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Новости Фото Захват заложников в Луцке
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Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центр Луцка, где сейчас находится автобус с заложниками, которых удерживает вооруженный мужчина, прибыл БТР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Под прицелом".

В центре города перекрыто движение. 

Автобус "Берестечко-Красниловка" стоит посреди Театральной площади с разбитыми окнами. Внутри находятся люди.

Также читайте: Захват автобуса в Луцке: Жителей близлежащих домов эвакуировали из-за угрозы стрельбы по окнам

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".

Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Читайте: Зеленский о захвате автобуса в Луцке: Ситуация под контролем, идут переговоры с захватчиком

Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР 01
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР 02
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР 03
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР 04
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР 05

Автор: 

захват (787) Луцк (587) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+30
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР - Цензор.НЕТ 6926
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21.07.2020 15:46
+22
Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР - Цензор.НЕТ 8600
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21.07.2020 15:51
+19
ТЫБИЛЫ!
Они что, собираются заложников БТРом давить?!!
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21.07.2020 15:46
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Страница 2 из 2
Головне, як оперативно! І що цікаву, відразу видно, що це не простий піхотний БТР, а спеціальний, підрозділу протидії терору!
Який же піз.дец довкола. Що ми набудували за 30 років? Де спецпідрозділ СБУ "Т"? ах так, це ж славне місто "Волинь" "Луцької області"... вони мабуть зайняті, бурштин кришують?
А де хвалені мусарські гелікоптери?
Патрульні поліцейські, військовий старезний БТР і клоун, що з екрану розповідає, як він усе контролює...
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21.07.2020 16:03 Ответить
Съемочная группа Г+Г небось еще до начала событий с 6 утра на месте дежурит.
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21.07.2020 16:05 Ответить
Цікаво, а що БТР там буде робити? по автобусу стріляти?
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21.07.2020 16:04 Ответить
Необходимый антураж.

Всмони чувака с карабином на мосту метро в Киеве - БТР, дроны, собаки, лично Аваков, селфи, эффектные съемки...
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21.07.2020 16:08 Ответить
Угу, добре що ви нагадали... Дуже показово.
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21.07.2020 16:09 Ответить
Заблы чучка - там еще и Кличко приезжал.
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21.07.2020 16:13 Ответить
Еще и катера внизу
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21.07.2020 16:18 Ответить
Жаль нет у нас авианосцев и подводных лодок...
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21.07.2020 16:56 Ответить
Захоплення заручників у Луцьку: У центр міста прибув БТР - Цензор.НЕТ 6118
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21.07.2020 16:06 Ответить
а цель и назначения бтр, декорация для кино?
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21.07.2020 16:06 Ответить
Чем, чем? БТРом блокировать автобус лучше, чем "Приусом" или вашим диваном. Не волноВАЙтесь, снайпера уже сидят и выглядывают "тело" в прицелы, переговорЧики переговариваются... всё идет по годами отработанной схеме. Вам что, схему расположения огневых точек публиковать он-лайн... Нам остаётся только молиться за счастливый финал этой истории, а не "каркать" под руку.
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21.07.2020 16:09 Ответить
Измельчали наши политики. Да ситуацию с псевдо террористом можно было ТАК обставить, что мама не горюй!
Например:
1) Тимошенко выступает по ТВ и предлагает себя в качестве заложницы в обмен на беременную заложницу и детей в автобусе!!! (+10% на выборах Бюту)
2) Зеленский сам отправляется на переговоры с террористом и всех спасает (+30% на выборах Слугам Народа)
3) Аваков лично идет в автобус и скручивает руки террористу и всех спасает (Аваков народный герой и несменяемый министр МВД лет на 10)
4) Порошенко заявляет что заплатит семье терориста миллион долларов если он сдастся! (+10% Порошенко на выборах)
... список можете продолжить сами...
Медведчука и Рабиновича не предлагать
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21.07.2020 16:14 Ответить
Напомни хоть какие-то примеры, когда топ-политики предлагали себя террористам.
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21.07.2020 16:16 Ответить
Снайперы там не сработают. Наверняка он рассадил всех заложников возле окон. Та что его снайпера не словят.
Есть несколько вариантов: или его требования будут выполнять, и он сдастся, тянуть время, и готовить штурм.
БТР - значит будет медленный штурм. Взяли бы вертолет и высадили десант на крышу - это было бы более эффективно.
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21.07.2020 16:29 Ответить
Раз САМ взяв "під контроль"--жди біди.
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21.07.2020 16:29 Ответить
МВД+СБУ наплодили кучу спецслужб и подразделений, а с одним луцким террористом не могут справиться. Игрун писюном на пианино после этого также будет рассказывать о том, что собаков самый лучший.
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21.07.2020 16:36 Ответить
вот если бы командовал операцией https://censor.net/user/395786,он бы показал как надо! так https://censor.net/user/395786?
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21.07.2020 16:54 Ответить
Еще один зеленый свидетель засветился. Ты наверное из кристально чистого МВД или неподкупного СБУ и безусловно ждешь медальку от четырежды откосившего. Тебя ждут большие свершения в погоне за своей зе-морковкой!
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21.07.2020 17:10 Ответить
не угадал,просто ты выглядишь жалюгидно,сидя на диване,ковыряя в носу критикуешь наших силовиков,которые уже не один раз выходили с честью из таких ситуаций
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21.07.2020 17:14 Ответить
Не смеши мои тапочки. Вот небольшой список событий где твои силовики не один раз "вышли с честью": Кагарлык, 2020 г., пытали и изнасиловали девушку в отделении полиции, Врадиевка, 2013 г. группа страж порядка изнасиловали и попытались убить женщину, Кривое Озеро, 2016 г. - полицейские жестоко убили местного жителя и пытались все замять, Переяслав, 2019 г., стреляя по банкам, пьяные блюстители убили 5-летнего мальчика. Почти все случаи при нынешнем руководстве МВД. Дальше продолжать, мусорок?
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21.07.2020 17:35 Ответить
Вот еще, КОРД опять подстрелил своего:
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8
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21.07.2020 18:58 Ответить
А где дармоеды с корда или они только алкашей заламывают?
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21.07.2020 16:46 Ответить
посм. сразу выше ролик - не надо КОРД, перестреляют себя, традиционно.
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21.07.2020 18:59 Ответить
а почему бтр не брендированный
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21.07.2020 16:49 Ответить
Аваков - талановитий сценарист. В Голівуді йому б ціни не було. Тільки треба все поновій перезаписати. Не природньо якось виглядає. Треба більше стурбованості на обличчах. Терорист озброєний, як не як!
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21.07.2020 16:53 Ответить
Ех, чому ти не в тому автобусі....
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21.07.2020 18:11 Ответить
тут не БТР тут танк нужен...сначала производится выстрел покалиберным по автобусу в примерной место расположения террориста...если террорист не сдается тогда производится выстрел осколочнофугасным...
Как вариант можно вплотную приблизится к автобусу и произвести несколько холостых выстрелов внутрь салона...напугать таким образом террориста...
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21.07.2020 18:17 Ответить
Они бы ещё туда РСЗО стянули....дебилы аваковские
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21.07.2020 20:14 Ответить
А где же хваленные спецподразделения МВД, НАБУ, СБУ и других страшных букв? Где Корды-Шморды? Где эти парни в дорогущем обмундировании купленном на деньги налогоплательщиков? Или они только под Верховной Зрадой могут защищать толстые жопы Геращенко и других Слуг Народа от возмущенного народа?
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21.07.2020 21:11 Ответить
Чекають поки засне?
Розумна тактика
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21.07.2020 22:18 Ответить
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