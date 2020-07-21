Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы. ФОТО

Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата заложников, соединенного с угрозой уничтожения людей (ч.2 ст. 147 УК Украины), совершенного сегодня в Луцке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, гражданин захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, который сейчас находится на Театральной площади в областном центре Волыни.

"Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Свои требования он выдвинул в социальных сетях", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет.

Группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Найди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги", - одна из женщин в захваченном автобусе позвонила сыну. АУДИО

Отметим, что санкция статьи (ч.2 ст. 147 УК Украины) предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцкого террориста зовут Максим Кривош, - СМИ

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".



Фото: сайт Офис Генпрокурора

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.