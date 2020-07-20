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Новости Фото Силовики
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Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Смертельная авария произошла 19 июля около 18:15 на автодороге Устилуг-Луцк-Ривне вблизи поселка Клевань.

"Полицейские на месте происшествия предварительно выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ, допустив сначала столкновение с попутным аналогичным транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4, которым управлял водитель из Житомирской области", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Ривненщины.

Отмечается, что в результате ДТП погиб водитель ВАЗа. Его жена и двое малолетних детей получили травмы и госпитализированы.

Водитель внедорожника с женой также пострадали.

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Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 01
Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 02
Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 03
Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": После смертельных ДТП на Одесчине в области ввели круглосуточный патруль

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ДТП (7684) Нацполиция (16549) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9247) Ровенская область (1244)


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Топ комментарии
+17
При чем тут "нагнетать"? Каждая такая новость отрезвляет. Путь таких "отрезвевших" будет мало, но это лучше, чем ничего.
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20.07.2020 02:23
+8
Хватит нагнетать! Люди гибли, гибнут и будут гибнуть в ДТП. Зачем рассказывать про каждое???
Не хотите чтоб были лобовые столкновения - делайте разделительные полосы или отбойники... Что не ясно???
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20.07.2020 02:09
+6
От пожаров люди гибнут - никто не запрещает пользоваться открытым огнём, в дома не приходят пожарные с проверками.
От курения ежегодно умирают сотни тысяч - никто про это не говорит, никто не ограничивает продажу табака, никто законодательно не дает медикам принудительно делать медкомиссии курильщикам.
От алкоголя ежегодно гибнут тысячи людей - никому нет дела.
В водоёмах тонут люди - никто не законодательном уровне не заставляет каждого купающегося сдавать тесты на алкоголь, сдавать зачеты по плаванью.
Одному ЧЕРТУ АВАКОВУ хочется контролировать водителей, потому что за курение, алкоголь, костер, плавание нет штрафов, за счет которых можно обогатиться.
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20.07.2020 05:16
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Хватит нагнетать! Люди гибли, гибнут и будут гибнуть в ДТП. Зачем рассказывать про каждое???
Не хотите чтоб были лобовые столкновения - делайте разделительные полосы или отбойники... Что не ясно???
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20.07.2020 02:09 Ответить
При чем тут "нагнетать"? Каждая такая новость отрезвляет. Путь таких "отрезвевших" будет мало, но это лучше, чем ничего.
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20.07.2020 02:23 Ответить
Иди в жопу, Мужчина погиб, его жена и двое детей попали в больницу в результате ДТП на Ривненщине, - полиция - Цензор.НЕТ 596 https://censor.net/user/349275. Не забудь про пожар, алкоголь, табак, водоем, COVID-19
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20.07.2020 05:18 Ответить
А ви, судячи з ніку, пропонуєте бухати за рулем. Тому доля вашу дупу не буде оминати.
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20.07.2020 06:49 Ответить
Почему бы и нет? Многие же курят за рулём. Это тоже вредная привычка и она не только отвлекает, но и замедляет реакцию.
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20.07.2020 07:19 Ответить
Это смотря что курить. Табак обычный наоборот чаше всего помогает сосредоточится, а вот алкоголь наоборот. А то что отвлекает, так это может быть что угодно: насекомые, звуки, свет и тд отвлекать они будут всегда от этого никуда не деться. Но важно тут как вы отреагируете на это, а под действием алкоголя или табака будут совершенно разные реакции.
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20.07.2020 08:32 Ответить
Лучше бы ввели штрафы для пьяных пешеходов в том же размере, что и для водителей.
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20.07.2020 09:04 Ответить
Ого, а на употребление пешеходами лекарств тоже ввести штраф?
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20.07.2020 09:16 Ответить
почему бы и нет, если они виновники ДТП
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20.07.2020 19:15 Ответить
Вы наверно удивитесь, но так уже давно есть. А вот водителям за рулём и без дтп нельзя принимать алкоголь и некоторые лекарства.
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21.07.2020 07:59 Ответить
Поддерживаю! И лишать права ходить на срок до 6 месяцев за ДТП по их вине
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21.07.2020 01:22 Ответить
лучше рубить ноги
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21.07.2020 14:04 Ответить
Это банальное привлечение трафика, люди очень любят смотреть всякую чернуху.
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20.07.2020 06:05 Ответить
Меня, признаться, уже тошнит от таких новостей. Слава богу нет телевизора - я бы вообще умом тронулся
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21.07.2020 01:21 Ответить
Тома хочет штрафы как в Ивропе!)
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20.07.2020 06:53 Ответить
Срочно нагнать патрули в каждую область и стоять в кустах! Как в одесской области сделили! И тогда ДТП типа не будет больше))
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20.07.2020 03:35 Ответить
Мусора во всех областях с цепи сорвались, чувствуют свою безнаказанность и скорое возвращение 90-х годов на дороги.
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20.07.2020 05:21 Ответить
Дороги стали лучше и начали летать.
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20.07.2020 05:14 Ответить
Дороги стали краще?! а мізків стало менше.
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20.07.2020 06:26 Ответить
От пожаров люди гибнут - никто не запрещает пользоваться открытым огнём, в дома не приходят пожарные с проверками.
От курения ежегодно умирают сотни тысяч - никто про это не говорит, никто не ограничивает продажу табака, никто законодательно не дает медикам принудительно делать медкомиссии курильщикам.
От алкоголя ежегодно гибнут тысячи людей - никому нет дела.
В водоёмах тонут люди - никто не законодательном уровне не заставляет каждого купающегося сдавать тесты на алкоголь, сдавать зачеты по плаванью.
Одному ЧЕРТУ АВАКОВУ хочется контролировать водителей, потому что за курение, алкоголь, костер, плавание нет штрафов, за счет которых можно обогатиться.
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20.07.2020 05:16 Ответить
Люди страх потеряли перед наказанием и не думают про возможную смерть свою и своих близких.
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20.07.2020 06:15 Ответить
Тупорылая и алчная власть недает ездить на нормальных авто за доступную цену как весь цивилизованный мир и совковый пещерный овтопром продолжает отнимать жизни
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20.07.2020 06:20 Ответить
Работайте лучше, быстрее и качественнее. Тогда и "Мазератти" будет для вас "авто за доступную цену".
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20.07.2020 07:37 Ответить
Для нам євробояхи, якщо є лАноси ))
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20.07.2020 07:59 Ответить
Ну да, на иномарках же аварий не бывает и никто не гибнет.
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20.07.2020 09:09 Ответить
водію синього жигуля просто треба було пригальмувати і пропустити дурня
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20.07.2020 09:51 Ответить
это вообще гробы для 2020 года ими только по селу ездить где машин немае
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20.07.2020 10:19 Ответить
на іномарках не убиваються?
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20.07.2020 11:07 Ответить
оптяь ути моя ласточка квадратная девочка класика ладочка жигули гробик ты мой на колесах квадратно кустовая заечка
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20.07.2020 10:18 Ответить
Судя по фото снова неосторожный обгон. На наших одополосных хайвеях это основная причина лобовых столкновений с тяжелыми последствиями. Плюс отсутствие мозгов и элементарной осторожности.
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20.07.2020 10:46 Ответить
 
 