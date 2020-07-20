Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты. ФОТОрепортаж

Французские эксперты успешно загрузили данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ PS75 и приступили к их расшифровке.

Об этом в Twitter сообщило французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), информирует Цензор.НЕТ.

"Данные CVR (речевого самописца. - Ред.) с Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752, включая само событие, были успешно загружены", - говорится в сообщении.

Полученные данные также были переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.

"Техническую работу в нашей лаборатории снимают несколько камер. Они в живом режиме транслируют ее для всех стрейкхолдеров, находящихся в соседней комнате", - добавили во французском Бюро.















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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.