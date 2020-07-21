Состоялась официальная церемония встречи Зеленского и президента Швейцарии Соммаруги, - ОП. ФОТОрепортаж
В Киеве состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Соммаруги, которая пребывает в Украине с государственным визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Это первый государственный визит Президента Швейцарской Конфедерации в Украину в истории двусторонних дипломатических отношений.
В ходе церемонии, состоявшейся в Мариинском дворце, начальник роты почетного караула рапортовал главам двух государств.
Военный оркестр исполнил государственные гимны Швейцарской Конфедерации и Украины. Прозвучал салют наций – двадцать один артиллерийский залп. Зеленский и Соммаруга обошли строй воинов почетного караула.
Состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Швейцарской Конфедерации.
После этого Зеленский и Симонетта Соммаруга начали встречу в формате тет-а-тет, после завершения которой запланированы украинско-швейцарские переговоры под председательством президентов двух стран.
По окончании переговоров будет подписан ряд двусторонних документов и состоится общение президентов Украины и Швейцарии с представителями СМИ.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Соммаруга совершат совместную рабочую поездку на Донбасс для ознакомления с ситуацией с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, а также состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
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"Программой визита предусмотрены переговоры глав государств в формате с глазу на глаз и в составе делегаций. Планируется обсуждение широкого спектра вопросов двусторонних украинско-швейцарских отношений, а также взаимодействия сторон на международной арене"Ⓒ
Ключевое - "переговоры глав государств в формате с глазу на глаз".
Так понимаю, чумная бубочка враскоряку зависла на "вилах"?
С одной стороны путинская бородая тёлка от имени пахана грозится "папочкой" с видеоматериалами, с другой - из Швейцарии привезут не менее увесистую "папочку" со счетами?
Или её, как нейтральную фигуру, отрядили "прервать" отпуск бубона, удержав от опрометчивых встреч "где-то посередине"?"
- Вітаю Президента с міста Бернска......