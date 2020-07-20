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Новости Фото Крушение самолета МАУ в Иране
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Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты. ФОТОрепортаж

Французские эксперты успешно загрузили данные с бортового самописца сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ PS75 и приступили к их расшифровке.

Об этом в Twitter сообщило французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), информирует Цензор.НЕТ.

"Данные CVR (речевого самописца. - Ред.) с Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752, включая само событие, были успешно загружены", - говорится в сообщении.

Полученные данные также были переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.

"Техническую работу в нашей лаборатории снимают несколько камер. Они в живом режиме транслируют ее для всех стрейкхолдеров, находящихся в соседней комнате", - добавили во французском Бюро.

Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты 01
Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты 02
Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты 03
Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты 04
Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты 05
Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты 06
Расшифровку данных черного ящика сбитого над Ираном самолета МАУ начали французские специалисты 07

Читайте на Цензор.НЕТ: Черный ящик сбитого в Иране рейса МАУ доставлен во французское Бюро расследований. ФОТОрепортаж

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также на Цензор.НЕТ: Франция пригласила Украину участвовать в расшифровке черных ящиков сбитого в Иране самолета МАУ, - Енин

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Иран (1823) Франция (3539) МАУ (330) черный ящик (90)


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Не соображу, где здесь зрада?
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20.07.2020 18:49 Ответить
Время покажет по результатам.
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20.07.2020 19:14 Ответить
а на яких ролях Україна в даній ситуації? яка кричуща зневага!! чи може ми не все знаємо як завжди.
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20.07.2020 20:24 Ответить
шо ж такое? Ни одного коммента с упоминанием зеленого цвета! Неужто совесть проснулась?!
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20.07.2020 22:23 Ответить
 
 