В течение первого полугодия СБУ нейтрализовала более 300 кибератак на критическую инфраструктуру. ФОТО

Служба безопасности Украины нейтрализовала более 300 кибератак и киберинцидентов на объекты критической инфраструктуры в течение первого полугодия 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

К этим кибератакам были причастны почти 20 хакерских группировок, которые также были разоблачены и обезврежены спецслужбой. Значительную часть хакеров напрямую контролировали из Российской Федерации. Их целью было нанесение вреда украинским государственным органам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Также Службой заблокирован масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР" через системы электронных платежей.

Группа граждан на оккупированной части Луганщины под кураторством так называемого "МГБ ЛНР" и ФСБ РФ создала псевдофинансовое учреждение "Первый коммерческий центр". Эта структура обеспечивала проведение в ОРЛО операций по пополнению и снятию средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций, денежных переводов через международные платежные системы, обращение электронных средств на запрещенных Украиной ресурсах.

Также были заблокирована противоправная деятельность организованной группы жителей Киева и Житомира. С помощью программного обеспечения они осуществляли замену номеров и выдавали международный трафик псевдооператоров "Феникс" и "Лугаком" с территории так называемых "Л ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов.

Как отметили в спецслужбе, за этот период также была и попытка кибератаки на украинские СМИ. СБУ предотвратила рассылку писем на тему COVID-19 якобы от имени Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

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Благодаря совместной спецоперации СБУ и Государственной налоговой службы заблокирована налоговоя схема, которая ежемесячно приносила убытки государству на 2 миллиарда гривен.



Фото: сайт СБУ

Всего за этот период разоблачены и прекращены 219 фактов противоправного использования электронных платежных систем и систем расчетов, "криптовалют" и "криптовалютных технологий".

Для защиты кибербезопасности государства Службой было начато 295 уголовных производств, в том числе 82 - за несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, 17 человек привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, СБУ противодействует гибридным угрозам, распространению фейков и пророссийской пропаганды, которые напрямую влияют на информационную безопасность государства. В частности, за этот период прекращена деятельность 2,7 тыс. сообществ в соцсетях, 375 вебресурсов, 431 интернет-агитатор и 10 ботоферм, которые распространяли фейки и деструктивную информацию.

Большую роль для защиты национального информпространства сыграло продление санкций против российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также продуктов "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С", "Парус".