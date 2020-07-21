Боец 36-й ОБрМП Артем Козий умер от ран, полученных 21 июля во время вражеского обстрела на Донбассе. ФОТО
От множественных осколочных ранений, полученных во время обстрела наших позиций в районе села Павлополь Волновахского района Донецкой области, 21 июля погиб боец 36-й ОБрМП Артем Козий.
Об этом говорится на официальном facebook-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, в районе проведения операции объединенных сил, боевая семья морской пехоты потеряла собрата… Вследствие плотного вражеского огня, получив многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения, погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты - матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области. Более семи часов врачи боролись за жизнь нашего морпеха, однако смерть оказалась сильнее. Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выражает искренние соболезнования семье погибшего. Покойся козак, мы отомстим!", - говорится в заметке бригады.
О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.
Напомним, за текущие сутки в результате вражеских обстрелов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Один из двух раненых при обстреле под Павлополем защитников Украины скончался в госпитале от осколочных ранений.
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