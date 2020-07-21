Депутаты из "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа" подали заявление в СБУ на Волошина из ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Группа народных депутатов из фракций "Европейская Солидарность", "Голос", "Слуга народа" подала обращение к председателю Службы безопасности Украины с требованием начать уголовное производство против депутата из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина за высказывания об отсутствии в Украине суверенитета.

Документ с подписями депутатов обнародовала на странице в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Как и обещали, обратились к руководству СБУ с требованием возбудить дело за преступление в ВР, когда депутат отрицал суверенитет Украины, а это - государственная измена. Спасибо коллегам из разных фракций, которые подписали наше совместное обращение", - пишет Геращенко.

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"Сейчас, в условиях продолжительной вооруженной агрессии Российской Федерации, Украины неизменно отстаивает позицию, что Крым - это Украина, а Россия - оккупант. И проведение референдума в оккупированном Крыму является противоправным и незаконным деянием Российской Федерации. Но именно при рассмотрении данного вопроса народный депутат Украины Волошин А.А. заявил, что "Украина не имеет суверенитета".

Заявления Волошина подпадают под статью 110 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за публичные призывы представителей власти с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, с разжиганием национальной вражды, - говорится в обращении, которое подписали более 30 депутатов. В частности, от фракции "Слуга народа" документ подписали Никита Потураев, Елизавета Богуцкая, герой Украины Игорь Герасименко, участник русско-украинской войны Егор Чернев.







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Напомним, 17 июля во время обсуждения постановления о нелегитимном проведении общероссийского голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя Олег Волошин заявил, что украинский суверенитет находится под внешним управлением, а "страна, в которой нет суверенитета, не может восстановить суверенитет над украинским Крымом".

21 июля перед началом внеочередной сессии парламента Олега Волошина ветераны войны против российской агрессии облили зеленкой.