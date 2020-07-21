"Ты мне глаз выжег, сука! П#дор!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, заявлявшего об отсутствии в Украине суверенитета, облили зеленкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Судя по видео, нардеп воспользовался моментом, когда полицейские крепко держали руки одного из нападавших, и ударил его в лицо.

Видео Pavlovsky News

"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об "отсутствии суверенитета" в Украине его вот так сегодня встретили под Верховной Радой Украины. Александру Кабанову из "Слуги народа", который неудачно проходил рядом, также досталось", - отметила журналистка издания.







В комментарии "Радіо Свобода" Волошин сказал, что человек, который облил его зеленкой, аргументировал это заявлениями народного депутата о суверенитете Украины.

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