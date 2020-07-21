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В Киеве прошел ураган с ливнем: повалены деревья, затоплены улицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник в Киеве прошел сильный ливень с градом, в результате чего в разных частях города попадали деревья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

На улице Полевой, 24Д дерево вырвало с корнем и оно упало на машину. К счастью, никто не пострадал.

В Киеве прошел ураган с ливнем: повалены деревья, затоплены улицы 01
В Киеве прошел ураган с ливнем: повалены деревья, затоплены улицы 02

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На улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) также упало дерево. Никто не травмировался.

В Киеве прошел ураган с ливнем: повалены деревья, затоплены улицы 03

Затоплена улица Борщаговская.

В Киеве прошел ураган с ливнем: повалены деревья, затоплены улицы 04

Киев (25659) непогода (817) ураган (233)


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Топ комментарии
+24
...в отличие от зебилов, порохоботы умеют мыслить, в том числе и логически, вася...
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21.07.2020 15:59
+18
22 липня в Росії завершиться найганебніший політичний процес останніх років.
Суд вирішить долю історика Юрія Дмитрієва у сфабрикованій справі. «Меморіал» визнав 64-річного історика політв'язнем. Йому загрожує до 20 років тюрми.
Юрія Дмитрієва переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам'яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний та інші українські генії.
Це судилище відбувається на тлі спроб сфальшувати історію Сандармоху та представити похованих там жертв розстрілів НКВД жертвами Другої світової війни.
Я дякую історику Юрію Дмитрієву, який захищав моє право на пам'ять про тисячі вбитих у роки Великого терору.
#UkraineStandWithDmitriev
Підтримай онлайн флеш-моб #UkraineStandWithDmitriev . Скопіюй текст цього допису та вистав у себе на сторінці. Ти також можеш написати слова вдячності історику Юрію Дмитрієву від себе.
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21.07.2020 15:57
+11
Зеля- бедоносец вернулся в Киев, кто знает?
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21.07.2020 16:01
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...в отличие от зебилов, порохоботы умеют мыслить, в том числе и логически, вася...
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21.07.2020 15:59 Ответить
да ладно...
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21.07.2020 15:59 Ответить
...а ты не знал, вася? Если бы знал - то не был бы в рядах 73%
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21.07.2020 16:02 Ответить
добавляй "...в рядах 73% " идиотов...
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21.07.2020 16:25 Ответить
вони й так в курсі що Вава обісцявся від страху
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21.07.2020 16:00 Ответить
Петики всё время нюхают Зелю. Где же его охрана?
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21.07.2020 16:03 Ответить
а че его нюхать, у него на мармизе все написано. Как в роддоме проявилось, так и осталось!
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21.07.2020 16:04 Ответить
В пологовому будинку, мама ріма не встигла добігти і вАву народила стоячи, прямо на бетонну підлогу
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21.07.2020 16:47 Ответить
Тебя, дебил,точно в детстве уронили
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21.07.2020 19:42 Ответить
УйоПок закрий свою піхву і піди поміняй своему виродку-нарколизі памперс, а то воно обистяне і обисране сидить
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22.07.2020 07:59 Ответить
Нюхають його друзі Шарікова в сортирі.
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21.07.2020 16:39 Ответить
Выбрали зелень, теперь хавайте
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21.07.2020 15:56 Ответить
Да, петики, слушаемся.
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21.07.2020 16:00 Ответить
так це він не розібрався з дощовими зливами? зараз знову мер розповість що все стара і потребує модернізації - тільки ніколи не каже що зробив за 6 останніх років - кожен дощ суцільна несподіванка, ну звісно - при потроху ж такого не було
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21.07.2020 16:24 Ответить
22 липня в Росії завершиться найганебніший політичний процес останніх років.
Суд вирішить долю історика Юрія Дмитрієва у сфабрикованій справі. «Меморіал» визнав 64-річного історика політв'язнем. Йому загрожує до 20 років тюрми.
Юрія Дмитрієва переслідують за дослідження сталінських репресій та збереження історичної пам'яті. Він багато років шукав розстрільні поховання та укладав списки тисяч убитих людей. Саме завдяки йому світ дізнався про те, як загинули Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Валер'ян Підмогильний та інші українські генії.
Це судилище відбувається на тлі спроб сфальшувати історію Сандармоху та представити похованих там жертв розстрілів НКВД жертвами Другої світової війни.
Я дякую історику Юрію Дмитрієву, який захищав моє право на пам'ять про тисячі вбитих у роки Великого терору.
#UkraineStandWithDmitriev
Підтримай онлайн флеш-моб #UkraineStandWithDmitriev . Скопіюй текст цього допису та вистав у себе на сторінці. Ти також можеш написати слова вдячності історику Юрію Дмитрієву від себе.
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21.07.2020 15:57 Ответить
Щастить же людям!
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21.07.2020 15:57 Ответить
такие брёвна по автомобилям
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21.07.2020 15:58 Ответить
Зеля- бедоносец вернулся в Киев, кто знает?
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21.07.2020 16:01 Ответить
Ну якщо біда-ураган стався у Києві, звісно тут бідоносець
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21.07.2020 16:39 Ответить
Бубочка в столицю повернувся!
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21.07.2020 16:02 Ответить
любые осадки в стране, это катастрофа, не развитая страна, а папуасы, поэтому и клоун на троне.
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21.07.2020 16:04 Ответить
В Японии вообще цунами и землетрясения. Что скажешь о развитии Японии?
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21.07.2020 16:07 Ответить
Так там японцы живут.
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21.07.2020 16:21 Ответить
На Печерске побрызгало. А ливневки надо чистить!
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21.07.2020 16:06 Ответить
Та вродекак и не сильно глубоко
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21.07.2020 16:13 Ответить
Затопление улиц будет до тех пор, пока в Киеве не восстановят дренажную систему 19-го века, т.е. не только коллекторы, а и приемные водостоки по всей длине улиц, принимающие воду из дворов и до. Ведь воде до коллектора ещё добраться надо, а при СанСаныче, вороватом "хАзяине", все приемные водостоки поснимали или заасфальтировали. "Градостроители" хреновы. В древние века понимали азы дренажа в городе.
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21.07.2020 16:22 Ответить
В нас є синоптична служба в Україні?! На сайтах, які показують погоду, завжди брешуть або орієнтуються по тому, що за вікном бачать. Зараз дивлюся по сайтах в нас без опадів, а за вікном дощ полощить по повній і це вже з Києва дійшло до нас.
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21.07.2020 16:46 Ответить
https://twitter.com/S_Andrushko
https://twitter.com/S_Andrushko Serhii Andrushko
https://twitter.com/S_Andrushko @S_Andrushko
https://twitter.com/S_Andrushko/status/1285574335504277505 19 хв

Біля офіса президента розкололося навпіл дерево, пошкоджені авто.
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21.07.2020 17:16 Ответить
Был километрах в трех от Полевой. Просто шел дождь. А тут - задница...
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21.07.2020 19:13 Ответить
 
 