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Новости Фото ДТП
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В результате столкновения грузовика Нацгвардии с легковушкой на Днепропетровщине погибли два человека, - военная прокуратура. ФОТО

В результате столкновения грузовика Нацгвардии и легкового автомобиля на Днепропетровщине погибли двое гражданских и еще трое пострадали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

По данным следствия, 20 июля со стороны г. Запорожья в направлении г. Харьков, на территории Синельниковского района, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем "Daewoo Lanos". В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир легковой машины погибли, еще трое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас 20-летний водитель военной машины задержан. Указанному лицу планируется сообщение о совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 415 УК Украины (Нарушение правил вождения или эксплуатации машин) и готовится обращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

С целью установления обстоятельств и причин дорожно-транспортного происшествия на месте работают прокуроры Военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона и следователи ТУ ГБР, расположенного в г.Полтава.

Досудебное расследование продолжается.

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В результате столкновения грузовика Нацгвардии с легковушкой на Днепропетровщине погибли два человека, - военная прокуратура 01
В результате столкновения грузовика Нацгвардии с легковушкой на Днепропетровщине погибли два человека, - военная прокуратура 02

Автор: 

ДТП (7684) смерть (9245) Военная прокуратура (933) Национальная гвардия (2152) Днепропетровская область (4048)


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Топ комментарии
+3
заснул вояка.... жаль всех...(
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20.07.2020 16:33
+3
При чем тормоза, когда на встречку выехал? Сто пудово дреманул...
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20.07.2020 16:56
+2
20 летний водитель?.Солдата не обучили толком.Начальство надо привлекать,а не солдата.Нашли козла отпущения.Да и технике лет 40. На тормозах резинки порвало,или компрессор отказал.Несправедливо это.
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20.07.2020 16:38
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заснул вояка.... жаль всех...(
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20.07.2020 16:33 Ответить
20 летний водитель?.Солдата не обучили толком.Начальство надо привлекать,а не солдата.Нашли козла отпущения.Да и технике лет 40. На тормозах резинки порвало,или компрессор отказал.Несправедливо это.
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20.07.2020 16:38 Ответить
При чем тормоза, когда на встречку выехал? Сто пудово дреманул...
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20.07.2020 16:56 Ответить
Наверно бросил руль что бы двумя руками переключить передачу.
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20.07.2020 16:53 Ответить
Із "подвійною вижимкою" зчеплення.
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20.07.2020 17:08 Ответить
Если перед маршем колонны водиле не дали отдохнуть (поспать) то виновны будут его командиры. Если водила перед маршем отдыхал положенных 8 часов, посадят водилу.
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20.07.2020 16:55 Ответить
Думаешь кто то правду скажет?
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20.07.2020 16:56 Ответить
Если в кабине был 2 человек, и спал, то водитель 100% заснул.
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20.07.2020 16:56 Ответить
На 131 резина для движения по бездорожью, на скорости очень легко улететь с трассы.
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20.07.2020 17:03 Ответить
Цією допотопною технікою керувати треба мати неабияку підготовку і практику.
Тільки один перехід із вищої передачі на нижчу - це ціла операція.
І дорога - трохи ширша за велодоріжку.
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20.07.2020 17:07 Ответить
Как бы там не было, жаль погибших, да и водилу тоже, ведь не умышленно всё произошло.
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20.07.2020 19:20 Ответить
Ехал за этим Ланосом в 100 метрах позади и видел своими глазами все. Это реальный жах. Всех в машине зажало, долго доставали. Водителю оторвало ноги, руку. Девочку не спасли. Полиция ехала долго и неспешно. В скорую так никто и не дозвонился. Машина загорелась но ее быстро потушили. Водитель видимо заснул и уходил от столкновения с фурой которую доганял. Пересмотрю регистратор, там точно должен быть момент аварии
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20.07.2020 20:29 Ответить
Пожалуйста, если Вы являетесь свидетелем аварии 20.07 на Днепропетровской трассе!свяжитесь со мной по тел:0672807375..От этого зависит вся дальнейшая судьба пострадавших! Спасибо.
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31.07.2020 15:18 Ответить
поменьше бы камер, фиксирующих превышение скрости и голодных гаишников, со странными вопросами по утрам як ви себе почуваэте

а ребят жалко
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21.07.2020 00:26 Ответить
Пожалуйста, если Вы являетесь свидетелем аварии 20.07 на Днепропетровской трассе!свяжитесь со мной по тел:0672807375..От этого зависит вся дальнейшая судьба пострадавших! Спасибо.
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31.07.2020 15:17 Ответить
 
 