Активисты под Радой провели акцию "Карточный домик Путина": За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Перед центральным входом в Верховную Раду состоялся арт-перформанс "Карточный домик Путина" донецкого художника Сергея Захарова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Этой акцией бывшие пленные, их родственники, правозащитники и художники хотят привлечь внимание нардепов к проблеме безнаказанности за военные преступления.
"За семь лет войны парламент так и не нашел времени для принятия законопроекта о военных преступниках (№2689), который вводит в Уголовном кодексе ответственность за преступления против человечности и военные преступления. Это дает как участникам незаконных вооруженных формирований, так и самому Путину, все возможности избегать правосудия", - отмечается в пресс-релизе.
Участники акции собрали домик из больших карт с изображением Путина, террористов "Л/ДНР" и демонстративно разрушили его.
Фото, видео - Олег Богачук
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Тим часом ОПЗЖшника Олега Волошина пофарбували в актуальні ( зелені) політичні кольори перед входом в Раду.
https://pbs.twimg.com/media/EdcGqj5WAAA-yFw?format=jpg&name=small
Вошел, вляпался в историю.
даже когда Порошенко поехал в Стамбул получать ТОмос, Жулька выступила: " Нам все-время кто-то мешал" (получить Томос). КТО-ТО! примазалась перед выборами.