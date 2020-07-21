Захват заложников в Луцке: В центр города прибыл БТР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центр Луцка, где сейчас находится автобус с заложниками, которых удерживает вооруженный мужчина, прибыл БТР.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Под прицелом".
В центре города перекрыто движение.
Автобус "Берестечко-Красниловка" стоит посреди Театральной площади с разбитыми окнами. Внутри находятся люди.
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
Позже президент Зеленский заявил, что делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Мужчина, захвативший автобус в Луцке, заявил, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе".
Журналисту Юрию Бутусову звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.
В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судимый и находился на психиатрическом лечении.
Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.
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Який же піз.дец довкола. Що ми набудували за 30 років? Де спецпідрозділ СБУ "Т"? ах так, це ж славне місто "Волинь" "Луцької області"... вони мабуть зайняті, бурштин кришують?
А де хвалені мусарські гелікоптери?
Патрульні поліцейські, військовий старезний БТР і клоун, що з екрану розповідає, як він усе контролює...
Всмони чувака с карабином на мосту метро в Киеве - БТР, дроны, собаки, лично Аваков, селфи, эффектные съемки...
Например:
1) Тимошенко выступает по ТВ и предлагает себя в качестве заложницы в обмен на беременную заложницу и детей в автобусе!!! (+10% на выборах Бюту)
2) Зеленский сам отправляется на переговоры с террористом и всех спасает (+30% на выборах Слугам Народа)
3) Аваков лично идет в автобус и скручивает руки террористу и всех спасает (Аваков народный герой и несменяемый министр МВД лет на 10)
4) Порошенко заявляет что заплатит семье терориста миллион долларов если он сдастся! (+10% Порошенко на выборах)
... список можете продолжить сами...
Медведчука и Рабиновича не предлагать
Есть несколько вариантов: или его требования будут выполнять, и он сдастся, тянуть время, и готовить штурм.
БТР - значит будет медленный штурм. Взяли бы вертолет и высадили десант на крышу - это было бы более эффективно.
https://www.youtube.com/watch?v=NH44vZ5ggT8
Как вариант можно вплотную приблизится к автобусу и произвести несколько холостых выстрелов внутрь салона...напугать таким образом террориста...
Розумна тактика