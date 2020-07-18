Чиновники на Львовщине собрались освятить свой новый офис и выставили фото без масок. Им выписали протоколы. ФОТО
Чиновники отделения образования Самборского горсовета сфотографировались во время обряда освящения своего нового помещения. Они были без масок и не придерживались социальной дистанции.
Фото обряда опубликовала на своей странице в Фейсбуке пресс-служба Самборского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Освятить помещение пригласили самборского декана о. Богдана Добрянского. Во время обряда несколько десятков чиновников находились без масок в закрытом помещении.
На опубликованные фотографии обратили внимание полицейские.
"Присутствующие собрались в закрытом помещении без масок, не соблюдали социальную дистанцию и другие карантинные ограничения. На организатора мероприятия - руководителя отдела образования Самборского городского совета и председателя горсовета полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф для граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан, а для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщили в полиции.
