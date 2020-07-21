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Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Может хватит путешествовать?

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Все под контролем...

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Проклятое место

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Не будь толпой

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Потому, что зарплата маленькая

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в 32-35 тыс. для депутата - это слишком мало, - "слуга народа" Третьякова

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Принцип укрупнения районов

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Элементарно...

Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

На коротком поводке

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины"

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (20720) Кадыров Рамзан (802) путин владимир (31493) фотожаба (14481) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+56
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9275
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21.07.2020 22:17
+43
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 100
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21.07.2020 22:32
+42
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4335
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21.07.2020 22:18
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21.07.2020 22:14 Ответить
Жаба про поездку в Луцк на юмор не тянет. Ему вообще пора законодательно запретить с Банковой выезжать.
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21.07.2020 22:59 Ответить
ну хто ж йому заборонить, воно ж й...те.
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22.07.2020 02:11 Ответить
З ферми йому не можна виїзжати
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22.07.2020 08:32 Ответить
У меня создалось впечатление, что некоторые недолюбливают одного полупрекрасного человека
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21.07.2020 22:14 Ответить
Кадирка - муртад, але він не є путінською собакою. Він має серйозний вплив на діла у московії. Нохчі виграли у москалів дві війни, і останні тепер сплачують їм данину. Журналістка, що порівняла кадирку з собакою, влучила мимо цілі.
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21.07.2020 22:15 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2906
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21.07.2020 22:18 Ответить
этот выглядит имеет интелект, так что похвала дыркину.
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21.07.2020 23:00 Ответить
Katsapus chechenskiy?
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21.07.2020 23:50 Ответить
Yes!
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22.07.2020 02:07 Ответить
ЗаСрашкинские силовики давно мечтают его закопать, но ВВХ не дает.Всему свое время.Попкорна понадобится много.
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21.07.2020 22:19 Ответить
Так ще з 94 хочуть закопати, але їх чомусь весь умивають. Мабуть, карма така.
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21.07.2020 22:21 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5720
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21.07.2020 22:23 Ответить
Помпео - американець, тому його кадирка може безкарно поливати - геополітика. Так само як мавпи з "Української правди" і місцеві тролі Трампа.
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21.07.2020 22:28 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9025

...
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21.07.2020 22:17 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9275
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21.07.2020 22:17 Ответить
Заявку на рекорд було оформлено ще минулого року...

Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 501
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23.07.2020 13:38 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4335
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21.07.2020 22:18 Ответить
Про картошку було смішно)
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21.07.2020 22:19 Ответить
Щось зарано - треба було почекати реакцію на сьогоднішній "подвиг" блазня...
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21.07.2020 22:20 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9608
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21.07.2020 22:21 Ответить
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21.07.2020 22:23 Ответить
https://ukranews.com/news/715935-uchenym-internam-i-prepodavatelyam-medikam-razreshili-okazyvat-pomoshh-v-bolnitsah Зеленский разрешил ученым, интернам и преподавателям-медикам оказывать помощь в больницах ...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1214115475607206&set=p.1214115475607206&type=3&av=100010262946037&eav=AfaX1fZHEJj6qZJUVRFS1-B5JWFexQft67Mij6Z-Qc7UBYT_tFf6jKQ6zAAQ8mVFiyg&__cft__[0]=AZWspOBWO8cVXRpCbDiPcr0dSGMeOWUFQ2z8Cm89uUpu0rnus87pjqOcppm9QiLSW-v0M_BoJMQsVAroXu4kfOhpOP02isDbrPdp0nnqx0jALMItNj8GlHNpf8Td-AZ0wUHDTTxy11Qbh4QArzHq1Y6J1zlFr_Zuqgi1spdq-h4MjPr6dZpB3Zsh-7CeG4ecfWU&__tn__=R]-R Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4199
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21.07.2020 22:21 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 577
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21.07.2020 22:22 Ответить
дивлюсь на картинку, а у вухах вже тарахкотить...
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22.07.2020 02:18 Ответить
А не верещить?
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22.07.2020 06:49 Ответить
Щось у горлі... верещить.
Треба б його промочить.
© з народної пісні
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23.07.2020 13:42 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6965
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21.07.2020 22:26 Ответить
Интересно как эта сценка будет выглядеть на 95 квартале?https://images.cnscdn.com/images/8/3/d/b/83db65edd222b6fde9214b40a7ab0ac6/original.jpg
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21.07.2020 22:26 Ответить
А не навпаки?
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21.07.2020 22:45 Ответить
Можна і не ставити таке питання.
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22.07.2020 06:51 Ответить
Алёша СТУПИН - это совершенно гениальный карикатурист: наповал бьёт.

Особенно потрясающий сарказм у Ступина в серии карикатур на Обер-Прокурора Московского патриархата генерал-полковника ФСБ Гундяева...
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22.07.2020 03:09 Ответить
смешно что почти всегда у ватников в карманах бутылки
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22.07.2020 07:52 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9281
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21.07.2020 22:33 Ответить
Картина маслом "Изгнание Мендель из-под одеяла"..
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22.07.2020 07:23 Ответить
Проклятое место, принцип укрупнения районов, результат путешествий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 100
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21.07.2020 22:32 Ответить
І що Вона єдина симулянтка ?
А я ще згадати ... є кого
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22.07.2020 06:50 Ответить
У порохоботов память стерлась бабками.
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22.07.2020 13:59 Ответить
Бабу Юлю Пальчевский из Качановской колонии вывозил. Спроси у этого кадрового ГРУ-шника про порохоботов, он в курсе
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22.07.2020 18:57 Ответить
Большое спасибо Пальчевскому,как только появляется нормальный кандидат,не миллиардер,так вы ,порохоботы ,такое впечатление, что виагры обожрались,как по команде сразу же возбуждаетесь,мова вира и тд,язык без костей,сколько можно верить этому человеку за 5 лет запомнился,взрывами складов ,посадками патриотов,назначением кумовьев, сотнями миллионов из бюджета своим предприятиям и поднятием доллара
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22.07.2020 20:46 Ответить
https://censor.net/user/105661 - "спасибо Пальчевскому...... мова вира и тд....... посадками патриотов"


Истерикой серливых граждан, не козацкой крови мы уже сыты по горло..... Вы не редактор у читы **********? Вы все тезисы параша-СМИ перечислили? Барышня из рязанской конюшни, не палите так свои лапти ,а то мамка ножки не отмоет. P.S. Единственное, что Порошенко украл, будучи Президентом, это "рюский мир" у малороссов. За что его и ненавидят по обе стороны поребрика.
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22.07.2020 23:18 Ответить
Наивный вы, Van Basten, верите во всё,не анализируя.
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23.07.2020 12:41 Ответить
Нижняя фотка пехотинца с карликом зачетная. Кода у мордора закончатся финансы, поменяем хозяина и пехотинца местами.
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21.07.2020 23:26 Ответить
Два неловких поворота - и ***** е*ет пехота.
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22.07.2020 07:30 Ответить
Кому шо, а курці просо. Зеленский работает, людей спасает, вместе с Аваковым и Бакановым, а Юрец сидит на больничном "в самоизоляции" и пакостные картинки на него рисует..... Не стыдно?
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21.07.2020 23:31 Ответить
Кацап, хто куда кого спасает? Уже спасли. Иди смотреть кыно "Зымляне" и соси дальше зелену шмарклю, дабы собственную дурь не показывать.
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21.07.2020 23:46 Ответить
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22.07.2020 00:09 Ответить
Зеленский работает, людей спасает, вместе с Аваковым и Бакановым, ныряет в море пруд за амфорами бутылками и летает вместе со стерхами с воробьями

...
fixed
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22.07.2020 00:46 Ответить
Ой, Господи. Да спать уже иди, чудо малолетнее. "Опусы"- на уровне 5-го класса.

В каком месте хоть смеяться надо было? Или плакать? Что сказать-то хотел?
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22.07.2020 02:39 Ответить
Недолуге тут тільки ти, зелепупень
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22.07.2020 08:35 Ответить
Окремо сміюся від "влучних" визначень зебілами віку опонента
Я хз, скільки там років Максимові Воронцову, тому взагалі не торкаюся цього питання... Але він вже безпомилково визначив - "чудо малолетнее"
(хоча в 41 рік навряд чи мене можна назвати "малолетним"... але зебобікові *****)
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22.07.2020 23:31 Ответить
я надеюсь, это такая тупая шутка, про работающих паразитов?
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22.07.2020 10:11 Ответить
Ніт. Пацієнт це пише на повному серйозі
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22.07.2020 23:25 Ответить
Прокляте місце, принцип укрупнення районів, результат подорожей. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4435
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21.07.2020 23:49 Ответить
какая то дурка блевотная
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21.07.2020 23:49 Ответить
Тема для карикатуры- сидит зелёный чел с зелёным огурцом смотрит телевизор и говорит: Вован, фильм Земляне посмотрел, чё дальше?
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22.07.2020 07:14 Ответить
 
 