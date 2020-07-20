Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске. ФОТОрепортаж
Не менее семи тысяч человек пришли на предвыборную акцию независимого кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
В районе проведения акции мобильная связь работала с перебоями. Корреспонденты белорусской службы Радио Свобода и портала TUT.BY пытались вести прямые видеотрансляции, но связь регулярно прерывалась.
На пикете Тихановская выступала с речью, вместе с ней выступили и ее соратницы из штабов двух других незарегистрированных кандидатов: Вероника Цепкало и Мария Колесникова (от штаба Виктора Бабарико).
До выборов президента в Беларуси остается три недели. С начала кампании в стране уже 25 политзаключенных, в том числе потенциальный кандидат в президенты, главный конкурент Лукашенко Виктор Бабарико, а также блогер Сергей Тихановский, которому не дали зарегистрировать инициативную группу. На мирных акциях и в "очередях солидарности" за это время задержаны более тысячи белорусов.
Несмотря на репрессии активность граждан не спадает. 15 июля в Минске около двух тысяч человек пришли к ЦИК подать жалобу из-за отказа в регистрации Бабарико и Цепкало – и вновь были задержаны десятки людей.
16 июля стало известно об объединении предвыборных штабов трех ведущих оппонентов Лукашенко. Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо арестованного мужа, Мария Колесникова, глава штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало, супруга еще одного конкурента действующего президента и незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало, провели пресс-конференцию, на которой обозначили ключевые позиции.
Они призывают избирателей прийти на выборы, требуют освободить политзаключенных, просят граждан участвовать в наблюдении за голосованием и, самое главное, обещают провести повторные выборы после нынешних президентских, уже честные.
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Как вы меня умиляете.
Как вы меня , безотцовщина, умиляете.
https://censor.net/comments/locate/3208996/019214d3-e5e9-70f8-9346-6ba32e65d13a
Партія "Слуга народу" вже не набере стільки голосів на виборах, як минулого разу. Про це заявила народний депутат з "Слуги народу", ймовірний кандидат у мери Києва Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24". "Якщо будуть дострокові вибори, "Слуга народу" вже не набере стільки голосів. Причини об'єктивні: рейтинги знижуються, ми йдемо на якісь кроки, які можуть не підтримувати певні групи - олігархічні фінансово-промислові", - сказала вона. Читайте також Кличко заявив, що його старший син зібрався на вибори мера Києва За словами Верещук, партію не підтримують великі бізнесмени та медіа. "Ми голосуємо за закони, які йдуть врозріз з розумінням того, як повинна була відбуватися співпраця між олігархами і парламентом. Зараз у нас немає своїх телеканалів, медіаплатформа", - сказала вона. Раніше були опубліковані свіжі дані опитування, які показали, які партії могли б потрапити до Ради на дострокових парламентських виборах.
https://www.unian.ua/politics/vibori-v-radu-vereshchuk-ocinila-shansi-slugi-narodu-novini-ukrajina-11080811.html
УНІАН входить до медіахолдингу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського разом з телеканалами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2%2B2 2+2 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%A2 ТЕТ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 ПлюсПлюс , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%B4%D1%96_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Бігуді , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D_%D0%A2%D0%91 УНІАН ТБ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1_International 1+1 International , сайтами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН .ua, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 Главред , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Телекритика .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D#cite_note-1 [1]
Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая недавно заявила, что https://ukranews.com/news/711559-galina-tretyakova-sdelala-eshhe-odno-skandalnoe-zayavlenie родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах, считает зарплату парламентариев "слишком низкой". Об этом она заявила в интервью https://hromadske.ua/ru/posts/zarplata-parlamentariya-slishkom-nizkaya-dlya-obespecheniya-ego-raboty-deputat-tretyakova hromadske .
"Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - считает Третьякова.
Депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц "брутто", а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.
"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15-го числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", - пожаловалась представитель монобольшинства.
Третьякова также считает, что нынешняя организация работы народного депутата не дает возможности "отдать все необходимое родине во время каденции". Большой проблемой она назвала низкие расценки на организацию работы народного депутата.
"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тыс. грн, на четырех человек. Этого мало", - заявила нардеп.
Напомним, ранее Третьякова заявила, что https://ukranews.com/news/710766-u-lyudej-poluchayushhih-posobie-poluchayutsya-deti-nizkogo-kachestva-deputat-tretyakova у людей, которые заводят детей ради социальных выплат , они рождаются "низкого качества".
Кроме того, https://ukranews.com/news/711159-tretyakova-ne-planiruet-uhodit-s-posta-iz-za-bullinga Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом". https://ukranews.com/news/715533-tretyakova-zhaluetsya-na-malenkuyu-zarplatu
Все из лесу вышли и... снова зашли
Выдвиженцы кацапии...так что там то еще болото
эти три "жены" не представляют ничего интересного и полезного для страны ...
абы не "лукашенко" в Украине уже проходили, ... теперь не знают как побыстрее отправить в Ростов неуча-клоуна-наркомана и его шайку, за год уничтоживших пятилетние достижения ...
Пiшы, Вера, "iшчо" - на самой справе насмяшыла людзей з ранiцы.
Асаблiва з успамiнамi "достижений" i прыхiльнасцю да Лукашэнак - Парашэнак.
Мы уже такое проходили. И Тимошенко и ЗЕ притворялись, что они никакого отношения к Коломойскому не имеют. А Юлька еще себя называла "Вона Україна". Технологии.
"Крамлеускiя" патрабуюць дэмакратычных зменау у краiне, патрабуюць сысьцi з пасады дыктатара -"патрыета" Лукашэнку.
Ну вось як вы ГЭТА у сваей галаве здолелi упарадкаваць?!
Людям просто хочеться пригод..
краще запихуй їх собі в ср@ky
просто візьми картонку від торта рошен, напиши свої поради і побажання , скрути і запхай куди я тобі написав.
НЕ ТРЕБА НІЧОГО ВИГАДУВАТИ !
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол. То есть в Украине более чем 2 раза меньше. По ВВП Украина на 111 месте из 185.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення.
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было...
Краще вже диктатура патріота Лукашенко, який не здає Білорусь ні Путіну ні злодіям, які хочуть стати біларуськими олігархами, ніж диктатура злодюг олігархів, які в Україні мають по декілька громадянств.
Нехай живе Білорусь без олігархів... Я сказав достатньо щоб нормальні люди зрозуміли.