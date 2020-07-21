Меры безопасности усилили в Киеве. ФОТО

Улицы столицы патрулируют дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное", - сказано в сообщении.

Полиция просит киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.

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"В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства.







