Возле жилого дома в Киеве произошла драка со стрельбой: пьяная компания напала на студентов из Конго. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 у жилого дома произошла драка со стрельбой. В результате пострадали три человека.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
ВНИМАНИЕ, на видео присутствует ненормативная лексика:
"На проспекте Гонгадзе, 32, прямо возле жилого дома произошла драка со стрельбой. Причиной, по словам пострадавших, стал их цвет кожи. Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы такси - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, "скинхеды из Ривненской области" услышали приближение спецсигналов и сбежали", - сказано в сообщении.
Отмечается, что полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло.
"Задержанные - бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними", - говорится в сообщении.
Позже в полиции Киева сообщили, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили двух правонарушителей, которых опознали пострадавшие. Ими оказались уроженцы Ривненской области, 1996 по 1997 годов рождения. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении задержанным, которым грозит до четырех лет лишения свободы.
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Здесь же - обычные пьяные быдляки.
Поторговать наркотой.
Может быть, что за это Бог, и наказал?
Или, не может?
Учитывая все мнения выше.
а бычки - да, могли сказать шо видели как те продавали наркотики, решили попросить прекратить, но услышали о себе много крепкого и возмутились)) правда таксист еще видел, так что не вариант и могут сесть
Явно электорат порошенко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3665609736799667&id=100000520317799&__cft__[0]=AZWr94b3jS8OU_yilFZF7XM6Me4GEGJKAPrTq2c1-4G6mRpZ1auEqMuq39axt8VarefGgVidKScS8UwetBjitwI_opq3MGIpZUy3y_bwlD63AdpZqXvIUUy-Vi0OZx6onkmnDyYtp_YokM1KcvzZBcdi&__tn__=%2CO%2CP-R
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