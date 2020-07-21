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Новости Фото Захват заложников в Луцке
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Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке. ФОТО

Штурмовые группы спецподразделения "Омега" и военнослужащие патрульных подразделений местной воинской части принимают участие в спецоперации по освобождению заложников в Луцке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

"В Луцке, где мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами, около сотни военнослужащих и объекты Национальной гвардии Украины принимают участие в спецоперации по освобождению заложников", - сказано в сообщении.

"Для безопасности граждан гвардейцы окружили территорию и осуществляют меры по предупреждению возможных деструктивных действий, направленных на ухудшение ситуации. Движение транспорта и людей в центре города полностью перекрыто", - добавили в Нацгвардии.

Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке 01
Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке 02
Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Террорист не дает возможности передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет, - Геращенко

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

Также на Цензор.НЕТ: Переговоры с террористом продолжаются, заложники в нормальном состоянии, - Аваков

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

Читайте также: Жена луцкого террориста Кривоша едет на место происшествия

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.

Автор: 

заложник (1493) Луцк (587) терроризм (18691) Национальная гвардия (2152)


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Топ комментарии
+19
ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ОТ ЖОПЫ В КОТОРУЮ ПОГРУЗИЛИ УКРАИНУ ЗЕЛЯ И Ко. НАСЛАЖДАЙТЕСЬ.
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21.07.2020 18:20
+17
Сабаков закінчуй цю виставу, зеленувате лайно тебе не буде прибирати. Тебе знесе народ разом зішмарклею.
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21.07.2020 18:19
+15
Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке - Цензор.НЕТ 7169
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21.07.2020 18:28
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...завязывай с этим делом, чувак Хотя бы перед тем, как заходить на Цензор
Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 8677
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21.07.2020 19:01 Ответить
Пан дуже серьозний, впав на розумняк. Передоз?
____________________
Не вірте ви у всі ці постанови! Нема там правди не на ...., ну ладно. Хоча, як вам буде до столу))
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21.07.2020 19:17 Ответить
...знатный у тебя приход, вася... Дилер тот же, что и у криворожского чмыря?
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21.07.2020 19:23 Ответить
Не знаю, як звертатись, пан, чи пані, але я не вживаю наркотиків. Принципово. Хоч знаю їх дію.
Але пан(пані) зовсім не має почуття гумору. Це хімічна проблема, чи психологічна?
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21.07.2020 19:28 Ответить
В мережі пишуть, що луцький терорист отримав громадянство у 1999 році, колишній громадянин РФ. Оце і є "прівєєт" кадиркіна нашому Зе?
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21.07.2020 18:56 Ответить
А ничего, что его отцу и партнерам выдали Авторское свидетельство в Луцке еще в 1989 году?
Близько 100 нацгвардійців і техніка беруть участь у спецоперації зі звільнення заручників у Луцьку - Цензор.НЕТ 578
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21.07.2020 19:15 Ответить
Нічого, ми от до майдану жили і не знали скільки падлюки серед нас
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21.07.2020 19:24 Ответить
Вони навіть серед депутатів є, пташенята пуйла. Хто Селігер відвідував, хто з сепарнею на Донбасі якшався. Всі таки білі і пухнасті
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21.07.2020 19:26 Ответить
а чи не з цього приводу в нас фєєрвєрк?..

https://twitter.com/PavloKlimkin

https://twitter.com/PavloKlimkin Pavlo Klimkin https://twitter.com/PavloKlimkin @PavloKlimkin https://twitter.com/PavloKlimkin/status/1285505230952714246 6 ч

Американські сенатори внесли резолюцію, що блокує повернення Росії у Велику Сімку.
В її тексті варто чітко записати, що розмови про це навіть не мають вестися до повернення нам Криму та Донбасу.
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21.07.2020 19:01 Ответить
100 бездельников и один генерал!! Вы, что делаете??!! Давно надо было грохнуть этого козла -россиянина!! Как это делается В США!! Что снайперов у авакова нет??!! или мужества??
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21.07.2020 19:14 Ответить
Ви з глузду з'їхали? Це - головний герой. Ще 13 серій!
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21.07.2020 19:20 Ответить
А если взрыватель срабатывает от размыкания контактов? Одним выстрелом уничтожается террорист, и все заложники...
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21.07.2020 19:30 Ответить
Если он есть. Вполне вероятно, что там муляж, в итоге статья не теракта, а хулиганки и пиар уроду на всю страну
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21.07.2020 20:02 Ответить
не хватает только танка и пулемета максим для понта
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21.07.2020 19:21 Ответить
Йо-о-о-о-п...
"А те люди, которые возмущаются, что войну за 6 лет не "закончили", не спрашивают сейчас, почему за 6 часов одного шизика из автобуса не вытравили? И нет, это не манипуляция. Просто сейчас они почему-то говорят, что это сложная задача, а вот войну им надо было "закончить" к обеду."
Protein Printer
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21.07.2020 19:25 Ответить
Обезвреживание террориста,особенно кацапа,сложнейшее оперативное мероприятие для всех спецслужб! Суть в том и состоит,что бы сохранить жизни мирняка! А урода приговорить недолго...Печально то,что в операции очевидно участвуют люди,прошедшие войну на даунбассе,но пока результатов нет... Урод должен быть уничтожен!
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21.07.2020 19:50 Ответить
А что делать с 450 террористами, которые уничтожают Украину???
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21.07.2020 20:07 Ответить
Тільки не узагальнуйте, будь ласка. Краще ходіть на вибори і голосуйте свідомо, а не за гроші.
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21.07.2020 20:11 Ответить
авакян погиб в схватке с террористом - неплохая была бы новость из Луцкой области , да зеля ?
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21.07.2020 20:41 Ответить
А если б еще в этой схватке погиб и Зеля...
Что то я размечтался.
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21.07.2020 20:49 Ответить
А зачем там более 100 человек? Они что, в атаку собираются идти на автобус? Для эфективного захвата вполне хватило бы десятка профессионалов. А так нагнали кучу народа для создания массовости и изображают активную деятельность. Боюсь с такими профи во главе с Собаковым все это может закончится трагично.
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21.07.2020 20:48 Ответить
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