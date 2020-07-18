РУС
7 184 34

Чиновники на Львовщине собрались освятить свой новый офис и выставили фото без масок. Им выписали протоколы. ФОТО

Чиновники отделения образования Самборского горсовета сфотографировались во время обряда освящения своего нового помещения. Они были без масок и не придерживались социальной дистанции.

Фото обряда опубликовала на своей странице в Фейсбуке пресс-служба Самборского горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Освятить помещение пригласили самборского декана о. Богдана Добрянского. Во время обряда несколько десятков чиновников находились без масок в закрытом помещении.

На опубликованные фотографии обратили внимание полицейские.

"Присутствующие собрались в закрытом помещении без масок, не соблюдали социальную дистанцию и другие карантинные ограничения. На организатора мероприятия - руководителя отдела образования Самборского городского совета и председателя горсовета полицейские составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф для граждан от одной до двух тысяч необлагаемых доходов граждан, а для должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - сообщили в полиции.

Чиновники на Львовщине собрались освятить свой новый офис и выставили фото без масок. Им выписали протоколы 01
Чиновники на Львовщине собрались освятить свой новый офис и выставили фото без масок. Им выписали протоколы 02
Чиновники на Львовщине собрались освятить свой новый офис и выставили фото без масок. Им выписали протоколы 03

Автор: 

+8
Пожелаю им максимально безболезненной смерти, не звери же мы какие-то.
18.07.2020 19:06 Ответить
+6
да все уже без масок и везде...
фикция и они не помогают...., тем более в коллективе не возможно держат социальную дистанцию..
менты показали себя занудными идиотами как обычно...
18.07.2020 19:03 Ответить
+5
"Слуги неукраинского народа" отметили закрытие сессии Верховной Рады вечеринкой с песнями и плясками, естественно, без масок. Их развлекал репер Серега.
Видео есть в сети.
Их будут штрафовать?
18.07.2020 19:16 Ответить
Тю. Сегодня приехал в Одессу. Почти не вижу тех, кто в масках вообще ходит. В этой самой Таврии Б вообще куча народу без масок.
18.07.2020 18:59 Ответить
да все уже без масок и везде...
фикция и они не помогают...., тем более в коллективе не возможно держат социальную дистанцию..
менты показали себя занудными идиотами как обычно...
18.07.2020 19:03 Ответить
Пожелаю им максимально безболезненной смерти, не звери же мы какие-то.
18.07.2020 19:06 Ответить
На Западной Украине существует особая этническая група - "Рагуль галицкий.Характерные признаки - жадность , тупость и продажносность2.Пример - перед нами.
19.07.2020 08:06 Ответить
Одесситов пора учить законопослушанию, и учить платно!
18.07.2020 19:03 Ответить
так на улице маска не нужна, а в помещении нужна. на фото все в помещении и без масок. ща что и получили.
18.07.2020 20:41 Ответить
Дармоеды.
18.07.2020 19:03 Ответить
менты или чиновники?
или те и другие?
18.07.2020 19:04 Ответить
попы их всех стоят по дармоедству - махнул веником, пробормотал чет - получил бабло, посмеялся с лохов)
18.07.2020 19:54 Ответить
У Нанті горить собор святих Петра і Павла. Повторення пожежі Нотр-Дам
18.07.2020 19:03 Ответить
..и выстрелили себе в ногу.
18.07.2020 19:07 Ответить
верующие то какие прям, смерти не боятся, ну надеюсь, после освящения взяток брать не будут, а то некоторые освящают офисы, богатые дома и квартиры с золотыми унитазами, а не знают что такое грех мздоимства
18.07.2020 19:10 Ответить
гроші не пахнуть...
18.07.2020 19:13 Ответить
тоді не треба витрачати гроші на освячення, який сенс?
18.07.2020 19:20 Ответить
Псевдоверующие. Тушуються при вопросе о "Не укради".
19.07.2020 08:08 Ответить
Дегенератов не соблюдающих норм элементарных научить может только болезнь их или близких. Иначе до рагулья имбецильного не доходит. А по поводу Адессы... Там те же дебилы что и 95 % населения этой страны непуганных мечтателей - идиотов, только с совковым налетом
18.07.2020 19:15 Ответить
А зато мы хорошо поем и у нас черноземы и все нам завидуют
18.07.2020 19:56 Ответить
"Слуги неукраинского народа" отметили закрытие сессии Верховной Рады вечеринкой с песнями и плясками, естественно, без масок. Их развлекал репер Серега.
Видео есть в сети.
Их будут штрафовать?
18.07.2020 19:16 Ответить
Рубрика: жлобьё и предрассудки в институтах государственной власти 2020 лет спустя рождения эпического персонажа...
18.07.2020 19:21 Ответить
К той исторической личности, что имелась в виду, данное действо никакого отношения не имеет. Иисус кадилом не махал и офисы не освящал.
18.07.2020 21:15 Ответить
Боженька не дай поймать нас на взятках непорочная дева благослови. Амень.
18.07.2020 19:23 Ответить
Хай платят, но только после тех тварей на попойке зедебилов по случаю окончания сессии.
18.07.2020 19:24 Ответить
Просто якось не так. Коли у Вінниці московські попи водили хороводи по 10 тис вірян без масок, чи на свята збирають у храмах в Києві, Дніпрі, Миколаєві, Одесі без масок - ні одного протоколу. А галичан всіх до адмін відповідальності.
18.07.2020 19:46 Ответить
Ахаха, даже попа оштрафуют?
Ниче, поп взбрызгнул - взяток будут нести больше.
ептель - и ЭТИ управляют? никакой дурак из них не кумекнул что что-то не так? желаю шоб все заразились - будет пример другим)
18.07.2020 19:51 Ответить
- не заплатят . скажут фотошопом маски убрали.
18.07.2020 21:00 Ответить
Это какой то сюр.XXI век,картина маслом-долбоёбы освящают офис.
18.07.2020 21:31 Ответить
Дикари.
А почему она жертву Бо Легбе не принесли? Человеческую, как полагается. Ну или того барана, который придумал освящать офис. Ведь не песен и плясок, не этнографии, а образования! Чему такие (две строчки мата вычеркнуты) могут научить детей?
18.07.2020 23:06 Ответить
Крепкая лестница на фото
19.07.2020 00:13 Ответить
Спочатку в церкву їдуть помолитись , а потім ліси вирубвати. Мракобісся. Релігія опіум - народу як писав Карл Маркс в своїй роботі "До критикі гегелевської філософії права", Народ, який темний і не освічений, сам собі придумує богів, і у них випрошує щасливої долі, ніби дошки чи вода можуть якось замінити протипожежні засоби і правовий захист працівників офісу. Скільки не бий лобом об підлогу а пеньки не зупинять розливи рік і денудацію і ерозію гірського біоценозу. Краще б запросили спеціаліста з ефективності, ніж попа.
19.07.2020 06:55 Ответить
там не за маски штрафувати потрібно.Міська влада закрила дитячу лікарню,бо немає коштів .І передала приміщення міському відділу освіти.І виділили кошти на ремонт приміщення колишньої дитячої лікарні.Правда,що там 200000 грн на ремонт.Вони фонтан за 4 600 000 грн збудували
19.07.2020 08:29 Ответить
Какие маски, когда поп рядом? Мракобесие 21 века.
19.07.2020 09:01 Ответить
Поп - провокатор? В общем - страна чудес!
19.07.2020 09:26 Ответить
На 34 тисячі населення Самбору чотири десятки чиновників тільки в одному відділі освіти міськради?! Навіщо? Що вони там роблять у такій кількості? А скільки їх в усіх відділах міськради? А скільки дармоїдів по всій Україні п'ють чай і перекладають папери по 8 годин на день, вигадуючи мимохідь різні правила, щоб ускладнити нам життя і якось виправдати своє існування?
19.07.2020 09:49 Ответить
 
 