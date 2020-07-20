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В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий. ФОТОрепортаж

В курортной Затоке (Одесская область) произошел пожар на двух базах отдыха. Пострадал один человек, он отравился продуктами горения, но от госпитализации отказался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июля в 3:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на базе отдыха "Гранит" по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, ул. Приморская 99 А.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание 6 деревянных зданий на базе отдыха "Гранит" и "Атлантида"", - сказано в сообщении.

В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий 01

В ГСЧС сообщили, что в 4:53 пожарные пожар локализовали и в 6:00 ликвидировали на площади 500 м2.

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Отмечается, что подразделения работали по повышенному номеру вызова. В результате пожара получил отравление продуктами горения отдыхающий 1994 г.р., который после осмотра врачей от госпитализации отказался. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий 02

От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 24 человека личного состава.

В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий 03
В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий 04
В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий 05
В курортной Затоке горели две базы отдыха: огонь охватил 500 квадратных метров, пострадал отдыхающий 06
Фото: сайт ГСЧС в Одесской области

Одесская область (3621) пожар (5968) ГСЧС (4997) Белгород-Днестровский (116)


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Топ комментарии
+9
Конкуренция?
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20.07.2020 08:23
+5
А чому брус, рейка не пропитані захисним розчином? Як таке сталось, що побудували сухим та не обробленим деревом?
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20.07.2020 08:26
+4
халабуда
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20.07.2020 09:05
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Конкуренция?
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20.07.2020 08:23 Ответить
халабуда
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20.07.2020 09:05 Ответить
То що халабуда то понятно. А от чому горіло також в Атлантиді, яка метрів за 200 від Граніта?
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20.07.2020 13:26 Ответить
мотоцикл жалко..
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20.07.2020 09:31 Ответить
А чому брус, рейка не пропитані захисним розчином? Як таке сталось, що побудували сухим та не обробленим деревом?
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20.07.2020 08:26 Ответить
чому-чому...
потому, что от идиотов (от умышленного поджога) не защитишься...
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20.07.2020 08:56 Ответить
а по бумагам - все по нормам
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20.07.2020 09:48 Ответить
а ти що думаєш, якщо обробити то не горять, відкрию таємницю горять так само, тільки розгоряються трошки довше, а при високій температурі, що оброблене, що ні
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20.07.2020 10:46 Ответить
Згоден, тільки тикають кончені кацапи. Українці спілкуються ввічливо.
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20.07.2020 13:19 Ответить
тоді ввічливо пропоную тобі
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20.07.2020 18:35 Ответить
Халабуды какие то....
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20.07.2020 08:30 Ответить
Нет государственной политики ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ
Авот
а вот в Словакии , Венгрии, Австрии - есть . Это и дешевые кредиты, и оплата отдыха детям и семьям ( то есть поддержка гостиниц) и т д
Но там государство помогает - потому жестко спрашивает с владельцев Гостиниц и баз за качество
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20.07.2020 08:51 Ответить
Не надо коммунистической заразы, всех этих поддержек, дотаций, субсидий. Почему один человек должен платить другому.
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20.07.2020 10:23 Ответить
згоден, за рахунок інших оплачують відпочинок деяких, цього не повинно бути, а от просто дозволитинормально працювати, у нас не можуть
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20.07.2020 10:47 Ответить
Ни одной "халабуды" на фото не увидел. Одни обгорелые остатки недвижимости.
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20.07.2020 08:54 Ответить
Непонятно 6 зданий загорелось одновременно или огонь перекидывался с одного на другое, если одновременно то это поджог.
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20.07.2020 08:35 Ответить
Ветром несёт - жара вчера 33 градуса
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20.07.2020 08:52 Ответить
Від Граніта до Атлантиди трохи є. І декілька баз між ними.
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20.07.2020 13:22 Ответить
база відпочинку, а на вигляд собача буда. Цікаво які там ціна за такий відпочинок? )))
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20.07.2020 08:41 Ответить
Цены сейчас на пике - народа до фига
Ведь отдыхать негде людям сейчас из-за короны
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20.07.2020 08:54 Ответить
Сгорели какие то курятники.
На номера для отдыха не очень похожи.
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20.07.2020 08:44 Ответить
в СССР в курортный сезон за раскладушку под облезлой грушей в огороде за сутки - 3 рубля
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20.07.2020 09:49 Ответить
Никто не заставлял так "отдыхать".
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник - Цензор.НЕТ 5426
Мы ездили с палатками.
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20.07.2020 11:20 Ответить
Металлурги отмечали праздник своей огненной профессии.

У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку: вогонь охопив 500 квадратних метрів, постраждав відпочивальник - Цензор.НЕТ 8037
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20.07.2020 08:57 Ответить
ета затока- такая скукотіща
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20.07.2020 09:57 Ответить
прям сразу и везде... - значит "розетка коротнула" )))))
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20.07.2020 10:06 Ответить
Розетка с таймером включения.
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20.07.2020 11:58 Ответить
шашлычки делали.
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20.07.2020 15:12 Ответить
 
 