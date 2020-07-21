Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Может хватит путешествовать?
Все под контролем...
Проклятое место
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Не будь толпой
Потому, что зарплата маленькая
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 32-35 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова
Принцип укрупнения районов
Элементарно...
На коротком поводке
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Топ комментарии
+56 Павло ШОвте
показать весь комментарий21.07.2020 22:17 Ссылка
+43 Павло ШОвте
показать весь комментарий21.07.2020 22:32 Ссылка
+42 Van-Basten Van-Basten
показать весь комментарий21.07.2020 22:18 Ссылка
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Треба б його промочить.
© з народної пісні
Особенно потрясающий сарказм у Ступина в серии карикатур на Обер-Прокурора Московского патриархата генерал-полковника ФСБ Гундяева...
А я ще згадати ... є кого
Истерикой серливых граждан, не козацкой крови мы уже сыты по горло..... Вы не редактор у читы **********? Вы все тезисы параша-СМИ перечислили? Барышня из рязанской конюшни, не палите так свои лапти ,а то мамка ножки не отмоет. P.S. Единственное, что Порошенко украл, будучи Президентом, это "рюский мир" у малороссов. За что его и ненавидят по обе стороны поребрика.
морепруд за амфорамибутылками и летает вместе со стерхамис воробьями
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fixed
В каком месте хоть смеяться надо было? Или плакать? Что сказать-то хотел?
Я хз, скільки там років Максимові Воронцову, тому взагалі не торкаюся цього питання... Але він вже безпомилково визначив - "чудо малолетнее"
(хоча в 41 рік навряд чи мене можна назвати "малолетним"... але зебобікові *****)