"Состояние "Абхазия"": в сети показали запущенную территорию возле "Донбасс Арены". ФОТОрепортаж
В сети появились свежие снимки территории возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователя фейсбука Сеня Анатолич Варм.
"Сердце кровью обливается. Не сохранить даже то, что досталось даром. Многие спрашивают как выглядит парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок". До войны - это излюбленное место отдыха дончан и жителей Донецкой области. Всегда ухоженная территория с зелёными, аккуратно выстриженными газонами превратилась в печальное зрелище заросшее чертополохом и другими отборными сорняками в человеческий рост", - пишет он.
Люди в комментариях подтверждают показанное на снимках.
Топ комментарии
+89 Рома Маестро
показать весь комментарий20.07.2020 15:25 Ссылка
+68 Роман с камнем
показать весь комментарий20.07.2020 15:44 Ссылка
+58 Роман с камнем
показать весь комментарий20.07.2020 15:22 Ссылка
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- А мы хотим построить на земле РАЙ…
- Да видим, только, сколько вы ни стараетесь, у вас всё равно СаРАЙ получается…
В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.
це нормально!
Скоро туда вернутся дельфины!
Вас услышали в Московии - поздравляем дыбилы...
как было до руського Мира..
на кримє ЖОПА і на даунбаце ЖОПА!
За що боролося кацапня місцева, на те і напоролося - НІЩЕТА!!!
Знайшлась особина, яка би прагнула жити в днр !
Може вам квитка туди в один кінець придбати ?
придурку,а Донецьк це що,вже кацапщина? з яких пір?
Трава вже є, скоро приручать корів. А там дивить і попре культура Даунбасу, почнуть поклонятись полосатим богам в бохатом і бальшом древнєм храме.
А о жизнях человеческих загубленных и искалеченных вы все уже забыли?
Бурьян возле стадиона растёт? Ну-ну...
Але це і добре. Це гідна оцінка моєї діяльності. Свідомої діяльності, що ніким не оплачується. Діяльності за мій власний рахунок, акцентую.
Вот пройдёт ещё пару лет, Расия их присоединит, и вот тогда.....
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Ось така формула перетворює вас з вашим переписувачем з суперників на товарішів. І тепер ви вдвічі сильніші і небезпечніші для шахраїв, що керують владою вже 30 років.
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Інша справа, що нашу владу треба напрацювати, вистраждати. Ми маємо знати на 100% хто буде у нашій владі. І після кожного незрозумілого кроку ми маємо питати у нашій владі пояснень. А як ще?
Мы в Европе знаем единственную Русь-Киевскую, последним королем которой был Данило Романович Галицкий!
(из письма Вольтера Екатерине Второй)
РуСь и РоССия это две разных цивилизации.
кто такие русские ?
Нет своей ни страны,
ни земли, ни веры, ни истории, все ворованное, одни скрепы родные.
Нет ни одного царя россиянина, то немцы то голштинцы, то еще какие то супостаты.
Притом что на Текстильщике, в Петровском и на Азотном и днем гулять не рекомендовалось, наркоманов было шо тараканов на совковой кухне, разруха чуть отойди за фасад центральных улиц - эти старые ватницы блеют про "красивый город". Даунецк всегда был вонючей помойкой с кучей алкашей, люмпенов и наркоманов. Где наркотики продавали среди бела дня, а негры на "Негробанке" открыто барыжили валютой и теми же наркотиками, где прямо в центре напротив Крупки открыто тусовались проститутки...
Тьфу.
наркота шла с совка транзитом из средней азии через торчковый Краснодарский край и Ростов в восточные регионы Украины ...
в 90 -х дабы навести порядок в этом БЕСПРЕделе кучманы царём сделали ахмета, потом паРаша помогла ахмету обеспечить крышу, а овоща вытащить в презы, чтобы тупо воровать бюджет Украины...потом... потом вы всё знаете... какая нах армия, хотели продать последние армейские грузовики, даже те что после Чернобыля...
https://youtu.be/VhmujN7kPU0
Стало.Чичерина.Як то кажуть вiдчуй рiзницю
А то ж как загудит мля, пипец всем сорнякам.
В Крыму все хорошие прибережные места застраивают русские миллионеры, так что к хорошим пляжам простым людям проходу нет.