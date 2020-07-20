В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий. ФОТОрепортаж

В курортной Затоке (Одесская область) произошел пожар на двух базах отдыха. Пострадал один человек, он отравился продуктами горения, но от госпитализации отказался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июля в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит" по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, ул. Приморская 99 А.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 6 деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида"", - сказано в сообщении.

В ГСЧС сообщили, что в 4:53 пожарные пожар локализовали и в 6:00 ликвидировали на площади 500 м2.

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Отмечается, что подразделения работали по повышенному номеру вызова. В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий 1994 г.р., который после осмотра врачей от госпитализации отказался. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.









Фото: сайт ГСЧС в Одесской области