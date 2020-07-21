В Киеве прошел ураган с ливнем: повалены деревья, затоплены улицы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во вторник в Киеве прошел сильный ливень с градом, в результате чего в разных частях города попадали деревья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

На улице Полевой, 24Д дерево вырвало с корнем и оно упало на машину. К счастью, никто не пострадал.





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На улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) также упало дерево. Никто не травмировался.

Затоплена улица Борщаговская.