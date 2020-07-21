Меры безопасности усилили в Киеве. ФОТО
Улицы столицы патрулируют дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Под усиленным наблюдением правоохранителей будут находиться не только улицы Киева, но и места массового скопления граждан, рынки, транспортные развязки, станции метрополитена и тому подобное", - сказано в сообщении.
Полиция просит киевлян и гостей столицы быть внимательными и осторожными и, в случае необходимости, немедленно звонить на спецлинию 102.
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"В случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета необходимо срочно сообщить о находке правоохранителям и предоставить максимально подробную информацию. Категорически запрещено касаться неустановленных предметов, рассматривать или самостоятельно их разворачивать. При этом следует сохранять спокойствие и равновесие, не провоцировать панику", - добавили в полиции.
Напомним, сегодня возле станции метро "Минская" в Киеве произошел взрыв. Позднее стало известно, что там обезвредили два самодельных взрывных устройства.
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гражданин ОБЯЗАН:
падать на четвереньки перед мусором
самостоятельно выворачивать карманы и сумки
носить и передавать документы для проверки
больше одного не собираться
носить фото с Зеленским и Аваковым
стучать на соседей
и т.д.
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Американські сенатори внесли резолюцію, що блокує повернення Росії у Велику Сімку.
В її тексті варто чітко записати, що розмови про це навіть не мають вестися до повернення нам Криму та Донбасу.
https://pbs.twimg.com/card_img/1285288680396120067/2TRWnHzi?format=jpg&name=small
Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко считает, что законопроект нардепа Максима Бужанского о государственном языке в образовательном процессе необходимо поставить в повестку дня сессии Рады.
"Я считаю, что это честно по отношению к гражданам Украины этот закон поставить в повестку дня и далее Рада определится", - сказал Корниенко на совместном брифинге с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией во вторник в Киеве.
Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект Бужанского о государственном языке в образовательном процессе не будут рассматривать в Верховной Раде осенью, а с началом учебного года он не будет иметь смысла.
"Поскольку до осени он (законопроект - ИФ) потеряет свою суть. Ведь с первого сентября 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык, поэтому этот закон не будет иметь смысла, и не будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады", - сказала Кравчук в эфире "Радио Свобода".
Смоем в унитаз говно без обёртки- смоется оно и в обёртке.
зливних бачків.Ну, з петром то все зрозуміло - чоловік працює у камітеті,а ті де подівалися,геры разные?
Вот я тебе могу объяснить на примере Дании , что такое полицейское государство, и что в Украине никакого отношения к этому нет . В Украине бандитское государство, где полиция не на службе закона , а на службе бандитов .
https://youtu.be/FHOOR8lbcws
випередив манєнька