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Новости Фото Будни полиции
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Психически больной киевлянин пытался взорвать дом и сообщил о минировании школы, - полиция. ФОТО

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что заминировал школу на Академгородке. Потом сказал матери, что хочет взорвать дом, открыл газовые конфорки и скрылся.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"По спецлинии 102 позвонил неизвестный с сообщением о том, что он якобы заложил взрывчатку в здании школы на улице Семашко. По адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, спасатели, взрывотехники и кинолог со служебной собакой", - сказано в сообщении.

Полицейские осмотрели помещение школы и прилегающую территорию, но не нашли никаких подозрительных предметов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин предлагает ввести обязательную конфискацию имущества за сообщения о ложном минировании

"После опроса свидетелей и очевидцев происшествия мы установили личность абонента, который сделал ложный вызов. Вместе с этим, к нам поступила информация о том, что после этого звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В доме, в котором живет мужчина, отключили газ, из подъезда эвакуировали жильцов. Его разыскивали несколько часов и в конечном итоге задержали. Оказалось, что 42-летний киевлянин состоит на учете у психиатра.

Также на Цензор.НЕТ: Пациент с психическим расстройством сбежал из спецпалаты и убил врача-педиатра на Киевщине, - полиция. ФОТО

Следователи сообщили задержанному о подозрении и готовят ходатайство в суд о его принудительном лечении.

Психически больной киевлянин пытался взорвать дом и сообщил о минировании школы, - полиция 01
Психически больной киевлянин пытался взорвать дом и сообщил о минировании школы, - полиция 02
Психически больной киевлянин пытался взорвать дом и сообщил о минировании школы, - полиция 03

Автор: 

Киев (25655) минирование (1446) Нацполиция (16546) психиатрия (124)


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Топ комментарии
+8
и шо, поймали этого кандидата в депутаты от партии Слуга Народа ?
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20.07.2020 16:59
+6
Ну какой из него депутат ? Вот в министерство энергетики можно...Будет газовые вопросы разруливать ))
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20.07.2020 17:01
+4
Колю тіщенка з лимонами на гарячому взяли?
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20.07.2020 17:04
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Правила форума Совет форумчан
и шо, поймали этого кандидата в депутаты от партии Слуга Народа ?
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20.07.2020 16:59 Ответить
Ну какой из него депутат ? Вот в министерство энергетики можно...Будет газовые вопросы разруливать ))
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20.07.2020 17:01 Ответить
А на посаду прем'єра?
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20.07.2020 17:03 Ответить
На премьера калибр не тот. Стратегическое видение в его поступке конечно присутствовало, какой-никакой план придумал и даже попытался на школу внимание отвлечь. Но увы, не смог, а зачем нам такой премьер, который не смог ? блин... так ведь и правда - типичный такой премьер...
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20.07.2020 17:08 Ответить
Бачите, що позитив є. Можливо він кращий серед зебілів🐸
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20.07.2020 17:11 Ответить
Да нет, лучше всего на место зеленского.
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20.07.2020 20:33 Ответить
почему кандидат?
он и так депутат,только от другой
партии.у него даже и справка есть
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20.07.2020 17:08 Ответить
Парубий?
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20.07.2020 17:14 Ответить
тссссс.как догадался?
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20.07.2020 17:16 Ответить
Может я не Ларсен, а Мессинг?
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20.07.2020 17:23 Ответить
Лишь бы не путинг или петинг
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20.07.2020 17:24 Ответить
Бог миловал.
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20.07.2020 17:47 Ответить
девочки, вам никто с одного гаджета не мешает между собой ругаться ?
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20.07.2020 18:13 Ответить
А на Цензорі один такий весь час мене запитував про школи і його давно нема🤔
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20.07.2020 17:02 Ответить
царицей сооблазняли?
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20.07.2020 17:05 Ответить
Та все пропонував йти у музей Івана Кудрі🤗
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20.07.2020 17:06 Ответить
Ты здесь всех переживёшь.
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20.07.2020 17:15 Ответить
Колю тіщенка з лимонами на гарячому взяли?
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20.07.2020 17:04 Ответить
Колю тищенка в принципе невозможно взять. Он так жопом крутит, что не ухватить, не поймать. ))
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20.07.2020 17:14 Ответить
Всех психов уже выпустили, гуманисты гребаные? Это уже мрак какой-то - ходи и оглядывайся на предмет психов из дурки.😕
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20.07.2020 17:06 Ответить
У реальных психов из дурки нынче парламентские каникулы, а это так, кандидаты.
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20.07.2020 17:16 Ответить
а это ж еще не сезонное (осеннее) обострение ))))
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20.07.2020 17:16 Ответить
сейчас для нормальных людей дурка самое безопасное место!
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20.07.2020 17:28 Ответить
А мог бы пойти в президенты. Как один не сдавший анализы🙄🙄🙄
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20.07.2020 17:37 Ответить
Это пятиэтажки - бывшие гостинки . Публика там разношёрстная...
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20.07.2020 18:09 Ответить
Таких надо в дурочке держать, а то горя не оберёшься.
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20.07.2020 20:37 Ответить
 
 