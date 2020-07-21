Около 100 нацгвардейцев и техника участвуют в спецоперации по освобождению заложников в Луцке. ФОТО

Штурмовые группы спецподразделения "Омега" и военнослужащие патрульных подразделений местной воинской части принимают участие в спецоперации по освобождению заложников в Луцке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

"В Луцке, где мужчина захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами, около сотни военнослужащих и объекты Национальной гвардии Украины принимают участие в спецоперации по освобождению заложников", - сказано в сообщении.

"Для безопасности граждан гвардейцы окружили территорию и осуществляют меры по предупреждению возможных деструктивных действий, направленных на ухудшение ситуации. Движение транспорта и людей в центре города полностью перекрыто", - добавили в Нацгвардии.







Читайте на Цензор.НЕТ: Террорист не дает возможности передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет, - Геращенко

Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".

Террорист утверждает, что еще одна бомба спрятана в людном месте и требует, чтобы высшие чины власти заявили, что они "террористы в законе". По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, информация о втором взрывном устройстве, которым террорист может управлять дистанционно, пока не подтвердилась.

Он также звонил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову. Говорил, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно.

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В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

На место происшествия из Дубно, где проживает семья террориста, едет его жена.

Время от времени террорист пытается сбить выстрелами или гранатой летающий над автобусом полицейский коптер.

Террорист не дает передать заложникам воду и еду и не выпускает их в туалет.

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По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, переговоры с террористом продолжаются, и силовики делают все, чтобы решить ситуацию мирно.