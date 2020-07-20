Психически больной киевлянин пытался взорвать дом и сообщил о минировании школы, - полиция. ФОТО

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заминировал школу на Академгородке. Потом сказал матери, что хочет взорвать дом, открыл газовые конфорки и скрылся.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"По спецлинии 102 позвонил неизвестный с сообщением о том, что он якобы заложил взрывчатку в здании школы на улице Семашко. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, спасатели, взрывотехники и кинолог со служебной собакой", - сказано в сообщении.

Полицейские осмотрели помещение школы и прилегающую территорию, но не нашли никаких подозрительных предметов.

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"После опроса свидетелей и очевидцев происшествия мы установили личность абонента, который сделал ложный вызов. Вместе с этим, к нам поступила информация о том, что после этого звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В доме, в котором живет мужчина, отключили газ, из подъезда эвакуировали жильцов. Его разыскивали несколько часов и в конечном итоге задержали. Оказалось, что 42-летний киевлянин состоит на учете у психиатра.

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Следователи сообщили задержанному о подозрении и готовят ходатайство в суд о его принудительном лечении.





