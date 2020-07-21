Во время погони за пьяным водителем-нарушителем полицейские на Харьковщине попали в ДТП. ФОТОрепортаж

В городе Краснограде (Харьковская область) полицейские, преследуя нетрезвого водителя, попали в двойное ДТП, пострдавших нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"20 июля около 5:30, во время патрулирования на служебном автомобиле "Renault Dokker", полицейские сектора реагирования патрульной полиции на улице Харьковской в ​​городе Краснограде обнаружили автомобиль "Chevrolet Аveo". Водитель транспортного средства переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением. Требование полицейских остановить транспортное средство он проигнорировал и продолжал двигаться по городу с превышением скоростного режима", - сказано в сообщении.

Отмечается, что через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля "Chevrolet Аveo" на красный сигнал светофора по улице Полтавской, служебный автомобиль "Renault Dokker" въехал в указанный автомобиль. "Chevrolet Аveo", в свою очередь, столкнулся с "Hyundai", который стоял впереди него.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал.

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В результате освидетельствования 40-летнего водителя "Chevrolet Аveo" на факт употребления спиртного было подтверждено алкогольное опьянение гражданина.

В отношении мужчины составлены административные материалы по ч.1 ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ч.1 ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч.1 ст. 130 (управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.







