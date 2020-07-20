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Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске. ФОТОрепортаж

Не менее семи тысяч человек пришли на предвыборную акцию независимого кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

В районе проведения акции мобильная связь работала с перебоями. Корреспонденты белорусской службы Радио Свобода и портала TUT.BY пытались вести прямые видеотрансляции, но связь регулярно прерывалась.

На пикете Тихановская выступала с речью, вместе с ней выступили и ее соратницы из штабов двух других незарегистрированных кандидатов: Вероника Цепкало и Мария Колесникова (от штаба Виктора Бабарико).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Акция солидарности с Беларусью состоялась в Киеве. ФОТОрепортаж

До выборов президента в Беларуси остается три недели. С начала кампании в стране уже 25 политзаключенных, в том числе потенциальный кандидат в президенты, главный конкурент Лукашенко Виктор Бабарико, а также блогер Сергей Тихановский, которому не дали зарегистрировать инициативную группу. На мирных акциях и в "очередях солидарности" за это время задержаны более тысячи белорусов.

Несмотря на репрессии активность граждан не спадает. 15 июля в Минске около двух тысяч человек пришли к ЦИК подать жалобу из-за отказа в регистрации Бабарико и Цепкало – и вновь были задержаны десятки людей.

16 июля стало известно об объединении предвыборных штабов трех ведущих оппонентов Лукашенко. Кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая пошла на выборы вместо арестованного мужа, Мария Колесникова, глава штаба не допущенного к выборам Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало, супруга еще одного конкурента действующего президента и незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало, провели пресс-конференцию, на которой обозначили ключевые позиции.

Они призывают избирателей прийти на выборы, требуют освободить политзаключенных, просят граждан участвовать в наблюдении за голосованием и, самое главное, обещают провести повторные выборы после нынешних президентских, уже честные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД Боднар о команде КВН, отказавшейся ехать в Крым: Друзья из Беларуси выбрали свободу, достоинство и дружбу с Украиной

Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 01
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 02
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 03
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 04
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 05

Также читайте: ОБСЕ впервые не пришлет наблюдателей на выборы президента Беларуси: "Не пригласили"

Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 06
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 07
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 08
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 09
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 10

Читайте также: ЦИК обнародовал декларации кандидатов в президенты Беларуси: Лукашенко за год заработал $48,3 тыс. и у него нет никакого недвижимого имущества

Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 11
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 12
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 13
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 14
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 15
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 16

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стихийные акции протеста в Беларуси: спецназ задержал более 250 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 17
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 18
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 19
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске 20

Читайте: Основных соперников Лукашенко на выборах Бабарико и Цепкало не зарегистрировали кандидатами в президенты Беларуси

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акция (2425) Беларусь (7915) выборы (24756) Минск (1562)


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Топ комментарии
+10
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске - Цензор.НЕТ 7020
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20.07.2020 06:32
+10
Почитатели Луки,я вас сильно расстрою,он не сдал Беларусь России по одной причине-очень любит власть,а реальная поддержка у него в народе не более10%.Я живу на этой территории с совка и одно точно могу сказать,такого беспредела и красно-коричневого колхозного террора не было даже при совке.
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20.07.2020 09:02
+10
Я ужо не кажу, каб вы хоць крыху падрыхтавалiся. Ну хоць далей загалоука чытайце! Якiя, нах, "тры жонкi" - у Бабарыка жонка загiнула. Штабы аб'ядналiся - каб мацней правесьцi кампанiю пад цiскам рэпрэсiй ды дыктатуры. Цiханоуская навогул - выпадковы чалавек i не збiраецца працаваць прэзыдэнтам. Вы хоць бы пацiкавiлiся - як яна апынулася у палiтыке. Выбары безумоуна будуць фальсiфiкаваныя. Дыктатуру можна перамагчы толькi з дапамогай "вулiцы" - шмат тысячных пратэстау. I вось потым альтэрнатыуныя кандыдаты прапануюць правесьцi сумленныя, дэмакратычныя выбары.
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20.07.2020 10:53
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Правила форума Совет форумчан
Не Лукашенко, а Саша 3%
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20.07.2020 02:11 Ответить
Уже сашка-полторашка, а может и 0.5, я ХЗ?
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20.07.2020 03:31 Ответить
Да, да. Бацька получит только один голос на выборах - свой, бо сын ещё не голосует.
Как вы меня умиляете.
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20.07.2020 06:26 Ответить
Каму лука бацька, таму ***** дзядька.

Как вы меня , безотцовщина, умиляете.
https://censor.net/comments/locate/3208996/019214d3-e5e9-70f8-9346-6ba32e65d13a
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20.07.2020 20:03 Ответить
Будет,как всегда - сашка 68%
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20.07.2020 07:21 Ответить
Да всем пох сколько будет, важно то, что потом будет ... или не будет.
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20.07.2020 20:05 Ответить
https://real-vin.com/v-belarusi-soobshhili-o-srochnoj-gospitalizacii-lukashenko В Беларуси сообщили о срочной госпитализации Лукашенко
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20.07.2020 11:14 Ответить
Наскільки нормальні кандидати в Бєларусі для українців невідомо, бо нас більше хвилюють свої українські вибори.
Партія "Слуга народу" вже не набере стільки голосів на виборах, як минулого разу. Про це заявила народний депутат з "Слуги народу", ймовірний кандидат у мери Києва Ірина Верещук в ефірі каналу "Україна 24". "Якщо будуть дострокові вибори, "Слуга народу" вже не набере стільки голосів. Причини об'єктивні: рейтинги знижуються, ми йдемо на якісь кроки, які можуть не підтримувати певні групи - олігархічні фінансово-промислові", - сказала вона. Читайте також Кличко заявив, що його старший син зібрався на вибори мера Києва За словами Верещук, партію не підтримують великі бізнесмени та медіа. "Ми голосуємо за закони, які йдуть врозріз з розумінням того, як повинна була відбуватися співпраця між олігархами і парламентом. Зараз у нас немає своїх телеканалів, медіаплатформа", - сказала вона. Раніше були опубліковані свіжі дані опитування, які показали, які партії могли б потрапити до Ради на дострокових парламентських виборах.
https://www.unian.ua/politics/vibori-v-radu-vereshchuk-ocinila-shansi-slugi-narodu-novini-ukrajina-11080811.html
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20.07.2020 03:30 Ответить
До речі, Уніан - це канал Деркача. Там часто запускають російські фейки.
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20.07.2020 03:43 Ответить
Усі канали мають своїх власників. А тепер давайте говоріть по суті слів Верещук. Вона права, що рейтинг слуг обвалився? Чому це трапилося після 73%?
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20.07.2020 04:03 Ответить
Це банальна істина. Все одно що столиця Франції Париж.
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20.07.2020 09:51 Ответить
УНІАН (Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F інформаційна агенція , що працює на ринку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України з https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1993 1993 року. випускає продукцію трьома мовами (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українська , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російська та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англійська ). Регіональні кореспонденти агентства працюють у всіх областях України, а також в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C Брюсселі .
УНІАН входить до медіахолдингу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського разом з телеканалами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/2%2B2 2+2 , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%95%D0%A2 ТЕТ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 ПлюсПлюс , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B3%D1%83%D0%B4%D1%96_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) Бігуді , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D_%D0%A2%D0%91 УНІАН ТБ , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1_International 1+1 International , сайтами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН .ua, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 Главред , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Телекритика .https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D#cite_note-1 [1]
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20.07.2020 04:09 Ответить
Це значить що вірити Уніан не можна.
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20.07.2020 09:52 Ответить
УНІАН (Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) входить до медіахолдингу https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коломойського . Таке ж незалежне як https://uk.m.wikipedia.org/wiki/1%2B1 1+1 Коломойського, а також 5 канал Порошенка. Таке ж незалежне як всі наші олігархічні ЗМІ.
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20.07.2020 10:13 Ответить
брехня, в США такого бути не може... Чи може?
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20.07.2020 11:17 Ответить
В Україні депутати ВР потерпають від низької зарплати. Допоможіть їм, виборці слуг народу!

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, которая недавно заявила, что https://ukranews.com/news/711559-galina-tretyakova-sdelala-eshhe-odno-skandalnoe-zayavlenie родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах, считает зарплату парламентариев "слишком низкой". Об этом она заявила в интервью https://hromadske.ua/ru/posts/zarplata-parlamentariya-slishkom-nizkaya-dlya-obespecheniya-ego-raboty-deputat-tretyakova hromadske .
"Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая", - считает Третьякова.
Депутатам насчитывают в среднем 42 тыс. грн в месяц "брутто", а на руки (после вычета налогов) они получают от 32 до 35 тыс. грн в зависимости от того, брал ли парламентарий отпуск.
"Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15-го числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", - пожаловалась представитель монобольшинства.
Третьякова также считает, что нынешняя организация работы народного депутата не дает возможности "отдать все необходимое родине во время каденции". Большой проблемой она назвала низкие расценки на организацию работы народного депутата.
"Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твое расписание... На помощников предоставляется 42 тыс. грн, на четырех человек. Этого мало", - заявила нардеп.
Напомним, ранее Третьякова заявила, что https://ukranews.com/news/710766-u-lyudej-poluchayushhih-posobie-poluchayutsya-deti-nizkogo-kachestva-deputat-tretyakova у людей, которые заводят детей ради социальных выплат , они рождаются "низкого качества".
Кроме того, https://ukranews.com/news/711159-tretyakova-ne-planiruet-uhodit-s-posta-iz-za-bullinga Третьякова считает последние события вокруг нее "организованным буллингом". https://ukranews.com/news/715533-tretyakova-zhaluetsya-na-malenkuyu-zarplatu
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20.07.2020 03:33 Ответить
Вона права. Відносно суддів, які за законами про Судоустрій і Конституційний Суд, підписаних Порошенко в 2016 і 2017 роках, отримають зарплати 63...370тис.грн. на місяць і пенсії 31тис.грн...350тис.грн. на місяць (ЧИСТИМИ), зарплати нардепів просто сльози (див. розділи Х і ХІІ закону про судоустрій і статус суддів).
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20.07.2020 08:51 Ответить
Так нахрена она полезла на эту малую зарплату. А если ее эта работа, с этой зарплатой не устраивает, то пусть пишет заявление на увольнение и идет куда нибудь на работу, которая устроит.
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20.07.2020 10:15 Ответить
Однажды в студеную зимнюю пору
Все из лесу вышли и... снова зашли
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20.07.2020 06:00 Ответить
Несколько тысяч человек вышли на акцию в поддержку соперницы Лукашенко на выборах Тихановской в Минске - Цензор.НЕТ 7020
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20.07.2020 06:32 Ответить
Лисапетный батальон))))
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20.07.2020 06:57 Ответить
Только не говорите что она тоже засланец Газпрома.
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20.07.2020 07:01 Ответить
Виктор Бабарико, а также блогер Сергей Тихановский

Выдвиженцы кацапии...так что там то еще болото
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20.07.2020 07:09 Ответить
Так это же жена блогера Тихановского. Кацапы обложили Батьку со всех сторон.
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20.07.2020 07:13 Ответить
В Украине все блогеры зависимые. Одни на оплате у олигархов, другие у московии.
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20.07.2020 10:18 Ответить
Там шансов нет, большинство не будет рисковать голосуя за пусть даже честную женщину но без опыта и команды.
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20.07.2020 07:19 Ответить
За этой "честной женщиной" наверняка кто-то стоит. У нас уже большинство из 73% поняли, что за "честным парнем" ЗЕ стоит отпетый олигарх коломойский.
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20.07.2020 10:22 Ответить
посмотрим насколько мудры белорусы ...
эти три "жены" не представляют ничего интересного и полезного для страны ...
абы не "лукашенко" в Украине уже проходили, ... теперь не знают как побыстрее отправить в Ростов неуча-клоуна-наркомана и его шайку, за год уничтоживших пятилетние достижения ...
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20.07.2020 07:21 Ответить
Пятілєтніє достіженійа соєвого олігарха. Насмішили зранку.
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20.07.2020 08:22 Ответить
Гэтыя "три жены" прапануюць правесьцi апасля перамогi сапраудныя дэмакратычныя выбары - з удзелам усiх кандыдатау, не дапушчаных Лукашэнкам. Уявiце сабе - нават у вынiку перамогi не жадаюць на троне панаваць! Прапануюць звярнуцца да канстытуцыi 1994, па якой у прэзыдэнта не так многа паунаважанняу.
Пiшы, Вера, "iшчо" - на самой справе насмяшыла людзей з ранiцы.
Асаблiва з успамiнамi "достижений" i прыхiльнасцю да Лукашэнак - Парашэнак.
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20.07.2020 09:10 Ответить
В Украине все кандидаты и претенденты всегда что-то обещают, чтобы добраться до дерибана, а потом свои обещания напрочь забывают. Не думаю, что в Беларуси как то по-другому. Наверняка за этими тремя женами стоят люди которым Лукашенко очень много лет не позволил сделать дерибан Беларуси и стать олигархами.
Мы уже такое проходили. И Тимошенко и ЗЕ притворялись, что они никакого отношения к Коломойскому не имеют. А Юлька еще себя называла "Вона Україна". Технологии.
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20.07.2020 10:30 Ответить
Я ужо не кажу, каб вы хоць крыху падрыхтавалiся. Ну хоць далей загалоука чытайце! Якiя, нах, "тры жонкi" - у Бабарыка жонка загiнула. Штабы аб'ядналiся - каб мацней правесьцi кампанiю пад цiскам рэпрэсiй ды дыктатуры. Цiханоуская навогул - выпадковы чалавек i не збiраецца працаваць прэзыдэнтам. Вы хоць бы пацiкавiлiся - як яна апынулася у палiтыке. Выбары безумоуна будуць фальсiфiкаваныя. Дыктатуру можна перамагчы толькi з дапамогай "вулiцы" - шмат тысячных пратэстау. I вось потым альтэрнатыуныя кандыдаты прапануюць правесьцi сумленныя, дэмакратычныя выбары.
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20.07.2020 10:53 Ответить
Беларусы также трусливы ,как и москали.Батька их загонит в стойло,и не вякнут.Без провинции Минск не справится.У беларусов и москалей стадный инстинкт бить слабого.Люди не знают,что такое свобода волеизъявления,свобода слова и тд.
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20.07.2020 07:23 Ответить
У каждого есть точка кипения при достижении которой страх исчезает. Его перекрывают другие чувства. Полиция им в этом не препятствует на самом деле а только подстегивает своими действиями и высказываниями в фейсбуке, где полицейские высказывают то что они думают о протестантах и активистах.
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20.07.2020 09:25 Ответить
Зачем такую х.ню писать вообще, у своих моряков спроси про инстинкты.
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20.07.2020 10:50 Ответить
Є нюанс. Її допустили до виборів, бо лука її не боїться. Всіх справжніх суперників він вже зняв з дистанції.
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20.07.2020 08:04 Ответить
То фуфло промоскальское снятое.А женщины -сила!Дай Бог ,чтобы беларусы отряхнулись и вышли на улицы не только в Минске ,но и по всей Беларуси,тогда таракану -гаплык.
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20.07.2020 11:17 Ответить
Учитывая , что там ватников 80%, то Лука для них еще не самый худший выбор , он хотя бы де юре держит Беларусь независимой , а любой другой президент превратит их в федеративный округ РФ и погонит на очередную бойню ради ***** , как сей час армяне , перекрывают поставки азерского газа..
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20.07.2020 08:14 Ответить
Кассабські ГРУ-ники в Мінську отримали наказ організувати "мітінґ апазіциі", як попередження для Сашки 3%, що його можуть обнулити. Якщо недостатньо прогнеться під кремлівського недофюрера
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20.07.2020 08:25 Ответить
Дык гэта "агенты" на фотаздымках - у вышыванках, з бела-чырвона- белымi сцягамi?
"Крамлеускiя" патрабуюць дэмакратычных зменау у краiне, патрабуюць сысьцi з пасады дыктатара -"патрыета" Лукашэнку.
Ну вось як вы ГЭТА у сваей галаве здолелi упарадкаваць?!
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20.07.2020 09:43 Ответить
Лучше уж диктатура патриота Лукашенко чем диктатура международной олигархии как в Украине.
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20.07.2020 10:51 Ответить
С него такой же патриот, как с тебя американец.Где он там уничтожается всё национальное Беларуское, начиная от языка, символов, традиций, лишают народ национальной идентичности и настоящие патриоты сидят по тюрьмам или в эмиграции.Лукобот закрывай уже свой фонтан, за такую брехню в Беларуси тебе уже просто хлебало разбили.
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20.07.2020 12:09 Ответить
******'ловник, ти піготував заздалегідь портрет кремлівського фюрера, щоб повісити на стіну, коли невдовзі білорашка стане фєдєральним окруґом рашистскай підєрациі?
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21.07.2020 07:58 Ответить
Дуже сумнівно щоб білоруси обрали когось іншого окрім "Бацьки". Тим паче дивлячись на те що коїться в інших пострадянських республіках. Зокрема - на Україні.
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20.07.2020 08:47 Ответить
штин від кацапа за квітами не сховати... А знаєш чому?
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20.07.2020 11:30 Ответить
Почитатели Луки,я вас сильно расстрою,он не сдал Беларусь России по одной причине-очень любит власть,а реальная поддержка у него в народе не более10%.Я живу на этой территории с совка и одно точно могу сказать,такого беспредела и красно-коричневого колхозного террора не было даже при совке.
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20.07.2020 09:02 Ответить
Вы не расстроите этим почитателей Лукашенко. Всё равно он дальше будет президентом Беларуси независимо от реальной поддержки.
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20.07.2020 09:56 Ответить
Пишут что Лука уже в больнице
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20.07.2020 09:12 Ответить
Настроение: Беларусь - https://youtu.be/U70dj1BLTes
Кілька тисяч людей вийшли на акцію підтримки суперниці Лукашенка на виборах Тіхановської в Мінську - Цензор.НЕТ 5810
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20.07.2020 09:45 Ответить
Україна -в третьому технологічному укладі, а Білорусь- в п'ятому. Медицина- на рівні США. Життя легке і приємне. Ніяких там ахмєтових, зеленських, януковичів, порошенок, авакових, яйценюків.
Людям просто хочеться пригод..
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20.07.2020 10:10 Ответить
Немає ні зєлєбоби, ні парАшенок, зате є один олігарх, що тримає всю країну у своїх руках, в одному великому і прибутковому (для правлячої верхівки) колгоспі з капіталістичниии нашаруваннями. Гарно потріть цю декоративно-демократичну показуху, мішура злетить, і побачите потворний совок.
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20.07.2020 10:15 Ответить
НАМ би такий "совок" замість інтернаціональної мафії
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20.07.2020 10:26 Ответить
на квиток не в змозі заробити? Строчи більше.
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20.07.2020 11:34 Ответить
роздаєш безкоштовні поради? - вони нікому не потрібні.
краще запихуй їх собі в ср@ky
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20.07.2020 12:08 Ответить
нормальні дітлахи та до певного часу, пробують все на "зуб"... Кацап- вищий примат в природі, а тому чим думає- туди все й пхне.
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20.07.2020 12:27 Ответить
ну, успіхів тобі, коцапе
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20.07.2020 12:45 Ответить
що Ефективний-Дефективний, пляшка засвербіла? Чи дійшов сенс твоєї блювоти?
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20.07.2020 13:56 Ответить
??...
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20.07.2020 19:12 Ответить
навіщо тобі пляшка ?
просто візьми картонку від торта рошен, напиши свої поради і побажання , скрути і запхай куди я тобі написав.

НЕ ТРЕБА НІЧОГО ВИГАДУВАТИ !
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20.07.2020 19:17 Ответить
Беларусы. Здесь против Лукашенко несколько ботоферм "работают".
В Беларуси ВВП на душу населения 20 тыс дол, в Украине 9.2 тыс дол. То есть в Украине более чем 2 раза меньше. По ВВП Украина на 111 месте из 185.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Список_країн_за_ВВП_(ПКС)_на_душу_населення.
В Украине, олигархия, дикий капитализм, война. Те кто финансирует эти ботофермы хотят чтобы и у Вас так было...
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20.07.2020 10:35 Ответить
И по рейтингу счастья Беларусь на 81 месте, а Украина 133 место из 156. Поэтому Беларусы не верьте. Эти как бы оппозиционеры хотят вас обмануть и ограбить.
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20.07.2020 10:45 Ответить
Здесь вообще никто никому особо уже не доверяет, времена такие пошли.
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20.07.2020 10:55 Ответить
Беларусы багатые? Не смеши.
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20.07.2020 11:20 Ответить
кацапе, ти хоча б "будьоновку" зніми.
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20.07.2020 11:37 Ответить
Товарищ под звёздно-полосатым от тебя самого такой троллятиной несёт не помогает и вывеска, расскажи про свой доход в лукоферме.Такие как ты защитники лукорежима на всех предприятиях страны напиханы , спец.по идеологической работе называются с зарплатами превышающими пятикратно работяг, а сколько вас засекреченных сидит на форумах одному кгб известно.И не пиши лукачушь.
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20.07.2020 11:58 Ответить
Наших олігархів коробить, що поруч є країна, в якій немає олігархії і ВВП на людину в 2 рази більше ніж в Україні. А в Україні менше, бо олігархи розкрадають і виводять в офшори. І олігархи підключають ботоферми з брехнею проти Лукашенко. І ботоферми все що не вигідно їх замовникам олігархам, по методичкам, підло представляють як якесь москальське і т.п.
Краще вже диктатура патріота Лукашенко, який не здає Білорусь ні Путіну ні злодіям, які хочуть стати біларуськими олігархами, ніж диктатура злодюг олігархів, які в Україні мають по декілька громадянств.
Нехай живе Білорусь без олігархів... Я сказав достатньо щоб нормальні люди зрозуміли.
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20.07.2020 15:08 Ответить
Оце у тебе каша в голові. Змішались люди й коні....
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20.07.2020 21:45 Ответить
Я все логічно по полицям розклав. Схоже ти не можеш розрізняти людей і коней.
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21.07.2020 11:31 Ответить
То Бабарика, то Тихановская , а Кацмана случайно нет?
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20.07.2020 22:29 Ответить
 
 