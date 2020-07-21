РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6987 посетителей онлайн
Новости Фото Захват заложников в Луцке
8 058 52

Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы. ФОТО

Прокуратура Волынской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту захвата заложников, соединенного с угрозой уничтожения людей (ч.2 ст. 147 УК Украины), совершенного сегодня в Луцке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, гражданин захватил рейсовый автобус пригородного сообщения с пассажирами, который сейчас находится на Театральной площади в областном центре Волыни.

"Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно.

Свои требования он выдвинул в социальных сетях", - сказано в сообщении.

Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы 01

В ведомстве отметили, что из автобуса прозвучало несколько выстрелов, повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет.

Группу процессуальных руководителей в производстве возглавляет прокурор Волынской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Найди Цензор.НЕТ. Постарайся з цим каналом зв'язатися, щоб ми передали вимоги", - одна из женщин в захваченном автобусе позвонила сыну. АУДИО

Отметим, что санкция статьи (ч.2 ст. 147 УК Украины) предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Луцкого террориста зовут Максим Кривош, - СМИ

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы 03
Фото: сайт Офис Генпрокурора

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

заложник (1493) Луцк (587) Офис Генпрокурора (2490)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Угрожать террористу, когда у него в руках заложники - ГЕНИАЛЬНО!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:38
+7
Лучше пуля снайпера
показать весь комментарий
21.07.2020 13:37
+6
какой тюрьмы? он в дурке лечился!!!! *********....................
Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5426
показать весь комментарий
21.07.2020 13:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше пуля снайпера
показать весь комментарий
21.07.2020 13:37 Ответить
уроженець росії...ше один сашко білий для авакова..чим почав кар,єру тим і завершить
показать весь комментарий
21.07.2020 13:45 Ответить
вы его сначала поймайте арестуйте.... а то если бабахнет автобусс то арестовывать будет уже народ Украины всю ту погань что властью у нас назвалась самозванцы обрезанные...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:47 Ответить
в теорії, він не підсудний: Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице", - говорится в заметке.Источник: https://censor.net/n3209292
показать весь комментарий
21.07.2020 14:00 Ответить
Це гнила постановка Авакова щоб відвернути увагу народу України від смерті українського військового на фронті, який поранений пролежав 4 доби без допомоги і помер, в той час як Зеленський заявив що особисто займеться його порятунком!
показать весь комментарий
21.07.2020 16:29 Ответить
Ты не много берешь на себя кацарылый говорить за народ Украины? За свой поребрик побеспокойся лучше.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:02 Ответить
пуля говоришь. Террорист подстраховался и сообщил о взрывчатке, заложенной в людном месте. Грохнешь террориста и со временем долбанет.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:52 Ответить
Террористы вообще много разговаривают и привлекают к себе внимание, это их фишка. Нам для чего тысячи правоохранителей? Проституток и мелких наркобарыг гонять? Антитеррор - это вообще сложно, затратно и без потерь не будет, к сожалению
показать весь комментарий
21.07.2020 13:56 Ответить
а у Максима есть винтовка ? если пару бандитов в форме положит, то какая разница из чего ?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:02 Ответить
Угрожать террористу, когда у него в руках заложники - ГЕНИАЛЬНО!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:38 Ответить
это раз..
а во вторых очевидно что это Чел просто психический больной и наблюдался и лежал в псих.больнице и сейчас по видео видно что он псих на срыве....
Террорист! - у прокуроров крыша течет больше чем у этого бедолаги...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:42 Ответить
та на каком срыве? вон, кто-то уже и телефонный разговор записал и выложил (прямо студийная запись). все спокойные, шо удавы - и "псих", и "заложники".
показать весь комментарий
21.07.2020 13:47 Ответить
Дедушка ты с какого года? Сейчас в любом телефоне есть функция "записать звонок", а что должно быть на записи? Крики и оры? Или сын должен был сказать как в голивудских фильмах "Если хоть пальцем ее тронишь..."
показать весь комментарий
21.07.2020 13:52 Ответить
дааа?! внучек, какая-никакая, а ситуация стрессовая должна быть. и записывать, а потом ещё и в сеть выкладывать разговор - как-то не вписывается в ситуацию.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:59 Ответить
это тупо мусорской цирк, видимо зеленский таки решил кацапам воду дать, вот мусора и начали бомбы взрывать по городам
показать весь комментарий
21.07.2020 14:03 Ответить
Разблокировать телефон и нажать кнопку "записать разговор" на этом все действия заканчиваются. Выложить в сеть как раз было требования террориста, в подвале сайта есть ссылки на соц.сети и контакты
показать весь комментарий
21.07.2020 14:04 Ответить
Фахівці!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:34 Ответить
А ведь нужен один человек, профессионал, но у нас в МВД 300000 чел с бараном во главе, да и в стране тоже самое.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:39 Ответить
Я чекала на такий пост.Моя версія.Є такий наливайченко тіпа спєц по терористам.Це ,часом,не його кадр тероризує в Луцьку?Може каламойскій йому обіцяв посаду голови СБУ?Тим більше,що смотрящий за Волинью палиця (каламойского).Ось "нужнік"-нужний нагадав про себе.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:05 Ответить
Не знаю при чем тут Наливайченко и Коломойский. Там нужен спец в звании лейтенанта, который сможет залепить этому дятлу пулю между глаз, и все...
показать весь комментарий
21.07.2020 14:10 Ответить
Тут для спєца головне процес,щоб про нього згадали.А лейтенант за дужками.само собом.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:14 Ответить
какой тюрьмы? он в дурке лечился!!!! *********....................
Захват заложников в Луцке: открыто уголовное производство, террористу грозит до 15 лет тюрьмы - Цензор.НЕТ 5426
показать весь комментарий
21.07.2020 13:39 Ответить
Вообще-то он не только лечился, но и сидел. Написано же "психически нездоровый уголовник".
показать весь комментарий
21.07.2020 14:09 Ответить
та да... признаете неподсудным психом и ничего там грозить не будет (если конечно без жертв)...
показать весь комментарий
21.07.2020 13:40 Ответить
Сейчас вертолеты дозаправят, и понеслась
показать весь комментарий
21.07.2020 13:42 Ответить
Хотелось бы узнать, что думает Супрун по этому поводу?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:46 Ответить
СУПРУН ПОД СУД И В ТЮРЬМУ !!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:47 Ответить
два зебила заблудилось?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:49 Ответить
где заблудилось?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:55 Ответить
а! так это она мозги тебе ампутировала?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:49 Ответить
ты своё ампутированное "хозяйство" хранишь в холодильнике или его съели мыши на свалке?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:54 Ответить
всё ясно. хронический недотрах.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:01 Ответить
Мне тоже ОЧЕНЬ интересны мысли Доктора Смерть!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:10 Ответить
АВАКОВА В АВТОБУС НА ПЕРЕГОВОРЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.07.2020 13:46 Ответить
В Крыму никогда не было террактов. Пришла Россия - пришел Керченский Стрелок. У нас никогда не было террактов - пришел Зеленеский, появился Максим Плохой. Думайте сами.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:46 Ответить
При Порошенко автобус під Волновахою і Маріуполь обстрілювали з градів.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:53 Ответить
Это война, а не теракт. Цель теракта запугать мирное население. Чтобы оно сидело под шконарем.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:55 Ответить
это спецоперация аваковских наёмников
показать весь комментарий
21.07.2020 14:00 Ответить
Я понимаю, что немного не в тему, но интересный факт, в Луцке есть одна интересная метаморфоза, террорист захватил людей перед зданием театра имени Тараса Шевченко, но как вы видите, перед театром стоит памятник Лесе Украинке, а буквально через 500 метров находится центральный корпус ВНУ имени Леси Украины, перед которым стоит памятник Тарасу Шевченко.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:47 Ответить
Гадаєте тому у понаєхавшого криша поїхала?)
показать весь комментарий
21.07.2020 13:50 Ответить
та у нас щас по всей стране сплошной дурдом.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:51 Ответить
Мобильную связь он сам попросил не глушить? ну, шоб взорвать вторую бомбу то
показать весь комментарий
21.07.2020 13:53 Ответить
Ой как много. Покажите страну где еще такой срок. И написано "до", а почему не пишут от скольки
показать весь комментарий
21.07.2020 13:54 Ответить
90% что это спецоперация ФСБ. Типа показать вот вы называете наш "Лугандон" террористами, а ваше руководство тоже террористы.
показать весь комментарий
21.07.2020 13:59 Ответить
аваковские мусора устроили провокацию,
мусорским тварям хочется больше прав
откуда мусора могли про соцсети раньше имени "террориста" узнать ?
показать весь комментарий
21.07.2020 13:59 Ответить
Офигеть, да ты аналитик от природы.
Расходимся, дело раскрыто.
показать весь комментарий
21.07.2020 14:04 Ответить
кто ему оружие кроме аваковских мог дать ?
или вы у мусоров подрабатываете ?
показать весь комментарий
21.07.2020 14:12 Ответить
А нафига это сейчас сообщать? Чтобы он прочёл и "живым не сдался"? Вы для начала упакуйте того, кого "сажать на 15 лет" собрались!
показать весь комментарий
21.07.2020 14:08 Ответить
 
 