Мужчина и подросток погибли под обвалом песка в стихийном карьере на Днепропетровщине. ФОТО

На Днепропетровщине в результате обвала песка в карьере погибли мужчина и подросток.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 20 июля в 12:53 в Службу спасения "101" поступило сообщение о несчастном случае с людьми, который произошел в Пятихатском районе за пределами села Комиссаровка.

"Во время набора песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы в стихийном местном карьере. В результате происшествия засыпало мужчину и подростка", - говорится в сообщении.

На месте инцидента спасатели в 14:16 изъяли из песка тело подростка, 2005 г. р., а в 14:25 - тело мужчины, 1969 г. р.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

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