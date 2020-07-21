Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая пребывает в Украине с государственным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Это первый государственный визит Президента Швейцарской Конфедерации в Украину в истории двусторонних дипломатических отношений.

В ходе церемонии, состоявшейся в Мариинском дворце, начальник роты почетного караула рапортовал главам двух государств.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Швейцарской Конфедерации и Украины. Прозвучал салют наций – двадцать один артиллерийский залп. Зеленский и Соммаруга обошли строй воинов почетного караула.

Состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Швейцарской Конфедерации.

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После этого Зеленский и Симонетта Соммаруга начали встречу в формате тет-а-тет, после завершения которой запланированы украинско-швейцарские переговоры под председательством президентов двух стран.

По окончании переговоров будет подписан ряд двусторонних документов и состоится общение президентов Украины и Швейцарии с представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

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