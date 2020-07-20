Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Смертельная авария произошла 19 июля около 18:15 на автодороге Устилуг-Луцк-Ривне вблизи поселка Клевань.
"Полицейские на месте происшествия предварительно выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ, допустив сначала столкновение с попутным аналогичным транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, которым управлял водитель из Житомирской области", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Ривненщины.
Отмечается, что в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Его жена и двое малолетних детей получили травмы и госпитализированы.
Водитель внедорожника с женой также пострадали.
Топ комментарии
+17 Kamate Kaora
показать весь комментарий20.07.2020 02:23 Ссылка
+8 Sergiy Dzysyak
показать весь комментарий20.07.2020 02:09 Ссылка
+6 Русский Алкаш
показать весь комментарий20.07.2020 05:16 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не хотите чтоб были лобовые столкновения - делайте разделительные полосы или отбойники... Что не ясно???
От курения ежегодно умирают сотни тысяч - никто про это не говорит, никто не ограничивает продажу табака, никто законодательно не дает медикам принудительно делать медкомиссии курильщикам.
От алкоголя ежегодно гибнут тысячи людей - никому нет дела.
В водоёмах тонут люди - никто не законодательном уровне не заставляет каждого купающегося сдавать тесты на алкоголь, сдавать зачеты по плаванью.
Одному ЧЕРТУ АВАКОВУ хочется контролировать водителей, потому что за курение, алкоголь, костер, плавание нет штрафов, за счет которых можно обогатиться.