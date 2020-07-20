Россияне постоянно сбивают БПЛА, поэтому они нужны на передовой, как вода, - волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинским воинам нужны коптеры, прицелы к пулеметам, метеостанции, планшеты, рации.

Об этом на своей странице в фейсбук написала волонтер Юлия Толмачева, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пожалуйста, репост. Это очень важно. Благодарю за поддержку всех неравнодушных людей. Отчеты все написала за очередную поездку на фронт.

Но война продолжается и ехать надо опять. Думаю, что мы вместе, как всегда, сможем быстро собрать все необходимое для полноценной работы наших защитников", - надеется волонтер.

Нашим ребятам очень нужно:

2 километра кабеля

3 рации Hytera

Квадрокоптер Mavic 2 Zoom

Квадрокоптер Фантом4

2 прицела на пулемет ДШКа

2 планки Пикатини на ПКМ под Арчир

3 трубы разведчика

4 штуки активных наушников

2 батареи на Фантом 4

4 планшета для 30 бригады

3 бинокля с сеткой

Метеостанция Kestrel4500

2 аккумулятора - 100

1 аккумулятор - 80

Рюкзаки на квадрики Мавик Зум (2 шт)

Резина 235/60/16

Все это нужно для различных подразделений: разведки, снайперов, аэроразведки









"Не говорите, что государство должно все обеспечивать, она дает все, что может на данный момент, а все остальное мы должны сделать. Иначе наши дети и внуки нам не простят равнодушия", - подчеркнула Толмачева.

Карта приват - 5168742209101801 -Толмачева Юлия

ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

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Для валютных переводов:

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Толмачева Юлия – 0677834814

"Спасибо всем ,кто не устал. Спасибо за ваше неравнодушие! Спасибо каждому кто продолжает помогать с начала войны. Копеечка до копеечки - из маленьких ручейков начинается любая мощная река. Ваши деньги пойдут на доброе дело. Верю, что мы сможем", - резюмировала волонтер.