Таксист в Киеве задержал пассажира, который после отказа платить за проезд бросался абрикосами и стрелял из пистолета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Конфликт со стрельбой случился сегодня в Киеве на ул. Вышгородской. В результате инцидента пострадал водитель такси.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", информирует Цензор.НЕТ.
"По словам потерпевшего, он привез мужчину по адресу, тот заплатил не всю сумму, сказал что не хватает, но у него есть пару абрикосов и швырнул их в водителя. Выйдя из машины ударил по дверце с ноги. Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить зачем он так сделал, тот начал в него стрелять, одна пуля попала в лопатку", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что подобная дерзость не остановила водителя: он смог забрать пистолет и поломал его.
На место немедленно выехали сотрудники патрульной полиции, которым он и передал нападающего. Водителя такси госпитализировали.
