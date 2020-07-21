Активисты под Радой провели акцию "Карточный домик Путина": За семь лет войны с РФ так и не принят закон о военных преступниках. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед центральным входом в Верховную Раду состоялся арт-перформанс "Карточный домик Путина" донецкого художника Сергея Захарова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Этой акцией бывшие пленные, их родственники, правозащитники и художники хотят привлечь внимание нардепов к проблеме безнаказанности за военные преступления.

"За семь лет войны парламент так и не нашел времени для принятия законопроекта о военных преступниках (№2689), который вводит в Уголовном кодексе ответственность за преступления против человечности и военные преступления. Это дает как участникам незаконных вооруженных формирований, так и самому Путину, все возможности избегать правосудия", - отмечается в пресс-релизе.

Участники акции собрали домик из больших карт с изображением Путина, террористов "Л/ДНР" и демонстративно разрушили его.

Читайте также: Путин незаконно прибыл в оккупированный Крым



































Фото, видео - Олег Богачук