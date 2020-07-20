Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске. ФОТОрепортаж

Не менее семи тысяч человек пришли на предвыборную акцию независимого кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

В районе проведения акции мобильная связь работала с перебоями. Корреспонденты белорусской службы Радио Свобода и портала TUT.BY пытались вести прямые видеотрансляции, но связь регулярно прерывалась.

На пикете Тихановская выступала с речью, вместе с ней выступили и ее соратницы из штабов двух других незарегистрированных кандидатов: Вероника Цепкало и Мария Колесникова (от штаба Виктора Бабарико).

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До выборов президента в Беларуси остается три недели. С начала кампании в стране уже 25 политзаключенных, в том числе потенциальный кандидат в президенты, главный конкурент Лукашенко Виктор Бабарико, а также блогер Сергей Тихановский, которому не дали зарегистрировать инициативную группу. На мирных акциях и в "очередях солидарности" за это время задержаны более тысячи белорусов.

Несмотря на репрессии активность граждан не спадает. 15 июля в Минске около двух тысяч человек пришли к ЦИК подать жалобу из-за отказа в регистрации Бабарико и Цепкало – и вновь были задержаны десятки людей.

16 июля стало известно об объединении предвыборных штабов трех ведущих оппонентов Лукашенко. Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо арестованного мужа, Мария Колесникова, глава штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало, супруга еще одного конкурента действующего президента и незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало, провели пресс-конференцию, на которой обозначили ключевые позиции.

Они призывают избирателей прийти на выборы, требуют освободить политзаключенных, просят граждан участвовать в наблюдении за голосованием и, самое главное, обещают провести повторные выборы после нынешних президентских, уже честные.

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