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Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж

В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая пребывает в Украине с государственным визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Это первый государственный визит Президента Швейцарской Конфедерации в Украину в истории двусторонних дипломатических отношений.

В ходе церемонии, состоявшейся в Мариинском дворце, начальник роты почетного караула рапортовал главам двух государств.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Швейцарской Конфедерации и Украины. Прозвучал салют наций – двадцать один артиллерийский залп. Зеленский и Соммаруга обошли строй воинов почетного караула.

Состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Швейцарской Конфедерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В дни визита президента Швейцарии Соммаруги в Киеве будут временно перекрывать некоторые дороги, - УГО

После этого Зеленский и Симонетта Соммаруга начали встречу в формате тет-а-тет, после завершения которой запланированы украинско-швейцарские переговоры под председательством президентов двух стран.

По окончании переговоров будет подписан ряд двусторонних документов и состоится общение президентов Украины и Швейцарии с представителями СМИ.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину с трехдневным визитом

Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП 01
Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП 02
Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП 03
Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) Швейцария (616) Соммаруга Симонетта (17)


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Топ комментарии
+16
Зачем было так далеко ехать...неужели на клоунов нельзя было в Швейцарии посмотреть??
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21.07.2020 12:16
+10
Велосипеда в подарунок не привезла часом?
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21.07.2020 12:15
+9
Будет вечером играть на рояле?
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21.07.2020 12:16
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Велосипеда в подарунок не привезла часом?
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21.07.2020 12:15 Ответить
У нього вже є.З скоростями й дзвіночком.Пора на мопеди переходити.
Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП - Цензор.НЕТ 926
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21.07.2020 12:22 Ответить
Будет вечером играть на рояле?
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21.07.2020 12:16 Ответить
А хіба прихильників Петра Олексійовича туди запрошували?
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21.07.2020 12:42 Ответить
Они такого не слушают.
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21.07.2020 20:43 Ответить
ага..Вагнера..
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21.07.2020 12:43 Ответить
Скорей всего вагинарева!
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21.07.2020 14:03 Ответить
Зачем было так далеко ехать...неужели на клоунов нельзя было в Швейцарии посмотреть??
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21.07.2020 12:16 Ответить
Нi котопуляцii!
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21.07.2020 12:18 Ответить
Вона дивиться на шмарклю як на говно)))
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21.07.2020 12:18 Ответить
А почему как...
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21.07.2020 14:04 Ответить
Та то ясно.Видно, європейці цією Сімонетою вирішили передати Зєлі маляву (без посередництва ефесбешника Єрмака).
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21.07.2020 12:25 Ответить
Именно представителей Швейцарии отправляет Запад для вразумления нарывающихся.

"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене"Ⓒ

Ключевое - "переговоры глав государств в формате с глазу на глаз".

Так понимаю, чумная бубочка враскоряку зависла на "вилах"?
С одной стороны путинская бородая тёлка от имени пахана грозится "папочкой" с видеоматериалами, с другой - из Швейцарии привезут не менее увесистую "папочку" со счетами?

Или её, как нейтральную фигуру, отрядили "прервать" отпуск бубона, удержав от опрометчивых встреч "где-то посередине"?"
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21.07.2020 12:22 Ответить
ПреЗедент:
- Вітаю Президента с міста Бернска......
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21.07.2020 12:36 Ответить
надіюсь не обрюхатить
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21.07.2020 13:20 Ответить
заспокойтесь , невігласи!
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21.07.2020 13:52 Ответить
Зеля для неё на пианино играл?
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21.07.2020 14:29 Ответить
У двоих акромегалов....форма не наглажена ремень криво..караул!! почётный КАРАУЛ!!)
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21.07.2020 17:54 Ответить
молодцы. хорошо.
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22.07.2020 04:56 Ответить
 
 