Чиновники на Львовщине собрались освятить свой новый офис и выставили фото без масок. Им выписали протоколы. ФОТО

Чиновники отделения образования Самборского горсовета сфотографировались во время обряда освящения своего нового помещения. Они были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Фото обряда опубликовала на своей странице в Фейсбуке пресс-служба Самборского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Освятить помещение пригласили самборского декана о. Богдана Добрянского. Во время обряда несколько десятков чиновников находились без масок в закрытом помещении.

На опубликованные фотографии обратили внимание полицейские.

"Присутствующие собрались в закрытом помещении без масок, не соблюдали социальную дистанцию и другие карантинные ограничения. На организатора мероприятия - руководителя отдела образования Самборского городского совета и председателя горсовета полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф для граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан, а для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщили в полиции.





