Россияне постоянно сбивают БПЛА, поэтому они нужны на передовой, как вода, - волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинским воинам нужны коптеры, прицелы к пулеметам, метеостанции, планшеты, рации.
Об этом на своей странице в фейсбук написала волонтер Юлия Толмачева, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пожалуйста, репост. Это очень важно. Благодарю за поддержку всех неравнодушных людей. Отчеты все написала за очередную поездку на фронт.
Но война продолжается и ехать надо опять. Думаю, что мы вместе, как всегда, сможем быстро собрать все необходимое для полноценной работы наших защитников", - надеется волонтер.
Нашим ребятам очень нужно:
2 километра кабеля
3 рации Hytera
Квадрокоптер Mavic 2 Zoom
Квадрокоптер Фантом4
2 прицела на пулемет ДШКа
2 планки Пикатини на ПКМ под Арчир
3 трубы разведчика
4 штуки активных наушников
2 батареи на Фантом 4
4 планшета для 30 бригады
3 бинокля с сеткой
Метеостанция Kestrel4500
2 аккумулятора - 100
1 аккумулятор - 80
Рюкзаки на квадрики Мавик Зум (2 шт)
Резина 235/60/16
Все это нужно для различных подразделений: разведки, снайперов, аэроразведки
"Не говорите, что государство должно все обеспечивать, она дает все, что может на данный момент, а все остальное мы должны сделать. Иначе наши дети и внуки нам не простят равнодушия", - подчеркнула Толмачева.
Карта приват - 5168742209101801 -Толмачева Юлия
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Для юридических лиц-БФ " Всесвит за будущее"
ЕГРПО 37019766
р / с UA883077700000026008010018248
АО "А - Банк"
Для валютных переводов:
Money gram или Western Union for #Yuliyа #Tolmachova
Толмачева Юлия – 0677834814
"Спасибо всем ,кто не устал. Спасибо за ваше неравнодушие! Спасибо каждому кто продолжает помогать с начала войны. Копеечка до копеечки - из маленьких ручейков начинается любая мощная река. Ваши деньги пойдут на доброе дело. Верю, что мы сможем", - резюмировала волонтер.
Пожалуйста, подождите...
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Якщо "штатські" мають змогу передавати військовим для використання електронні "іграшки" це відкриває великі можливості для шпіонажу та диверсій.
Але їм набагато легше "начинити" якусь електронну іграшку і підсунути її через волонтерів.
Їм довіряють в армії більше ніж мо.
это для остатков добрбатов, которые еще там присутствуют...
на фото командир ДУК ПС «Правого сектору» Да Вінчі..
Пускай ЗЕ и компания вмести с зебилами и покупает
у них война давно закончилась
не верите ? 1+1 так говорит
подкупленныотфильтрованные Её Величеством Мафией((
Особенно поразила критическая нужда украинских ВСУ в двух планках пикттини...
А пару розовых айфонов никому не надо?
Их РЭБами сажают через пять минут полета.
Деньги надо вкладывать в производство собственных коптеров с защищенными каналами связи.
Это очень дорого для роисси
Рашка имеет очень хорошие системы РЭБ.
И можешь пойти на ИнформНапалм - там фоток этих систем РЭБ с Донбасса полным полно.
І так по кожній позиції зі списку.
Скільки буде продовжуватись цей ідіотизм? Його наслідком є не що інше, як додаткові смерті українських військовослужбовців.