Полиция Кривого Рога освободила двух похищенных подростков, которых удерживали и пытали в подвале гаража. ВИДЕО+ФОТО

Трое мужчин в Кривом Роге похитили подростков в возрасте 14 и 16 лет, закрыли их в гараже и пытали более суток.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

Сообщение об исчезновении двух друзей в Кривом Роге поступило в полицию вечером 19 июля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к исчезновению двух девятиклассников могут быть причастны трое местных жителей. В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали парней. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных подростков. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Как установили полицейские, подростков похитили в субботу вечером. Злоумышленники надели им на голову пакеты и посадили в багажник автомобиля "БМВ", вывезли в лесополосу, где стали избивать и пытать. Избитых подростков привезли в гараж одного из подозреваемых и закрыли в подвале. С места происшествия изъяты бита, ножи и травматический пистолет.

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По подозрению в нападении на подростков полицейские задержали 36-летнего мужчину. Сейчас он дает показания в отделении полиции. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух подозреваемых. За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.