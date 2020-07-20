На территории гаражного кооператива в Киеве произошел взрыв: снесло стену, сгорел автомобиль, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
20 июля, в 01:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Городней, 13 что в Соломенском районе столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным ведомства, на место происшествия немедленно были направлены спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию спасателей было установлено, что на территории гаражного кооператива в одном из гаражей произошел взрыв с последующим горением. В результате взрыва произошло разрушение кирпичной стены между гаражами, в одном из которых находился автомобиль марки "Mercedes CLK 320".
Во время тушения пожара спасатели вынесли на безопасное расстояние 4 кислородных баллона и 1 баллон с пропаном, тем самым предупредив возможные взрывы.
Уже в 2:02 пожар на площади 50 кв. м был локализован, а в 2:32 - ликвидирован.
В результате пожара в одном гараже автомобиль сгорел полностью, в другом повреждено личные вещи и различные деревянные изделия.
На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Причина возгорания устанавливается.
К счастью, никто не пострадал.
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