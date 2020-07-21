Начальник отдела ГБР Корецкий зарегистрировал в НАБУ заявление о преступлении своих руководителей Бабикова и Соколова. ДОКУМЕНТ

Начальник третьего отдела управления по расследованию уголовных преступлений ГБР Олег Корецкий написал заявление на имя директора НАБУ Артема Сытника о совершении уголовного преступления руководителями Бюро Александром Соколовым и Александром Бабиковым.

Как сообщил начальник отдела ГБР телеканалу "Прямой", соответствующее заявление уже зарегистрировано в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В своем заявлении Корецкий отмечает, что кроме давления и указаний арестовать телеканал "Прямой", Александр Соколов и Александр Бабиков дали незаконное указание следователю подготовить ходатайство о проведении обысков на этом телеканале, чтобы отыскать и изъять серверы и прекратить деятельность телеканала.

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Напомним, руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий заявил, что фактическое руководство Государственного бюро расследований в лице Александра Бабикова оказывало давление на следователей с целью арестовать телеканал "Прямой".

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