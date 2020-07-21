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Активисты под Радой провели акцию "Карточный домик Путина": За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед центральным входом в Верховную Раду состоялся арт-перформанс "Карточный домик Путина" донецкого художника Сергея Захарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Этой акцией бывшие пленные, их родственники, правозащитники и художники хотят привлечь внимание нардепов к проблеме безнаказанности за военные преступления.

"За семь лет войны парламент так и не нашел времени для принятия законопроекта о военных преступниках (№2689), который вводит в Уголовном кодексе ответственность за преступления против человечности и военные преступления. Это дает как участникам незаконных вооруженных формирований, так и самому Путину, все возможности избегать правосудия", - отмечается в пресс-релизе.

Участники акции собрали домик из больших карт с изображением Путина, террористов "Л/ДНР" и демонстративно разрушили его.

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Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 01
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 02
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 03
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 04
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 05
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 06
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 07
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 08
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 09
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 10
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 11
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 12
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 13
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 14
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 15
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 16
Активисты под Радой провели акцию Карточный домик Путина: За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках 17

Фото, видео - Олег Богачук

акция (2425) ВР (29272) путин владимир (31510) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+4
https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER
https://twitter.com/umancherkassy @umancherkassy

Тим часом ОПЗЖшника Олега Волошина пофарбували в актуальні ( зелені) політичні кольори перед входом в Раду.
https://pbs.twimg.com/media/EdcGqj5WAAA-yFw?format=jpg&name=small
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21.07.2020 13:03
+2
Если Зеленский, под давлением сквозь зубы выдавил, что раша-параша агрессор, то понятно, когда это будет закон.
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21.07.2020 13:09
+1
После того, как добили нашего бойца, а Зеленский солгал, что у него все под контролем, я его возненавидел и не забуду никогда. Ему надо трубить на международном уровне, а он имеет как президент право, но "вокруг тишина и мертвые с косами стоят"!
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21.07.2020 13:12
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https://twitter.com/umancherkassy
https://twitter.com/umancherkassy UKRAINE FOREVER
https://twitter.com/umancherkassy @umancherkassy

Тим часом ОПЗЖшника Олега Волошина пофарбували в актуальні ( зелені) політичні кольори перед входом в Раду.
https://pbs.twimg.com/media/EdcGqj5WAAA-yFw?format=jpg&name=small
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21.07.2020 13:03 Ответить
Облившего зеленкой гниду Волошина ветерана АТО уже задержали аваковцы.
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21.07.2020 13:13 Ответить
обратили внимание- терминолония какая - не полицейские, не милиционеры, а "АВАКОВЦЫ" - новая порода.
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21.07.2020 14:00 Ответить
Он за них в ответе. Его имя уже давно стало нарицательным.
Вошел, вляпался в историю.
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21.07.2020 14:07 Ответить
Если Зеленский, под давлением сквозь зубы выдавил, что раша-параша агрессор, то понятно, когда это будет закон.
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21.07.2020 13:09 Ответить
А предыдущему парламенту кто мешал принять антитеррористические законы, усилить Уголовный кодекс, поменять уголовно-процессуальный?
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21.07.2020 13:13 Ответить
Может хватит кивать на папередников. Если они не утвердили и не приняли, то кто мешает этому парламенту?
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21.07.2020 13:20 Ответить
Конечно хватит кивать на попередников, которые ничего не сделали в этом отношении и сегодня гиперактивно, обсираясь, критикуют уже новых. Ответь за своё и только потом кукарекай на нынешних. Правильно?
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21.07.2020 13:22 Ответить
После того, как добили нашего бойца, а Зеленский солгал, что у него все под контролем, я его возненавидел и не забуду никогда. Ему надо трубить на международном уровне, а он имеет как президент право, но "вокруг тишина и мертвые с косами стоят"!
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21.07.2020 13:12 Ответить
а оно ему (зеле) это надо? Ведь какая разница....
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21.07.2020 13:12 Ответить
Война между Украиной и паРашей. Кого привлекать по законам Украины?
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21.07.2020 13:15 Ответить
также и Жулька молчала кто агрессор -ни слова о России, Путине и агрессоре.
даже когда Порошенко поехал в Стамбул получать ТОмос, Жулька выступила: " Нам все-время кто-то мешал" (получить Томос). КТО-ТО! примазалась перед выборами.
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21.07.2020 14:04 Ответить
Немає закона про колаборантів. Для судової системи всі рівні, що атошник, що ссучений сепар.
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21.07.2020 13:18 Ответить
Порошенко много раз побеждал Путина, а Зеленский ни разу.
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21.07.2020 13:27 Ответить
За 7 лет наши бздливые власти так и не назвали войну войной
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21.07.2020 15:28 Ответить
Так в Украине войны то нет: а была какая-то АТО, теперь еще интереснее - ООС. Правда против кого ООС воюет тоже неизвестно. Вот и все.....
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21.07.2020 16:53 Ответить
Это ж каким себя пуйло божеством считает, что приказывает в Мордоре "повысить ожидаемую продолжительность жизни", а??!Активісти під Радою провели акцію "Картковий будиночок Путіна": За сім років війни з РФ так і не ухвалено закон про військових злочинців - Цензор.НЕТ 1058
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21.07.2020 17:05 Ответить
 
 