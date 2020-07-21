РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6880 посетителей онлайн
Новости Фото
32 780 165

"Ты мне глаз выжег, сука! П#дор!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, заявлявшего об отсутствии в Украине суверенитета, облили зеленкой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Депутата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой под Верховной Радой. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Судя по видео, нардеп воспользовался моментом, когда полицейские крепко держали руки одного из нападавших, и ударил его в лицо.

Видео Pavlovsky News

"После пятничного заявления депутата ОПЗЖ Олега Волошина об "отсутствии суверенитета" в Украине его вот так сегодня встретили под Верховной Радой Украины. Александру Кабанову из "Слуги народа", который неудачно проходил рядом, также досталось", - отметила журналистка издания.

Ты мне глаз выжег, сука! П#дор! - нардепа ОПЗЖ Волошина, заявлявшего об отсутствии в Украине суверенитета, облили зеленкой 01
Ты мне глаз выжег, сука! П#дор! - нардепа ОПЗЖ Волошина, заявлявшего об отсутствии в Украине суверенитета, облили зеленкой 02
Ты мне глаз выжег, сука! П#дор! - нардепа ОПЗЖ Волошина, заявлявшего об отсутствии в Украине суверенитета, облили зеленкой 03

В комментарии "Радіо Свобода" Волошин сказал, что человек, который облил его зеленкой, аргументировал это заявлениями народного депутата о суверенитете Украины.

Читайте также: Нардеп ОПЗЖ Волошин заявил что Украина "не имеет суверенитета". Нардепы 5 фракций призвали Разумкова обратиться к правоохранителям

ВР (29272) суверенитет (165) Волошин Олег ОПЗЖ (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+68
LIKE!!! GOOD JOB!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:17
+65
не смотрите логика этого ублюдка хоть он типа нардеп если эта тварь утверждает что украина не имеет суверенитета то воно падаль никакой не нардеп и не имеет какого либо специального иммунитета так что ЛЮБОЙ МОЖЕТ ЕМУ НАМАНДЮЛЕТЬ ПЕНДЕЛЬ И ЕМУ ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ..
показать весь комментарий
21.07.2020 13:31
+63
А Слуги сразу объявили, что они - зелёные, но 73% этого не поняли...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Глаз ему выжгли!
Эта гнида опжзовская мозг людям выжег. Ну, тем, кто за этих тварей голосует.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:18 Ответить
Завтра произойдёт ЧУДО, вырастит новый глаз!!! Если бы, хоть пол капли попало в глаз, верещал бы громче шуфрича!!!
Этот позЕленевший считает, что только зЕбилы живут в Украине!
показать весь комментарий
21.07.2020 15:15 Ответить
Кто такая Волошина?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:18 Ответить
...опзжопа - це пі@ари *****!!! ХЛОПЦЯМ РЕСПЕКТ !!!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:19 Ответить
Нужно было говном. Еще предки говорили, что если приснится дерьмо, это к деньгам. А если всерьез, то лучше бы во время заседания этой ничтожной партии, ассенизатор с 38 кубовой емкостью окатил эту прокацапскую мразь от всей души. Всего лишь мелкое хулиганство.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:20 Ответить
Лучше хлоркой и "Кротом"! Говно говном не выпачкаешь, только потолстеет...
показать весь комментарий
21.07.2020 15:24 Ответить
Надо и второй - до пары!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:20 Ответить
А что там за второе чмо, лысое в очках, которое про фашистов кукарекало?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:24 Ответить
наверно его помощник или водитель.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:33 Ответить
На водителя точно не похож, водитель бы тихо в сторонке стоял, а этот перья распустил и пытался пальцы гнуть похлеще у#бка Волошина. Я сначала подумал, что тоже зажопный депутат какой-то, но во всех новостях этого персонажа почему-то проигнорили, а жаль, интересно было бы узнать, что за животное.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:57 Ответить
То з партії холуї кремля які себе чомусь називають СН
показать весь комментарий
21.07.2020 15:14 Ответить
подібний на депутата шевченка з слуг.
показать весь комментарий
21.07.2020 15:15 Ответить
Да, похоже это он и есть.
Странно, что никто о этой ватной мразине не упомянул, все же гнида не безысвестная. Если что, это именно он меньше года назад на кацапском пропагандистском шоу телемосты с Чепушилиным устраивал, да и с медведчуковских каналов не вылазит, постоянно о "соросе" и "соросятах" кудахчет по кремлевским методичкам.
показать весь комментарий
21.07.2020 15:58 Ответить
Тю! Навіть я знаю! -Це нардеп Шевченко-проросійське чмо і зрадник.
показать весь комментарий
21.07.2020 18:39 Ответить
ТЕБЕ ВОЛОШИН НАДО ЯЗЫК ТВОЙ ПОГАНЫЙ ЗАТКНУТЬ, ХОЛУЙ ПУТИНСКИЙ!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:39 Ответить
очень харизматичные парни, которые уделали зелёнкой совковую мразоту Волошина:

особенно сильное впечатление производит крупный плотный мужик, который яростно кричал Волошину: "Это тебе, подонок, за твои слова про суверенитет: я воевал за мою страну, за Украину, а ты, мразь, выступаешь за Россию..."
показать весь комментарий
22.07.2020 02:59 Ответить
Хай вас Бог береже, хлопці. А галошьін то мєрзость і плут.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:41 Ответить
Глист
вылез из Жопж-стал Зе-леной гусеницей

а собственно говоря
-КАКА-я разница...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:41 Ответить
Надо было смолой горячей или кислотой...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:42 Ответить
на вас, паскудах, тавро треба випалити. Прямо на лобі - "ЗРАДНИК". Зеленки воно злякалось.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:46 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЭТИХ СЕПАРОВ НАДО ЛОВИТЬ ПО-ТИХОМУ, БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ,РАЗ И НЕТУ!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:50 Ответить
Лучше бы эта зеленка волошину мозг выжгла.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:54 Ответить
видно до етого волошина не дошло,надо в следующий раз его на гиляку публично!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:56 Ответить
"Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою - Цензор.НЕТ 3709
показать весь комментарий
21.07.2020 15:00 Ответить
Этих тварей волошиношуфричеймедведчуков и прочих нужно концентрированной серной кислотой поливать,глядишь и толк будет.
показать весь комментарий
21.07.2020 15:01 Ответить
Отличная работа!!))) Только вату нужно не зелёнкой поливать ,а выжигать горящим напалмом!))
показать весь комментарий
21.07.2020 15:05 Ответить
Нічого не розумію.
Чому Волошин не задоволений?
Зеленка... антисептик ... коронавірус.....

все було правильно.
Волошин, ти в своєму розумі, взагалі?
показать весь комментарий
21.07.2020 15:11 Ответить
Пацанам- Респект и Уважуха..!!! А, эту суку, волошина, надо уже не зелёнкой обливать.....
показать весь комментарий
21.07.2020 15:18 Ответить
Ворогів України на гиляку!
показать весь комментарий
21.07.2020 15:26 Ответить
Та за 100 км видно, что бородач с пацанвой проплаченные. Сейчас многие, к примеру, бизнес терки решаются при помощи активистов, митингов, толп "правдолюбов" И самое прикольное, их услугами может пользоваться любая из сторон. "Правота" зависит от цены вопроса
показать весь комментарий
21.07.2020 15:28 Ответить
Один глаз у волошина, один у шуфрича, а в результате - два сапога пара!
показать весь комментарий
21.07.2020 15:31 Ответить
Какой негодяй и подонок. Как можно ударить человека,которого держат за руки?
показать весь комментарий
21.07.2020 15:32 Ответить
Волошин по факту оказался, вошь лобковая и самозванный политолог самоучка, и в придачу, подпольный коммуняка.
показать весь комментарий
21.07.2020 15:32 Ответить
Чому Бужанський досі без зеленки? Цей пасивний підор вже наговорив на цілу ванну з зеленої рідини? Привіт мудаку зі "Слуги урода" Кабанову - типовий совкодрочер
показать весь комментарий
21.07.2020 15:33 Ответить
Браво
показать весь комментарий
21.07.2020 15:37 Ответить
Детский сад. Неужели в Украине нет нормального патриота который бы етой твари да и многим другим колаборантам пустил пулю в затылок? Что даст ваше обливание зеленкой?
показать весь комментарий
21.07.2020 16:01 Ответить
точно! а вообще-то это задание спецслужб в любой воюющей стране
показать весь комментарий
21.07.2020 17:35 Ответить
Почему мусора держат граждан Украины сзади за руки пока колаборанты их избивают?
показать весь комментарий
21.07.2020 16:03 Ответить
Фаши́зм (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. fascismo, от fascio - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%B8 союз, пучок, связка, объединение ) - обобщённое название политических движений и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F идеологий , проповедующих https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC вождизм ,, презрение к выборной демократии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC либерализму , веру https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC в господство элит -на сегодняшний день
"Слуг олигархов" в союзе с Мертечуками
показать весь комментарий
21.07.2020 19:46 Ответить
Глаз - мало! Сделать из него отбивную и отправить на сРашку в качестве гарнира для свинособак.
показать весь комментарий
21.07.2020 16:24 Ответить
По мне так лучше бы Бужанско-Дубинского озеленили - две антиукраинские твари
показать весь комментарий
21.07.2020 16:50 Ответить
Зеленка, мусорні баки..... Ну, прям як діти малі. Да перевилися справжні чоловіки, які могли просто ворогу башку знести, залишилися тільки ті хто гімном кидається...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:07 Ответить
Сто років тому - фільм "Чорний ворон".
показать весь комментарий
21.07.2020 21:55 Ответить
почему не киросином и спичкой или фотки плакатов в запорожье выложить этих террористов
показать весь комментарий
21.07.2020 17:22 Ответить
"Вони не ми, залишимось людьми!" Помните? Вот, бльодь, залишились, получите. Волошина, Лукаш, онучу...Мало?Скоро и Овоща получите.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:30 Ответить
Какая Украина странная страна - такие себе предатели как єта ж"па, медведчуки и тд давно в норм стране біли бы ликвидированы - будь то в Израиле или Польше.......
показать весь комментарий
21.07.2020 17:33 Ответить
Зеленка...ніж...пістолет...похорон...Маятник розхитується...розхитується...і все ближче до тих,які радіють з ситуаціі...все ближче до всіх...
показать весь комментарий
21.07.2020 17:43 Ответить
Можно понять реакцию даже такой гниды как Волошин.. Но вот его гнилое нутро видно из того, что он подбежал ( как та шавка блохастая) и ударила человека которого уже за обе руки держали полицейские... " герой" ****.. еще бы Киву - гоблина позвал на помощь.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:50 Ответить
https://prm.ua/pogrebiskiy-pro-********-zelenkoyu-nardepa-vid-opzzh-hotili-pospilkuvatisya-pro-vidsutnist-v-********-suverenitetu/ О.Погребиський про ******* зеленкою нардепа від ОПЗЖ: хотіли поспілкуватися про "відсутність" в України суверенітету

Ветеран АТО і громадський активіст Олександр Погребиський заявив про свою непричетність до ******* зеленкою народного депутата від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олега Волошина.
Про це він повідомив в ефірі "Прямого".
"Чоловік у чорній бейсболці й масці (який облив зеленкою нардепа ОПЗЖ Олега Волошина - ред.) сидить поруч зі мною. На вдвох затримали за *********** дії, як каже поліція. Наразі ми перебуваємо у відділку. Особисто я ************ дій не вчиняв.
Дій пана у чорній масці я не побачив, лише коли підбіг Волошин і вдарив цього пана кулаком по обличчю в районі лівого ока", - сказав громадський активіст.
Погребиський також пояснив, що вони хотіли поспілкуватися з Волошиним біля Верховної Ради щодо його заяви про те, що в Україні нібито немає суверенітету, а також про "зовнішній вплив", під яким начебто перебуває країна.
"Як люди, які боронили й боронять незалежність України, ми хотіли задати питання Волошину", - сказав ветеран АТО.
Детальніше дивіться у відео за ссиллю зверху.
показать весь комментарий
21.07.2020 17:55 Ответить
"Мама, вызывай ментов!! 2.0"
показать весь комментарий
21.07.2020 22:31 Ответить
Тобі яйця тре вирвати з коренем, щоби не розмножувався, падлюка прокацапська...
показать весь комментарий
21.07.2020 18:09 Ответить
Этому уроду нужно глаз на ж---у натянуть. Зелёнки мало!
Навесить ему как ШУФРИЧУ, ДЕСЯТОК ФИНГАЛОВ И кровяшку пустить. Падла пророссийская!
показать весь комментарий
21.07.2020 19:08 Ответить
Надо было говном. И в уши нассать.
показать весь комментарий
21.07.2020 20:05 Ответить
Неправильный заголовок!
Не облили зеленкой, а помазали больное место!
показать весь комментарий
21.07.2020 20:12 Ответить
Цей волошин досить велике московське гівно , раз до жопоблоку потрапив . Туди кого попало не беруть.
показать весь комментарий
21.07.2020 20:49 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив про відсутність в України суверенітету, п'ять фракцій вимагають оцінку його слів правоохоронцями

Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу:«Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.»
Присягу зачитує найстарший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом.
Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата.
Повноваження народних депутатів України починаються з моменту складення присяги.вопрос депутат какой страны по иго заяве ИМ к врачу раздвоением личности
показать весь комментарий
21.07.2020 22:27 Ответить
https://prm.ua/pogrebiskiy-buv-lishe-svidkom-togo-yak-nardep-vid-opzzh-voloshin-vdariv-gromadyanina-advokat/ "Ветеран АТО, громадський активіст Олександр Погребиський був лише свідком того, як нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вдарив пересічного громадянина" - заявила в ефірі "Прямого" адвокат затриманого Олександра Погребиського Євгенія Тонконожко .
"Я адвокат затриманого Олександра Погребиського. Взагалі мій клієнт не має ніякого відношення до тих подій, які на сьогоднішній день обговорюються в студії. Він фактично був свідком, як народний депутат України вдарив пересічного громадянина. При цьому висловлювався в його адресу нецензурною лайкою. І саме з метою допомогти з'ясувати, залишити свої анкетні дані, щоб бути викликаним і допитаним в якості свідка, він підійшов в цю гущу подій. Однак поліція, не розібравшись в ситуації, не з'ясувавши події, затримала його і доставила в Печерське управління Національної поліції в місті Києві", - сказала адвокат.
"Щодо стану мого підзахисного, то, звісно, він шокований. Щодо фізичних якихось ушкоджень - ні, в нього немає тілесних ушкоджень, нічого. Однак він шокований тим безпідставним затриманням, коли він навпаки намагався допомогти. Однак фактично був позбавлений свободи, був затриманий. І на сьогоднішній день він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Щодо інформації, яка у нас мається, то другий затриманий звернувся з заявою про скоєння кримінального правопорушення народним депутатом України, а саме - це нанесення легких тілесних ушкоджень. На протязі 24 годин ці відомості повинні бути внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, повинна бути призначена і проведена судово-медична експертиза, і проведено обслідування затриманого", - зазначила Тонконожко.
показать весь комментарий
21.07.2020 23:04 Ответить
Жаль не вбили тварюку з сракоблоку. Це скот, біомаса.
показать весь комментарий
22.07.2020 04:49 Ответить
Отут въ*бут по полной! Сядут как за измену Родине.
показать весь комментарий
22.07.2020 08:15 Ответить
"Ти мені око випалив, сука! П#дар!" - нардепа ОПЗЖ Волошина, який заявляв про відсутність в Україні суверенітету, облили зеленкою - Цензор.НЕТ 9578
показать весь комментарий
22.07.2020 09:47 Ответить
Скільки москаль ще повинен перебити українців щоб вони зрозуміли, що потрібно розмовляти українською?
показать весь комментарий
22.07.2020 12:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 