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Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

Начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олег Корецкий написал заявление на имя директора НАБУ Артема Сытника о совершении уголовного преступления руководителями Бюро Александром Соколовым и Александром Бабиковым.

Как сообщил начальник отдела ГБР телеканалу "Прямой", соответствующее заявление уже зарегистрировано в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В своем заявлении Корецкий отмечает, что кроме давления и указаний арестовать телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на этом телеканале, чтобы отыскать и изъять серверы и прекратить деятельность телеканала.

Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ГБР ситуация дошла до абсурда. Выполняешь команды - получаешь зарплату с премией, - Корецкий

Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова 02
Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова 03

Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

Также читайте: Венедиктова и Соколов меня повысили, но потом я им начал "капать на мозги" из-за дел Порошенко, и меня решили уволить, - Корецкий

Автор: 

НАБУ (4228) заявление (397) Прямой канал (56) Корецкий Олег (25) Бабиков Александр (76) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+18
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Львівський метрополітен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1285561069562363906 3 ч

Все уже видели как кремлёвского холуя из ОПЗЖ Волошина украсили зелёнкой. Но главное не это. За ним бежал "слуга народа" Евгений Шевченко и орал в спину ветерану АТО "тварь, фашист!". Запомните эту харю. Она была доверенным лицом Зеленского на выборах президента по г.Запорожью.

Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 7291
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21.07.2020 19:07
+12
Я извиняюсь, но в отношении членограя кипрско-офшорного, оманско-сцикливого, писать надо ГОВНокомандующий, а не главнокомандующий.
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21.07.2020 19:29
+11
а ведь ниточки тянутся к Венедиктовой и лично Зеленскому..
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21.07.2020 19:27
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Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 3924
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21.07.2020 18:53 Ответить
Корецький.
"Як забезпечити солодким дітей і внуків."
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21.07.2020 18:53 Ответить
"Слуга народа" - s04e07 - "Порох наносит ответный удар".
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21.07.2020 18:56 Ответить
по лобі,
і прибором важчим, ніж прибор піаніста....
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21.07.2020 19:00 Ответить
Пора и крашеный Веник с "поддельными" часами и липовой докторской степенью за соучастие!
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21.07.2020 18:57 Ответить

Два терпеливых санитара отвели сварливого вице-короля Берлагу в небольшую палату для больных с неправильным поведением, где смирно лежали три человека. Только тут бухгалтер понял, что такое настоящие сумасшедшие.(с)
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21.07.2020 18:57 Ответить
Порошенко схиляв Бабікова і Соколова до порушення закону ? Треба розібратись !
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21.07.2020 18:58 Ответить
«В своем заявлении Корецкий отмечает, что кроме давления и указаний арестовать телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на этом телеканале, чтобы отыскать и изъять серверы и прекратить деятельность телеканала.Источник: https://censor.net/p3209389»
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21.07.2020 19:01 Ответить
Ааааааа! Я зрозумів, це ти про ваш зє партєйний колір вів мову.
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21.07.2020 19:19 Ответить
Жаби та гадюки...
😁
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21.07.2020 19:01 Ответить
https://twitter.com/natohawks
https://twitter.com/natohawks

Львівський метрополітен

@natohawks

·https://twitter.com/natohawks/status/1285561069562363906 3 ч

Все уже видели как кремлёвского холуя из ОПЗЖ Волошина украсили зелёнкой. Но главное не это. За ним бежал "слуга народа" Евгений Шевченко и орал в спину ветерану АТО "тварь, фашист!". Запомните эту харю. Она была доверенным лицом Зеленского на выборах президента по г.Запорожью.

Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 7291
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21.07.2020 19:07 Ответить
звичайний рашист.
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21.07.2020 19:10 Ответить
Так и есть эта зеленая тварь участвовала в дебатах на канале параша тудей!Причем сразу ,через неделю после избрания в партию уродов.
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21.07.2020 19:20 Ответить
Порошенка від Зеленського відлічається лише за рівнем цукру в крові.
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21.07.2020 19:18 Ответить
А уровнем кокса? Не хочешь проверить?
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21.07.2020 19:21 Ответить
лучше алкоголя
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21.07.2020 19:23 Ответить
Банку выбрал? Может уже 5 литров входит.
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21.07.2020 19:36 Ответить
Канешна-канешна, а создание анти-путинской коалиции на Западе - заслуга "мудрого наріда", который выбрал себе клоуна в главнокомандующие во время войны
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21.07.2020 19:23 Ответить
Я извиняюсь, но в отношении членограя кипрско-офшорного, оманско-сцикливого, писать надо ГОВНокомандующий, а не главнокомандующий.
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21.07.2020 19:29 Ответить
тада... антіпутінська коаліція.. це хто? франція, німетчина? хто ще? не коаліція а колаборація. жму руку.
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21.07.2020 19:30 Ответить
Йди на йух в свій кацяпстан, штопаний
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21.07.2020 19:39 Ответить
Да-да, а расея - братья навек
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21.07.2020 19:47 Ответить
Да вы шо? А вот членограй говорил, что всем отличается. При этом, от него, в Мариинском парке стоял отвратительный запах пареной репы. просто тошнотворный. Ну, такой, какой от него шол, когда ему повестки в военкомат приносили.
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21.07.2020 19:31 Ответить
а ведь ниточки тянутся к Венедиктовой и лично Зеленскому..
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21.07.2020 19:27 Ответить
Какие бы мотивы им не двигали, будь то меркантильный поск личной выгоды при шухере для ЗЕлёной плесени, либо что то другое, ему от меня респект.
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21.07.2020 19:28 Ответить
+100%
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21.07.2020 19:50 Ответить
КацЯпи завжди були бєспрєдельщіками. Отримають дуже поганий кінець ці потвори. Нарід колись прокинеться від сну.
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21.07.2020 19:36 Ответить
зеленая плесень действует давно позабытыми методами из девяностых, навязывая ручное управление, строя вертикаль власти по кацапскому подобию, подминая под себя все ветви власти, начиная с "четвертой власти", представительской, монобольшинства и дальше. Такие, как Корецкий, как минимум заслуживают уважения за то, что не прогибаются.
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21.07.2020 19:45 Ответить
Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова - Цензор.НЕТ 5397
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21.07.2020 19:47 Ответить
панєслось!!!
Дзвін по кому зі слуг потвори чи по саму потвору.
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21.07.2020 19:49 Ответить
А у зелено ботів підйом по тривозі! 😁 І екстреному порядку зібрали - і з ходу за клавіатури! Давно стільки не спостерігав, як нині.
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21.07.2020 19:52 Ответить
Как вы говорите? В ЭКСКРЕМЕНТному порядку собрали?
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21.07.2020 19:55 Ответить
Така інтерпретація теж правильна. 😁
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21.07.2020 20:05 Ответить
Стэтхэм)
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21.07.2020 20:06 Ответить
блінкасапи забули, що таке люстрація в сміттєконтейнерах...
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21.07.2020 20:08 Ответить
сливают вазелина...
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21.07.2020 20:11 Ответить
У Сытника работы- непочатый край... , а предьява- серьёзная.
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21.07.2020 20:40 Ответить
а чувак по жизни не пропадет, ему в отделе кадров надо работать
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21.07.2020 20:40 Ответить
Скоро такі заяви підуть і на інших керівників, які витворяють, все, що їм стукне в голову.
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22.07.2020 08:18 Ответить
 
 