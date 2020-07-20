В результате столкновения грузовика Нацгвардии с легковушкой на Днепропетровщине погибли два человека, - военная прокуратура. ФОТО

В результате столкновения грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля на Днепропетровщине погибли двое гражданских и еще трое пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

По данным следствия, 20 июля со стороны г. Запорожья в направлении г. Харьков, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас 20-летний водитель военной машины задержан. Указанному лицу планируется сообщение о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 415 УК Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин) и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

С целью установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия на месте работают прокуроры Военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона и следователи ТУ ГБР, расположенного в г.Полтава.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура должна оставаться стопроцентно, но нужно правильно организовать ее деятельность, - Венедиктова



