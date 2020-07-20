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Полиция Кривого Рога освободила двух похищенных подростков, которых удерживали и пытали в подвале гаража. ВИДЕО+ФОТО

Трое мужчин в Кривом Роге похитили подростков в возрасте 14 и 16 лет, закрыли их в гараже и пытали более суток.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение об исчезновении двух друзей в Кривом Роге поступило в полицию вечером 19 июля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали парней. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных подростков. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Как установили полицейские, подростков похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля "БМВ", вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты бита, ножи и травматический пистолет.

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Полиция Кривого Рога освободила двух похищенных подростков, которых удерживали и пытали в подвале гаража 01
Полиция Кривого Рога освободила двух похищенных подростков, которых удерживали и пытали в подвале гаража 02

По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.

Кривой Рог (1406) Нацполиция (16546) пытки (841)


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Топ комментарии
+13
Просто так ничего не бывает в этом мире. Что бы выловить ,закрыть в подвале и допрашивать "с пристрастием" нужны серьёзные причины. Видать "мальчики" влезли или сотворили такое что вынудили мужиков на такое,ведь надежды что полиция разберётся нет абсолютно поэтому люди всё чаще идут на на собственное расследование и рано или поздно но начнут случаться трагедии когда кто то может не вернуться домой никогда. Если наши депутаты и полиция будут и дальше отмораживаться и не будут решать проблем с подростковой преступностью которая разростается как раковая опухоль такие случаи с "похищениями" будут происходить всё чаще и чаще,и дай Бог что бы всегда это заканчивалось так как на этот раз а не в лесополосе или в канализации.
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20.07.2020 16:53
+6
Какой мотив? Бизнес? Передел рынков?
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20.07.2020 16:19
+5
вряд ли....
может подростки изнасиловали дочку одного из этих мужиков, или украли что то серьезное, или избили бабушку какую нибудь...
в коллективных маньяков я не верю...
ну за выкуп может быть еще...
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20.07.2020 16:24
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Какой мотив? Бизнес? Передел рынков?
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20.07.2020 16:19 Ответить
колпачок від колеса БМВ вкрали
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20.07.2020 16:21 Ответить
"смешно". а если бы ваших детей так?
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20.07.2020 16:24 Ответить
Нет информации о мотивах причинения пыток, поэтому осуждать какую либо из сторон нет смысла. Либо пацаны попались в руки маньякам, либо действительно что-то натворили - какими жестокими и безбашенными могут быть подростки без родительского воспитания, да даже и с воспитанием, известно немало случаев.
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03.11.2020 23:47 Ответить
наверное это связано с наркотой
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20.07.2020 16:24 Ответить
бідні, нещасні діти кривого рогу...от і бачимо, що з них виростає..
а поліція молодці, коли юзік за них взявся впритул...може й кривбас до вищої ліги витягне
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20.07.2020 16:46 Ответить
Та, щас. Слонік витягне хіба що салупу на комір
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20.07.2020 17:42 Ответить
))
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20.07.2020 21:45 Ответить
вряд ли....
может подростки изнасиловали дочку одного из этих мужиков, или украли что то серьезное, или избили бабушку какую нибудь...
в коллективных маньяков я не верю...
ну за выкуп может быть еще...
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20.07.2020 16:24 Ответить
Если бы изнасиловали, то им бы уже яйца отрезали. Тут что-то другое. Просто так не похищали бы. Скорее всего что-то украли, вот их и учили уму-разуму (себе, правда, на срок заработали)
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20.07.2020 16:42 Ответить
Какой мотив, ******?
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20.07.2020 16:37 Ответить
Просто так ничего не бывает в этом мире. Что бы выловить ,закрыть в подвале и допрашивать "с пристрастием" нужны серьёзные причины. Видать "мальчики" влезли или сотворили такое что вынудили мужиков на такое,ведь надежды что полиция разберётся нет абсолютно поэтому люди всё чаще идут на на собственное расследование и рано или поздно но начнут случаться трагедии когда кто то может не вернуться домой никогда. Если наши депутаты и полиция будут и дальше отмораживаться и не будут решать проблем с подростковой преступностью которая разростается как раковая опухоль такие случаи с "похищениями" будут происходить всё чаще и чаще,и дай Бог что бы всегда это заканчивалось так как на этот раз а не в лесополосе или в канализации.
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20.07.2020 16:53 Ответить
У нас самое полицейское в мире государство, у нас такого быть не может,и вообще это всё выдумали противные журналюги. Стоп. Аааааааааааа, у нас такое может быть, если те двое мужиков, которых еще не споймали - полицейские. Как говорил знакомый опер: "ежедневно милиционер совершает от 2 до 12 преступлений"
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21.07.2020 00:32 Ответить
Скорее всего дело в наркоте. Может товар подмутили у взрослых дядек. Кривой Рог же
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20.07.2020 17:28 Ответить
Дивлячись за що, то може і треба було вивезти нахаб!
Не вірю що просто так!
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20.07.2020 18:08 Ответить
 
 