Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Смертельная авария произошла 19 июля около 18:15 на автодороге Устилуг-Луцк-Ривне вблизи поселка Клевань.

"Полицейские на месте происшествия предварительно выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ, допустив сначала столкновение с попутным аналогичным транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, которым управлял водитель из Житомирской области", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Ривненщины.

Отмечается, что в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Его жена и двое малолетних детей получили травмы и госпитализированы.

Водитель внедорожника с женой также пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Футбольный тренер Виктор Ряшко и его двое детей погибли в ДТП под Мукачево, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО









Читайте на "Цензор.НЕТ": После смертельных ДТП на Одесчине в области ввели круглосуточный патруль