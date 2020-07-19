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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
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Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ. ФОТОрепортаж

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали данные об участии в агрессии против Украины еще троих российских военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка (в/ч 74268, дислокация: г. Псков, РФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт InformNapalm, этот полк входит в состав 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

"В общем InformNapalm раскрыл более 10 эпизодов с фактами участия военнослужащих этой дивизии в оккупации Крыма, захвате буровых вышек "Черноморнефтегаза" и боевых действиях на Донбассе. Новое расследование подтверждает: военные РФ осознавали, что их перебрасывают в Украину для выполнения преступного приказа на территории другого государства, но не только не протестовали против этого, но даже были впоследствии награждены", - говорится в сообщении.

Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ 01

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Российский военный Денис Лаугин 9 марта 2014 г. опубликовал в своем фотоальбоме снимок: он в вагоне поезда. Подпись под фото: "Едем, едем…". Следующую фотографию Денис загрузил 21 мая с комментарием: "Возвращаемся (пока, Украина…)".

А 26 июня 2014 г. в альбоме Лаугина появилась фотография удостоверения к медали за оккупацию Крыма. Удостоверение к награде доказывает: Лаугин служил в 234-м ДШП, в/ч 74268, дислокация – г. Псков, РФ.

Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ 02

В друзьях у Лаугина волонтеры нашли еще одного десантника, Андрея Сергеевича Болотова (09.05.1994 г. р., г. Воронеж, РФ). В альбоме у него тоже есть фото с медалью за оккупацию Крыма.

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Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ 03

В списке друзей Болотов отметил как сослуживца Александра Рахманина. Тот на своей странице указал, что служил в 234-м ДШП. Это означает, что Болотов также служил в этом полку.

Александр Рахманин (12.06.1992 г. р., родом из Льгова, живет в Железногорске) на своей странице, в заметках, написал: "Уехал в Украину 07.03.14".

Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ 04

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"Больше упоминаний об участии в агрессии против Украины на страницах Александра Рахманина мы не нашли, хотя и изучили оба его профиля в соцсети "ВКонтакте" и один - в "Одноклассниках". Однако доказательства предоставила сестра Александра, Юлия Коньшина-Рахманина: она опубликовала фото брата с медалью за оккупацию Крыма", - говорится в сообщении.

Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ 05

Удостоверения к медалям за оккупацию Крыма подписывал командир 234-го ДШП подполковник Олег Грицаев.

Волонтеры InformNapalm нашли подтверждения участия в оккупации Крыма еще троих военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ 06

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Автор: 

Крым (26419) россия (96038) волонтеры (2640)


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Топ комментарии
+11
кацап не людина, і навіть не скотина, а лайно
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19.07.2020 18:47
+8
І шо з того? Всі кацапи однакові.
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19.07.2020 18:44
+6
То добре - ще один цвях! Чим більше цвяхів буде, тим краще буде триматися кришка труни на похоронах московії
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19.07.2020 18:53
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І шо з того? Всі кацапи однакові.
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19.07.2020 18:44 Ответить
кацап не людина, і навіть не скотина, а лайно
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19.07.2020 18:47 Ответить
Украинская армия - это наша элита. Это патриоты, в первую очередь. Это защитники и опора государства.

А кацапский вариант армии - это захватчики и оккупанты. Разницу видите ?
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19.07.2020 18:58 Ответить
Навіть в радянському статуті було записано, що можна не виконувати накази, які вважаєш злочинними чи суперечать законам. Вторгнення війсь московії до Криму було ДО затвердження держдумою дозволу на введення регулярних війсь РФ на територію інших країн. А той "кримський референдум" був протизаконний і по українському законодавству, і по російському, і відповідно до міжнародного права.
Цвяшки невеличкі, але їх все більше і тим міцніше вони приклепають кришку труни московії... Сподіваюсь...
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19.07.2020 18:59 Ответить
От і маємо те горе: рашисти спокійно перейшли кордон і захопили територію суверенної держави (протизаконна дія навіть по законам московії) без об'яви війни і жоден з тієї орди на це не звернув уваги, а в нас - відведення військ за наказом головнокомандувача, здача позицій без бою, хоча в Конституції та присязі є фраза про територіальну цілісність та недоторканість кордонів держави.
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19.07.2020 19:37 Ответить
То добре - ще один цвях! Чим більше цвяхів буде, тим краще буде триматися кришка труни на похоронах московії
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19.07.2020 18:53 Ответить
Цвях - это международное уголовное дело. Конкретно по фигурантам. А так - это все пук в лужу. Государству Украина этих глупостей не надо.
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19.07.2020 19:16 Ответить
Ну якщо держава Україна не буде робити позови в міжнародних судах, то тоді не треба... Тоді і супротив московії марний... Бо, з рештою, "какая разніца"!
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19.07.2020 19:39 Ответить
26.11.2015 Пограничники Украины задержали возле Мелового Луганской области армавирских спецназовцев. 15-й отряд спецназа "Вятич". Информапалм установил их участие в "войсках ДНР". Их за сутки отдали российской стороне. Без всяких судов и обменов.

https://informnapalm.org/16033-zaderzhannye-bojtsy-armavyrskogo-spetsnaza/
П.С. Кому нужны все эти расследования? Банановой республике точно не нужны. Да пофиг.
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19.07.2020 19:13 Ответить
Знайти і знищити вбивць Українців.
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19.07.2020 19:13 Ответить
чернозем.
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19.07.2020 19:52 Ответить
 
 