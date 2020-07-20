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"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены". ФОТОрепортаж

В сети появились свежие снимки территории возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователя фейсбука Сеня Анатолич Варм.

"Сердце кровью обливается. Не сохранить даже то, что досталось даром. Многие спрашивают как выглядит парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок". До войны - это излюбленное место отдыха дончан и жителей Донецкой области. Всегда ухоженная территория с зелёными, аккуратно выстриженными газонами превратилась в печальное зрелище заросшее чертополохом и другими отборными сорняками в человеческий рост", - пишет он.

Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 01
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 02
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 03
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 04
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 05
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 06
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 07
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 08
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 09
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 10
Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 11

Люди в комментариях подтверждают показанное на снимках.

Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 12

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Состояние Абхазия: в сети показали запущенную территорию возле Донбасс Арены 13

Донецьк (6323) оккупация (10187)


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Топ комментарии
+89
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 5278
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20.07.2020 15:25
+68
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 4086
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20.07.2020 15:44
+58
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 6652
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20.07.2020 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Да нормальное состояние,ахметка со своими бразилами может смело ехать туда и играть в том дэнэчемпионате.
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20.07.2020 15:20 Ответить
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 5278
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20.07.2020 15:25 Ответить
Все чего касается сатанячья кацапская клешня чахнет и рушится.
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20.07.2020 15:49 Ответить
- «Рассеяне», да что же вам неймётся? Всё «вошколупитесь», «вошколупитесь»… И сами не живёте, и другим не даёте…
- А мы хотим построить на земле РАЙ…
- Да видим, только, сколько вы ни стараетесь, у вас всё равно СаРАЙ получается…
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20.07.2020 18:34 Ответить
Крымчане выбрали Крым без моря.

В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.
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20.07.2020 19:38 Ответить
Гы, точно. Со сборной Новоазовска или Красного Луча (простите, Хрустального)
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20.07.2020 18:53 Ответить
развивается молодая республика
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20.07.2020 15:22 Ответить
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 4086
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20.07.2020 15:44 Ответить
Умная женщина.
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20.07.2020 15:54 Ответить
А там межгалактические турниры, между командами маладых риспуплик, проводятся? И не по пивасю, а по футболу?
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20.07.2020 15:22 Ответить
Канешна.Чимпианат чего-то был.Осетия,приднестровье,две дыры и ещё какая-то свергдиржава была.
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20.07.2020 15:42 Ответить
Не Карабах?
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20.07.2020 16:03 Ответить
не,абхазия ж.тю блин...
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20.07.2020 16:07 Ответить
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 6652
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20.07.2020 15:22 Ответить
Вроде как это разные тетки на фото - но тем не менее, та которая слева - один из главных персонажей ролика "Пареньок из Ровеньок"
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20.07.2020 15:25 Ответить
пардон, справа которая
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20.07.2020 15:25 Ответить
По мне так очень смахивает на постаревшую Мендель😉😉😉
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20.07.2020 15:42 Ответить
Слевая)
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20.07.2020 15:43 Ответить
іздохла коротче.
це нормально!
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20.07.2020 15:25 Ответить
Это не судьба, это Закон Бумеранга, наср-ла на свою страну, предала - получила возмездие. И не только она, таких ублюдков много.
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20.07.2020 15:56 Ответить
зато без барыг (с)
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20.07.2020 15:23 Ответить
Первозданная природа!!!
Скоро туда вернутся дельфины!
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20.07.2020 15:23 Ответить
Медведи!
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20.07.2020 16:13 Ответить
З тиждень тому у ,,луганді,, вовки вкрали та з*їли двурічну дівчинку.Недавно бачив ролик,у якому по газонах у Донецьку бігають зайці.Значить через рік-два і у Донецьку будуть бігати вовки!
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20.07.2020 16:22 Ответить
Услышьте жителей Донбасса....!!
Вас услышали в Московии - поздравляем дыбилы...

как было до руського Мира..
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 3313
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20.07.2020 15:24 Ответить
Мір не руський, а руССкій. Русь - це Україна.
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20.07.2020 16:38 Ответить
Як на криме після 18 години - ПОРОЖНЬО.
на кримє ЖОПА і на даунбаце ЖОПА!

За що боролося кацапня місцева, на те і напоролося - НІЩЕТА!!!
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20.07.2020 15:24 Ответить
Ахмэт не хочет туда съездить? Травку покосить. Или "пощипать".
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20.07.2020 15:24 Ответить
Это все очень чудесно,но выглядит не совсем корректно.У нас такого не меньше.Приведите дела у нас в порядок,а потом тыкайте пальцами у кацапов.
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20.07.2020 15:27 Ответить
Очам своїм не віру !
Знайшлась особина, яка би прагнула жити в днр !
Може вам квитка туди в один кінець придбати ?
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20.07.2020 16:28 Ответить
"у кацапів"

придурку,а Донецьк це що,вже кацапщина? з яких пір?
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21.07.2020 07:03 Ответить
Але ж тепер можна вільно розмовляти російською мовою.
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20.07.2020 15:28 Ответить
и валяться бухим в чертополохе.
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20.07.2020 15:39 Ответить
всі кацапи про це мріють.
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20.07.2020 16:32 Ответить
кроты и раньше в каждой клумбе бухие валялись .....
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20.07.2020 16:32 Ответить
То не "чортополох", а "осот"... Теж колючки має, але, порівняно з "будяком" (так правильно "чортополох" українською), дрібніші...
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20.07.2020 18:19 Ответить
На руїнах древньої розвиненої цивілізації...
Трава вже є, скоро приручать корів. А там дивить і попре культура Даунбасу, почнуть поклонятись полосатим богам в бохатом і бальшом древнєм храме.
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20.07.2020 15:30 Ответить
Так виглядає руський мір. Зелені ,вам таке требо по всій території України? А це нас може чекати ,якщо нам не вдасться зупинити зелену зраду.
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20.07.2020 15:31 Ответить
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20.07.2020 15:37 Ответить
Не руський, а руССкій. Русь - це Україна.
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20.07.2020 16:39 Ответить
Предателей жалеть не стоит, на всех них одна судьба. Даже те, кто в Крыму перешел на российскую сторону, отправили по северам великой и необъятной медведей изучать, и даже подписи в удостоверениях написали: "склонен к измене Родине". Собака с говном в душе в говне только жить и достойна
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20.07.2020 15:36 Ответить
На этом фоне прекрасно выглядит плитка Майдана, восстановленная Порошенко за свои деньги после революции.
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20.07.2020 15:41 Ответить
Ай-яй-яй! Стадион у вас заростает? Какой ужас! Какой кошмар!
А о жизнях человеческих загубленных и искалеченных вы все уже забыли?
Бурьян возле стадиона растёт? Ну-ну...
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20.07.2020 15:42 Ответить
Найгірше те, що добасяни не розуміють з чим це пов"язано. На їх думку це все біндери.
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20.07.2020 15:43 Ответить
Не переконуйте їх у протилежному. Нехай так і думають. Бо нафіга вони нам тут здались з своєю ватою в голові?
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20.07.2020 16:12 Ответить
Дійсно. Нам тут, от таких як ти напіватників вистачає.
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20.07.2020 16:39 Ответить
Мабуть я відчутно російському шпигуну Порошенку сала за шкіру залив, що його тролі переслідують мене по всіх сайтах.
Але це і добре. Це гідна оцінка моєї діяльності. Свідомої діяльності, що ніким не оплачується. Діяльності за мій власний рахунок, акцентую.
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20.07.2020 21:34 Ответить
Щоб випасати корів - так і корів немає. Там де панує кацапізм завжди розруха.
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20.07.2020 15:46 Ответить
Зато бандеровцев нет. 😂😂😂. Или:- нехрен было по референдумам бегать в поиске лучшей жизни.
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20.07.2020 15:47 Ответить
Да ерунда всё это!
Вот пройдёт ещё пару лет, Расия их присоединит, и вот тогда.....
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20.07.2020 15:47 Ответить
Московии нужна вся Украина,это так информация для народа Украины ,который сейчас добрался до власти,когда Украинский народ на фронте защищает свою Родинуhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1213011835717570&set=p.1213011835717570&type=3&av=100010262946037&eav=AfY8-rVL8HZsWy8YLpD6ClocbTMCzKrniQKvLN9LzwgiLCh8yLCLaJnT7-dmuLXfTxQ&__cft__[0]=AZX9fOvXlTlTBu25vYMnvAmiyq8aSSoKpyd-kQrKbBDdpla3PpgdKip98hBgrN3RomyPf9CCLO0kTogWbGOwvVCiXAcsneEVRbDLxTBTRRIdwZnstJ2H4SM1X0SBp54CLNQnVOIKXcWV55NkTNdOtm2y&__tn__=R]-R "Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 7365
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20.07.2020 15:53 Ответить
"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены" - Цензор.НЕТ 4519
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20.07.2020 15:59 Ответить
Так це ще треба врахувати, що дамбаси отримують в Україні шахтарську пенсію під 10тис, і російські виплати. І пуйло витрачає на Лугандон десь біля 3-4 млрд. дол. на рік. Лугандони не платять податків ні в Україну, ні в Рашу, і навіть за комуналку. Схоже "годувальники" скоро стануть рачки і будуть простись прийняти їх хоч кудись. Але бажання у всіх брати цих дебілів кудись все меньше і меньше.
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20.07.2020 16:06 Ответить
Я тоже не хочу платить коммуналку. не хочу кормить этих тунеядцев в ВР и КМУ, не хочу кормить олигархов - хочу справедливые тарифы и налоги. Не хочу что бы мои деньги шли барыгам на Мальдивы.
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20.07.2020 16:19 Ответить
Ти хотів написати "...баригам в Оман..."?
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20.07.2020 16:36 Ответить
Пєця і Зєля - одна і та шобла російських шпигунів, а їх протистояння удаване, постановочне.
_____________
Ось така формула перетворює вас з вашим переписувачем з суперників на товарішів. І тепер ви вдвічі сильніші і небезпечніші для шахраїв, що керують владою вже 30 років.
______________
Інша справа, що нашу владу треба напрацювати, вистраждати. Ми маємо знати на 100% хто буде у нашій владі. І після кожного незрозумілого кроку ми маємо питати у нашій владі пояснень. А як ще?
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20.07.2020 21:44 Ответить
ну погудите чтоли еще разок вдруг поможет
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20.07.2020 16:10 Ответить
Там русский дух, там Русью пахнет!
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20.07.2020 16:10 Ответить
https://www.e1.ru/text/health/2020/07/10/69361012/comments/61447357/ при чем эдесь Россия к Руси???
Мы в Европе знаем единственную Русь-Киевскую, последним королем которой был Данило Романович Галицкий!
(из письма Вольтера Екатерине Второй)
РуСь и РоССия это две разных цивилизации.
кто такие русские ?
Нет своей ни страны,
ни земли, ни веры, ни истории, все ворованное, одни скрепы родные.

Нет ни одного царя россиянина, то немцы то голштинцы, то еще какие то супостаты.
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20.07.2020 21:37 Ответить
А меня раздражают пенсы которые "ах какой был наш даунецк красивый, ко-ко-ко!"
Притом что на Текстильщике, в Петровском и на Азотном и днем гулять не рекомендовалось, наркоманов было шо тараканов на совковой кухне, разруха чуть отойди за фасад центральных улиц - эти старые ватницы блеют про "красивый город". Даунецк всегда был вонючей помойкой с кучей алкашей, люмпенов и наркоманов. Где наркотики продавали среди бела дня, а негры на "Негробанке" открыто барыжили валютой и теми же наркотиками, где прямо в центре напротив Крупки открыто тусовались проститутки...
Тьфу.
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20.07.2020 16:12 Ответить
В Киеве не лучше
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20.07.2020 16:16 Ответить
аргументируй
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20.07.2020 16:31 Ответить
Не понял, а что кормильцам не нравится? Биндеровцев нет, трава растет, что им надо?
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20.07.2020 16:17 Ответить
блинов с лопаты
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21.07.2020 01:28 Ответить
Що за соплі? Всьо строго по скрєпам руского міра.
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20.07.2020 16:21 Ответить
вообще ничо не понятно. почему ещё тротуарную плитку не растащили? за унитазами руки не доходят?
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20.07.2020 16:22 Ответить
не догадываетесь почему военно- политические училища были и в Донецке и в Симферополе?...
наркота шла с совка транзитом из средней азии через торчковый Краснодарский край и Ростов в восточные регионы Украины ...
в 90 -х дабы навести порядок в этом БЕСПРЕделе кучманы царём сделали ахмета, потом паРаша помогла ахмету обеспечить крышу, а овоща вытащить в презы, чтобы тупо воровать бюджет Украины...потом... потом вы всё знаете... какая нах армия, хотели продать последние армейские грузовики, даже те что после Чернобыля...
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20.07.2020 16:30 Ответить
а Киевское высшее военно-морское политическое училище ? там сказочников для ВМФ готовили
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20.07.2020 16:33 Ответить
Угу, Львовское военно-балалаечное забыл
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20.07.2020 16:57 Ответить
Було Beyonce in Ukraine (Donetsk)
https://youtu.be/VhmujN7kPU0

"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени" - Цензор.НЕТ 9111

Стало.Чичерина.Як то кажуть вiдчуй рiзницю
"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени" - Цензор.НЕТ 482
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20.07.2020 16:31 Ответить
"Стан "Абхазія"": в мережі показали запущену територію біля "Донбас Арени" - Цензор.НЕТ 2590
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20.07.2020 16:41 Ответить
а какая разница?
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20.07.2020 18:59 Ответить
зато без бендеривцев....и могут только па русцки гаварить
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20.07.2020 16:54 Ответить
Ахметка погудеть не хочет с"ездить?
А то ж как загудит мля, пипец всем сорнякам.
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20.07.2020 17:34 Ответить
Ахметка не дурак поди,кстати вылупка своего в лондоне держит, и педиков с нато не боится.
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20.07.2020 18:31 Ответить
Тю, зато без биндер
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20.07.2020 18:30 Ответить
стадион так стадион
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20.07.2020 19:00 Ответить
нічого ви темні не розумієте: "там руССкій дух, там руССю пахнєт"
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20.07.2020 19:01 Ответить
Крымчане выбрали Крым без моря.

В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.
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20.07.2020 19:38 Ответить
Так я не понял почему наши колаборанты которые так ненавидят Украину и так восхваляют рузькиймир и даунецкую республику не хотят туда уезжать? Мало того они хотят сделать из всей Украины то что сейчас творится на Даунецке
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20.07.2020 20:36 Ответить
Дамбабве даже обнуленному ***** уже не нужен, орде нужна ВСЯ Украина, чтобы сытно харчеваться и вернуть статус империи.
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20.07.2020 21:45 Ответить
Нафуя рогулям стадіон? Здали б його на металобрухт.
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20.07.2020 22:01 Ответить
РУЦКІЙ МІР = БОЛОТО
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20.07.2020 23:21 Ответить
а теперь все вместе дружно воскрикнем : РА СЕ ЙА ! СРА СЕ ЙА УРРАААААААААААААААА
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21.07.2020 00:00 Ответить
Для Донбабве стадіон - то розкіш. Чемпіонати з гри на балалайці можна і в ДК металургів проводити.
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21.07.2020 09:17 Ответить
Кормильцы ждут, когда фошизды придут и весь бурьян повыдёргивают, и накормят, как раньше было.
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21.07.2020 09:43 Ответить
От вам і русскій мір. Радійте жителі Донбасу ви ж так мріяли туди потрапити.
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21.07.2020 10:22 Ответить
А дехто і рогами і копитами і досі ВПИРАЄТЬСЯ щоб Дніпро не мав свого міжнародного аеропорта не мав метро .. але мав свою закриту спільноту на вул Ливарній Раніше кивали на Донецьк.. а зараз куди?
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21.07.2020 10:25 Ответить
підкажить даунецкім що там металеві конструкціі всередині...нехай вирізають
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21.07.2020 11:20 Ответить
 
 