупо т.к. при отстрелке они сохранятся в гильзотеке. дебилу дешевле было бы заплатить, сейчас полиняет на кучу денег
19.07.2020 07:50
А таксист молодца, боевой хоть и в возрасте
19.07.2020 10:38
сначала были абрикосы ....а потой """ай блеат йа маслину поймал. """ ))))
19.07.2020 11:52
"Вдарив з ноги"... Це якою мовою написано? Може, вдарив "з голови"?
31.12.2020 21:44
 
 