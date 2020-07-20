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Новости Фото Агрессия России против Украины Война
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Россияне постоянно сбивают БПЛА, поэтому они нужны на передовой, как вода, - волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинским воинам нужны коптеры, прицелы к пулеметам, метеостанции, планшеты, рации.

Об этом на своей странице в фейсбук написала волонтер Юлия Толмачева, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пожалуйста, репост. Это очень важно. Благодарю за поддержку всех неравнодушных людей. Отчеты все написала за очередную поездку на фронт. 
Но война продолжается и ехать надо опять. Думаю, что мы вместе, как всегда, сможем быстро собрать все необходимое для полноценной работы наших защитников", - надеется волонтер.

Нашим ребятам очень нужно:

2 километра кабеля
3 рации Hytera
Квадрокоптер Mavic 2 Zoom
Квадрокоптер Фантом4
2 прицела на пулемет ДШКа
2 планки Пикатини на ПКМ под Арчир
3 трубы разведчика
4 штуки активных наушников
2 батареи на Фантом 4
4 планшета для 30 бригады
3 бинокля с сеткой
Метеостанция Kestrel4500
2 аккумулятора - 100
1 аккумулятор - 80
Рюкзаки на квадрики Мавик Зум (2 шт)
Резина 235/60/16
Все это нужно для различных подразделений: разведки, снайперов, аэроразведки

Россияне постоянно сбивают БПЛА, поэтому они нужны на передовой, как вода, - волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику 01
Россияне постоянно сбивают БПЛА, поэтому они нужны на передовой, как вода, - волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику 02
Россияне постоянно сбивают БПЛА, поэтому они нужны на передовой, как вода, - волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику 03
Россияне постоянно сбивают БПЛА, поэтому они нужны на передовой, как вода, - волонтер Толмачева просит украинцев о помощи на спецтехнику 04

"Не говорите, что государство должно все обеспечивать, она дает все, что может на данный момент, а все остальное мы должны сделать. Иначе наши дети и внуки нам не простят равнодушия", - подчеркнула Толмачева.

Карта приват - 5168742209101801 -Толмачева Юлия
ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Для юридических лиц-БФ " Всесвит за будущее"
ЕГРПО 37019766
р / с UA883077700000026008010018248
АО "А - Банк"
Для валютных переводов:
Money gram или Western Union for #Yuliyа #Tolmachova
Толмачева Юлия – 0677834814

"Спасибо всем ,кто не устал. Спасибо за ваше неравнодушие! Спасибо каждому кто продолжает помогать с начала войны. Копеечка до копеечки - из маленьких ручейков начинается любая мощная река. Ваши деньги пойдут на доброе дело. Верю, что мы сможем", - резюмировала волонтер.

Автор: 

помощь (7861) Донбасс (26956) волонтеры (2640)


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Топ комментарии
+12
А в нас волонтери досі купують спецтехніку для ЗСУ?
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20.07.2020 16:01
+10
Почему еврей должен забеспечувати украинскою армию ? Он подписал договор , что украинцы должны платит пенсии евреям в Израиле
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20.07.2020 16:17
+8
Чим більше, тим краще.
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20.07.2020 16:03
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Правила форума Совет форумчан
А в нас волонтери досі купують спецтехніку для ЗСУ?
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20.07.2020 16:01 Ответить
Чим більше, тим краще.
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20.07.2020 16:03 Ответить
Я б не сказав...
Якщо "штатські" мають змогу передавати військовим для використання електронні "іграшки" це відкриває великі можливості для шпіонажу та диверсій.
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20.07.2020 16:09 Ответить
шпигуни можуть бути і в МО ось це, дійсно, серйозно!
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20.07.2020 16:13 Ответить
Звичайно що можуть...
Але їм набагато легше "начинити" якусь електронну іграшку і підсунути її через волонтерів.
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20.07.2020 16:19 Ответить
помиляєтесь.
Їм довіряють в армії більше ніж мо.
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20.07.2020 16:56 Ответить
Зеля с бюджета выделяет миллиард в год лично на себя, а на самое нужно для фронта 0
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20.07.2020 16:12 Ответить
это не для ВСУ..
это для остатков добрбатов, которые еще там присутствуют...
на фото командир ДУК ПС «Правого сектору» Да Вінчі..
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20.07.2020 16:13 Ответить
Блин, а может хватит в "Зарницу" играть на стороне барыг?
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20.07.2020 16:22 Ответить
Так, всі 6 років без перерви. А МО так і не бажає купувати беспілотні аппарати.
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20.07.2020 16:19 Ответить
Просветите, сколько стоит день боевых? По чём боеприпасы и всё такое?
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20.07.2020 16:09 Ответить
1.5 % из зарплат всей страны за лет - это военный сбор.Не считая отдельных бюджетов армии.А вы знаете сколько нулей в этой суме за 7 лет ?Украина ни на какой корм не пойдет,денег там больше чем нужно,просто нужно стрельнуть пару сотен ублюдков (например покупающих мерсы за 3 ляма во время войны и карантина) присосавшихся к деньгам,и потечет океан из денег.Выдержим.
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20.07.2020 16:19 Ответить
парашник не дает?
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20.07.2020 16:06 Ответить
+
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20.07.2020 16:06 Ответить
Плохо, что нет счета для перевода физических лиц, пусть нитка, а в целом одежда.
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20.07.2020 16:07 Ответить
Там дані картки "Привата" є.
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20.07.2020 16:09 Ответить
Точно есть, недосмотрел, спасибо. Сейчас хоть что-то но вышлю
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20.07.2020 16:11 Ответить
С пенсии выслал 200грн. Стыдно называть такую сумму (но честно озвучиваю), но если бы многие так сделали, то получилась бы сумма за которую не надо было бы стыдиться.
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20.07.2020 16:31 Ответить
Ахмет с Парашей ау,ободрали украинцев до нитки,так что будьте добры
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20.07.2020 16:07 Ответить
а 5 тыщ прод.наборов,а помпа,а 10 тыщ халатов.Забув,чи шо?!
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20.07.2020 16:16 Ответить
Ах да,помпа,как же я забыл)
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20.07.2020 16:55 Ответить
ЗЕ отдыхает в Омане , а холопы скиньтесь на армию ?

Пускай ЗЕ и компания вмести с зебилами и покупает
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20.07.2020 16:11 Ответить
и ЗЕ и ЗЕбилы и копейки не дадут
у них война давно закончилась
не верите ? 1+1 так говорит
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20.07.2020 16:23 Ответить
ЗЕ продал дом , пускай и купить что-то для армии
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20.07.2020 16:13 Ответить
+ На жаль, трішки
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20.07.2020 16:14 Ответить
Гражданские беспилотники глушаться на раз и время и дальность полета у них маленькие. Около 10 мин и дальность около 1,5 км.
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20.07.2020 16:14 Ответить
А чого Зе не забезпечує армію?
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20.07.2020 16:14 Ответить
Почему еврей должен забеспечувати украинскою армию ? Он подписал договор , что украинцы должны платит пенсии евреям в Израиле
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20.07.2020 16:17 Ответить
Тому, що його обрали 73 відсотка. Тепер, якщо він цього не робить, то ці зебіли обіцяли і повинні відправити його у відставку.
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20.07.2020 16:20 Ответить
Обіцяли ? Мій кіт тоже обіцяй не пісяти в мої тапки .
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20.07.2020 16:23 Ответить
Я їм говорив зебілам до виборів, що їхні обіцянки нічого не варті. Тепер треба їх мордою в їхні обіцянки.
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20.07.2020 16:26 Ответить
Не тиражируйте фейк - 73% от явившихся на выборы, или только около 35% всего населения.
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20.07.2020 16:26 Ответить
Це не фейк, а загальноприйнятий термін.
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20.07.2020 16:27 Ответить
Нищая страна. Честно говоря стыдно, что даже воины этой страны вынуждены просить по миру.
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20.07.2020 16:15 Ответить
Так вы гражданине Украины все это и сделали . Вы же голосуете за воров и бандитов . Чему удивляться?
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20.07.2020 16:19 Ответить
Надо понимать, что у руля страны стоит Мафия которая подсовывает к выборам только своих ставленников от тех или иных её кланов выдавая такие плутократические выборы за демократические. Раньше в Союзе голосовали за одного кандидата от коммунистов, а сейчас хотя голосуют за многих, но они заранее подкупленны отфильтрованные Её Величеством Мафией((
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20.07.2020 16:40 Ответить
На шестом году войны выглядит как список просанного, которое нужно вернуть.
Особенно поразила критическая нужда украинских ВСУ в двух планках пикттини...
А пару розовых айфонов никому не надо?
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20.07.2020 16:18 Ответить
Iнодi краще жувати ,нiж розмовляти
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20.07.2020 16:55 Ответить
Стыдно даже обращаться с подобными мелкими просьбами к государству. Какое оно вообще имеет отношение к чужой войне?
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20.07.2020 16:22 Ответить
Гражданские коптеры - бессмысленная трата денег.
Их РЭБами сажают через пять минут полета.
Деньги надо вкладывать в производство собственных коптеров с защищенными каналами связи.
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20.07.2020 16:24 Ответить
в каждом окопе у обдроченуев РЭБ ???
Это очень дорого для роисси
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20.07.2020 17:17 Ответить
В ЛЮБОМ!
Рашка имеет очень хорошие системы РЭБ.
И можешь пойти на ИнформНапалм - там фоток этих систем РЭБ с Донбасса полным полно.
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20.07.2020 17:40 Ответить
Практика показує інше.
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20.07.2020 17:56 Ответить
"практика показывает", что военные БПЛА живут на фронте ГОДАМИ, а гражданские коптеры - НЕДЕЛИ.
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20.07.2020 19:58 Ответить
Інформація про матеріально-технічне постачання, викладена в цій писанині, буде використана ворогом. Він знатиме, яка техніка постачається, він зараз отримав інформацію, наприклад, про квадрокоптери. Ворог тепер знає, що це невійськова техніка, яка не має захисту від перехоплення, яка працює на канальних частотах 2,4Ггц і 5,8Ггц, приймає сигнали GPS та Glonass. Такі квадрокоптери дуже легко заглушити, скерувати у свій бік і здійснити посадку, отримавши трофей. Більше того, виробник цих квадрокоптерів - китайська фірма DJI, передав Росії коди керування всіма квадрокоптерами в порядку "антитерористичної діяльності".
І так по кожній позиції зі списку.
Скільки буде продовжуватись цей ідіотизм? Його наслідком є не що інше, як додаткові смерті українських військовослужбовців.
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20.07.2020 16:31 Ответить
Может пора идти к Зеленскому и Слугам народа в Раду и у них просить деньги? А то они постоянно жалуются, что им зарплата в 35 тысяч очень маленькая... А куда военный сбор уходит? Его с зарплаты регулярно отчисляют! Где деньги Зеля?
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20.07.2020 17:00 Ответить
А хто такіє рАсєянє? Турків знаю, кацапів знаю, мадьярів знаю, поляків знаю... А хто такі рАсєянє?
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20.07.2020 17:00 Ответить
Для чего Украине МО, если волонтёры (а также $волонтёры$) до сих пор покрывают ряд критически важных потребностей ВС?
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20.07.2020 17:24 Ответить
Перевел немножко. Росіяни постійно збивають БПЛА, тому вони потрібні на передовій, як вода, - волонтер Толмачова просить українців про допомогу на спецтехніку - Цензор.НЕТ 7382
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20.07.2020 18:33 Ответить
 
 