"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены". ФОТОрепортаж

В сети появились свежие снимки территории возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователя фейсбука Сеня Анатолич Варм.

"Сердце кровью обливается. Не сохранить даже то, что досталось даром. Многие спрашивают как выглядит парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок". До войны - это излюбленное место отдыха дончан и жителей Донецкой области. Всегда ухоженная территория с зелёными, аккуратно выстриженными газонами превратилась в печальное зрелище заросшее чертополохом и другими отборными сорняками в человеческий рост", - пишет он.























Люди в комментариях подтверждают показанное на снимках.

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