В Киеве прошел ураган с ливнем: повалены деревья, затоплены улицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во вторник в Киеве прошел сильный ливень с градом, в результате чего в разных частях города попадали деревья.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
На улице Полевой, 24Д дерево вырвало с корнем и оно упало на машину. К счастью, никто не пострадал.
На улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) также упало дерево. Никто не травмировался.
Затоплена улица Борщаговская.
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Суд вирішить долю історика Юрія Дмитрієва у сфабрикованій справі. «Меморіал» визнав 64-річного історика політв'язнем. Йому загрожує до 20 років тюрми.
Юрія Дмитрієва переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам'яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний та інші українські генії.
Це судилище відбувається на тлі спроб сфальшувати історію Сандармоху та представити похованих там жертв розстрілів НКВД жертвами Другої світової війни.
Я дякую історику Юрію Дмитрієву, який захищав моє право на пам'ять про тисячі вбитих у роки Великого терору.
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https://twitter.com/S_Andrushko/status/1285574335504277505 19 хв
Біля офіса президента розкололося навпіл дерево, пошкоджені авто.