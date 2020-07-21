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Новости Фото ДТП
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Во время погони за пьяным водителем-нарушителем полицейские на Харьковщине попали в ДТП. ФОТОрепортаж

В городе Краснограде (Харьковская область) полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в двойное ДТП, пострдавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"20 июля около 5:30, во время патрулирования на служебном автомобиле "Renault Dokker", полицейские сектора реагирования патрульной полиции на улице Харьковской в ​​городе Краснограде обнаружили автомобиль "Chevrolet Аveo". Водитель транспортного средства переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить транспортное средство он проигнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима", - сказано в сообщении.

Отмечается, что через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля "Chevrolet Аveo" на красный сигнал светофора по улице Полтавской, служебный автомобиль "Renault Dokker" въехал в указанный автомобиль. "Chevrolet Аveo", в свою очередь, столкнулся с "Hyundai", который стоял впереди него.

Во время погони за пьяным водителем-нарушителем полицейские на Харьковщине попали в ДТП 01

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал.

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В результате освидетельствования 40-летнего водителя "Chevrolet Аveo" на факт употребления спиртного было подтверждено алкогольное опьянение гражданина.

Во время погони за пьяным водителем-нарушителем полицейские на Харьковщине попали в ДТП 02

В отношении мужчины составлены административные материалы по ч.1 ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ч.1 ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч.1 ст. 130 (управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время погони за пьяным водителем-нарушителем полицейские на Харьковщине попали в ДТП 03
Во время погони за пьяным водителем-нарушителем полицейские на Харьковщине попали в ДТП 04

ДТП (7684) Нацполиция (16549) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+13
Мусорка заїхала в зад.100% вина мусарні.
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21.07.2020 07:50
+12
Чувак по пьяне лучше ездит чем трезвые полицнйские.
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21.07.2020 07:42
+6
Та не факт что они были трезвыми.
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21.07.2020 07:54
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Всё нормально... Водила получит хороший штраф и заплатит за ремонт ОБЕИХ автомобилей... Ведь сам создал аварийную ситуацию...
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21.07.2020 07:38 Ответить
Мусорка заїхала в зад.100% вина мусарні.
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21.07.2020 07:50 Ответить
Дурень ти, "Вітьок"... Постав собі питання - "А ЧОМУ "мусорка" в зад заїхала?"
Пояснюю "недоганяючому" - "Бо вела переслідування порушника ПДД, що не виконав законної вимоги поліції зупиниться, а пробував утекти...". Переслідування правопорушника іменується "крайньою необхідністю", і враховується навіть у кримінальному судочинстві... А тут і "криміналу" нема - одна "адміністративка"...
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21.07.2020 08:07 Ответить
Дурак ты https://censor.net/user/420666 это машина не патрульной полиции это не их обязанности . Бабла срубить хотели а вышло как всегда .
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21.07.2020 08:55 Ответить
"20 июля около 5:30, во время патрулирования на служебном автомобиле "Renault Dokker", полицейские сектора реагирования патрульной полиции на улице Харьковской в ​​городе Краснограде обнаружили автомобиль "Chevrolet Аveo". Водитель транспортного средства переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить транспортное средство он проигнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима"

И КТО "ДУРАК"?...
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21.07.2020 09:23 Ответить
Це ти постав питання мусороці,чому вона переслідувала і заїхала в зад пошкодивши комунальну власність? За те що не зупинився є покарання і ніхто не дозволяв бити машини.Винні мусори.
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21.07.2020 18:28 Ответить
Вітьок для тебе в мене між ногами.Я з тобою гусей не пас і на шкільній світлині тебе не бачу.Ви мусори всі такі дебільні?
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21.07.2020 18:33 Ответить
Я не "пічник" і "глину" не "місю", так що те, що у тебе "між ногами", мене не цікавить... Можеш не пропонувать мені свій афедрон...
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21.07.2020 19:00 Ответить
Тобі до пічника дуже далеко.Такі як ти можуть бути тільки мусорами..
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21.07.2020 19:12 Ответить
Правильно... Я "глинкою" не займаюся... Особливо в задницях лахтинських наймитів... Вам і чеченів вистачить...
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21.07.2020 19:31 Ответить
Правильно собака сере, та не правильно кучи кладе.
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21.07.2020 19:34 Ответить
Деградовані аваківськи недоноски ганяли такого самого бухого мусора і потрапили в ДТП...ШАКАЛИ..
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21.07.2020 08:11 Ответить
Чувак по пьяне лучше ездит чем трезвые полицнйские.
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21.07.2020 07:42 Ответить
Талант не проп"єш.
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21.07.2020 07:46 Ответить
Ты бы видел красноградских полицаев (их штаб-квартира в Натальино, на выезде в сторону Прещепино) - разнузданные, наглые, бесконтрольные, восстановившиеся... не оправдываю пьяную скотину, но мусоров бы проверить...
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21.07.2020 08:12 Ответить
Підтверджую! Красноградські мєнти -підараси. Вата ще та, та й на бабло охочі!
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21.07.2020 09:29 Ответить
Хуже нет красноградских мусоров по алчности.Всю жизнь так было при Украине.На скоростной трассе тормозят всех.
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21.07.2020 10:06 Ответить
не, ну там у них пост и знак stop... имеют право. Но всякий раз мусор пытался свою мусорскую голову в окно сунуть, навонять перегаром, а потом проверить на драггере...
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21.07.2020 10:28 Ответить
А чого вони взагалі за ним гнались? В нього що на дупі було написано що він на підпитку? Мусори спричинили аварію і повинні бути покарані
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21.07.2020 18:36 Ответить
та я вже і думати про це забув
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21.07.2020 18:39 Ответить
Нафіга за ним ганятись?
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21.07.2020 07:45 Ответить
Дали дурням волю, от вони і бісуються. Волю та право дали, а мізків навіть за гроші не продають.
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21.07.2020 07:52 Ответить
Для пополнения семейного бюджета.
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21.07.2020 07:52 Ответить
Шоб пристрелить.
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21.07.2020 07:52 Ответить
Читал, что около 5% ДТП совершается пьяными водителями, а 95% трезвыми. Были бы полицаи пьяными, ничего бы не случилось.
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21.07.2020 07:51 Ответить
Та не факт что они были трезвыми.
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21.07.2020 07:54 Ответить
Полицаї самі в"їхали на червоне світло, а приписують за ким їхали...
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21.07.2020 07:54 Ответить
Пьяных за рулем надо расстреливать без суда и следствия, а не гоняться за ними. Сначала расстреляли, а потом разберётесь пьяный он был или нет. 😀😀😀
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21.07.2020 07:58 Ответить
Тогда мусора друг друга постреляют...
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21.07.2020 08:30 Ответить
Рефлекс на красный сработал) не подчинение полиции, создание аварийной ситуации, алкоголь плюс ремонт двух машин. Про свою машину можно забыть. Не мешало бы лишить прав на год. Хорошо если никто ничего себе не поломал
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21.07.2020 08:34 Ответить
Ремонтом какраз полицаи займуцца.124 статью в списке видишь? Не? Так отож.
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21.07.2020 10:39 Ответить
Полицаи были под кайфом как их зеблякомандующий
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21.07.2020 08:56 Ответить
Пьяный ездит лучше трезвых патрулей.
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21.07.2020 09:00 Ответить
Т.е. чувак остановился на красный сигнал светофора... а как надо было?
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21.07.2020 09:16 Ответить
под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции

Это про полицейских?
.
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21.07.2020 09:30 Ответить
ОНи уже приняли закон про ужесточение накказания пьянства?
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21.07.2020 09:52 Ответить
рукажопые мусора сАбакова, продолжают уничтожать госимущество.
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21.07.2020 10:07 Ответить
Интересно скоко промиллей у гражданина нашли? А у полицаев?
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21.07.2020 10:41 Ответить
Была когда-то улица Харьковская чистая, аккуратная. Сейчас уроды, которым лень проехать пятьдесят метров до перекрестка для разворота, изъездили зеленые насаждения на разделительной полосе, накатали там колеи, как тракторами, устроили там стоянку, прямо на этих зеленых насаждениях. Местной власти плевать на то, что город ускоренными темпами превращается в помойку. А вы ругайте "мусоров".
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21.07.2020 12:56 Ответить
 
 