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Новости Фото Захват заложников в Луцке
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Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к истории с захватом заложников в Луцке.

Об этом заявил начальник ГУНП на Харьковщине Валерий Сокуренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

Во время осмотра домовладения задержанного полицейские изъяли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним, три учебно-имитационных запала, два пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отказался от предложения о штурме захваченного в Луцке автобуса и настоял на своем разговоре с Кривошем

"В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием. Отрабатываются все версии уголовного преступления", - отмечается в сообщении.

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция 01
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция 02
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция 03

Также читайте: Ни раненого, ни заложенной еще где-то в Луцке взрывчатки не было, - Аваков

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция 04
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция 05

Напомним, утром 21 июля неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживал людей в заложниках.

В правоохранительных органах сообщили, что мужчина дважды судим.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что подозреваемым в захвате заложников в Луцке является Кривош Максим, уроженец РФ, 1975 г.р., который всего отбыл около 10 лет заключения.

Также смотрите: В Харькове задержан мужчина, который может быть сообщником террориста из Луцка, у него дома изъяты оружие и взрывчатка, - полиция. ФОТОрепортаж

Вечером Кривош разрешил полицейским передать заложникам воду, а также отпустил трех человек.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, записав короткий видеоролик. После освобождения заложников запись удалили со страницы президента в Фейсбуке.

В результате спецоперации все находившиеся в автобусе заложники освобождены, террорист задержан.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что у террориста Кривоша были сообщники в других городах, в частности, в Харькове. Они задержаны.

Автор: 

Нацполиция (16546) Харьков (7548)


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Топ комментарии
+50
Сценарий гавнище как и Зеленский вместе со своими квартальными 95 и слугами !
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22.07.2020 02:24
+35
Кастинг на передачу "Рассмеши комика" продолжается
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22.07.2020 03:03
+23
Це все новосватівська і зебільна постановка з використанням хворої людини.
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22.07.2020 03:32
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Сценарий гавнище как и Зеленский вместе со своими квартальными 95 и слугами !
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22.07.2020 02:24 Ответить
Не..а. Говнище написал говнюк.
Не стой на сквозняках, мозги высушивает.
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22.07.2020 02:46 Ответить
человек о главном для себя пишет.. всю жизнь сортиры драет . вот одно гавно и в голове
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22.07.2020 07:10 Ответить
Да хоть дома не взрывает по ночам!!!!
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22.07.2020 07:33 Ответить
100%
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 1793
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22.07.2020 07:49 Ответить
Тільки но хотів сказати: "якийсь ***** клоунський цирк"...
Рейтинги летять в дупу. То Ленку "захворіла" і через неділю уже вилікувалась (а потім клована взагалі кинулаа нах).
То переїзд на держ будинок.
То Кадиров наїхав.
То заручники...
Клован, схаменись, дурник.
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22.07.2020 08:01 Ответить
Мозги жиром заплыли, нечемдумать.
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22.07.2020 08:20 Ответить
Скоріш за все - він і продав цьому "плохішу" стволи та ананаси; а з нього роблять спільника...
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22.07.2020 02:39 Ответить
Це дійсно дивлячись на те, як трактувати будуть - продавав він зброю або постачав її йому. В одному випадку - стаття за торгівлю зброєю, в другому - співучасть у теракті.
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22.07.2020 03:30 Ответить
Кастинг на передачу "Рассмеши комика" продолжается
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22.07.2020 03:03 Ответить
Блииннн..Криминал має все..як і влада-вПОПуредня і зараз..
А Мені скоро і в носі колупатися буде кримінально..
🤣🤣
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22.07.2020 03:20 Ответить
без папірєдніків нікуда кіно для зелопухів, вони схавають
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22.07.2020 06:53 Ответить
Зе сегодня доказал, что он действительно величайший политик современности. Нужно было просто поговорить по телефонуи террорист сдался, браво ЗЕ.
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22.07.2020 03:22 Ответить
Доброе утро Камчатка!!!!!
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22.07.2020 07:34 Ответить
"...Сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к истории с захватом заложников в Луцке..."

Ніколи б не подумав, що Гепі всього 44 роки.
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22.07.2020 03:31 Ответить
Це все новосватівська і зебільна постановка з використанням хворої людини.
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22.07.2020 03:32 Ответить
Сегодня Зе доказал, что обладает буквально божественными способностями. Короткий разговор вразумил грешного Максима и он осознал, что поступает неправильно и отпустил заложников. Зе это настоящий мессия!!!!
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22.07.2020 03:36 Ответить
Саме такий був сценарій цієї постановки. Дивує прокол із психологією терориста, який швидко здався після відосика🙄 Не віриться, що цей терорист не знав, що відосик швидко видалять із Інтернету. Тобто це зепалево!
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22.07.2020 03:41 Ответить
черговий випуск "Розсміши коміка" .....як вони самі кажуть - всьо тє жє на манєжє )
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22.07.2020 04:09 Ответить
ага.
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 7686
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22.07.2020 07:29 Ответить
😹😂
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22.07.2020 09:20 Ответить
очень широкая сеть сообщников по всем городам, но Авакова не проведёшь, а с ним и Геращенко заодно, опытнейшие оперативники, а в Харькове такой же из педагогов Сокуренко, ковавший кадры в школе милиции. Это ****** причём полный, у власти сброд.
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22.07.2020 03:45 Ответить
Не забывай про Зоряна Шкиряка
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22.07.2020 03:46 Ответить
к чему этот ублюдок ?
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22.07.2020 04:02 Ответить
мы уже видели Рубана, которого мусора тоже обвиняли, а оказалось, что его оружие мусорами и подброшено,
кто поверит в это т аваковский цирк ?
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22.07.2020 04:01 Ответить
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 5718
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22.07.2020 04:30 Ответить
Скомканная какая то концовка у циркового шоу получилась. Стареет клоун, стареет..
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22.07.2020 04:52 Ответить
Ни один вариант вам бы не подошёл. Не дай Бог, постращали бы заложники- Зе виноват. Убили бы террориста - сделали бы из него мученика и героя. Террориста обезвредили, никто не пострадал - значит,'спектакль'. То ли дело покушение на шокина тепловизорщиком, раскрытое позищение Леши гончаренко и убийство бабченко- вот где мастера шоу и пиара. Здесь же реальный захват заложников с самым идеальным завершением операции- основная цель которой - чтобы никто не пострадал- была выполнена. Так что завидуйте молча. Ваш пу не пожалел бы никого- как это было а Беслане.
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22.07.2020 06:16 Ответить
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 1521
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22.07.2020 05:21 Ответить
А це як пояснити? Зважаючи на "штурм" з БТРом та альфою...

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4182

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 6804

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 8890
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22.07.2020 06:26 Ответить
Нужно было пригласить на захват полицаев, что деда с картошкой вязали. Такого позору не было бы.
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22.07.2020 08:23 Ответить
В идеале всё должно было произойти как во Франции. Обратите внимание - практически всегда там террористы гибнут при задержании и никто с ними не нянчится всю оставшуюся жизнь.
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22.07.2020 05:23 Ответить
наступного разу "терорист" забажає ролік "вова зєлєнський у ролі куколда"?
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22.07.2020 05:47 Ответить
Чистейшей воды постановка:

https://youtu.be/07hAr9aIK-o
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22.07.2020 06:24 Ответить
Штурм опоздал на полторы минуты - полная версия задержания террориста

https://youtu.be/07hAr9aIK-o
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22.07.2020 06:44 Ответить
нацгвардейцы на бэтэре штурмуют пустой автобус вместо того, чтобы заслать туда взрывотехника. ведь была же инфа, что автобус, якобы, заминирован.
пля, в этом сюжете столько киноляпов, что сериал "Скоты" может потянуть на Оскара.
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22.07.2020 07:39 Ответить
продакшен Арсен Аваков...
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 5971
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22.07.2020 06:28 Ответить
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4405
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22.07.2020 06:55 Ответить
доброго!
Картинка цирка есть?
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22.07.2020 06:58 Ответить
А що ? Самому в па...прогугляти ?
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22.07.2020 07:04 Ответить
да я же по дружбе спросил...
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22.07.2020 07:06 Ответить
*Па дружбе * он твої гнидники -дружбани .спамлять ,
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22.07.2020 08:22 Ответить
https://censor.net/user/34570 - вот зря тебя спамят ..

наверное не могут простить тебе твое голосование за тупого карлика с чужого нарида во время войны...
злопамятные какие то...
Ты же за Бойко не будешь на следующих выборах?
Правда?
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22.07.2020 08:30 Ответить
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием еще с юнности после первого залета, - полиция.
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22.07.2020 07:01 Ответить
Уже все поняли что это спектакль, заканчивайте
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22.07.2020 07:05 Ответить
А його ще не звинуватили на співпрацю з Порошенком?
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22.07.2020 07:06 Ответить
та кому це лайно вже потрібно ще трохи по волі пошвендяє і закриють
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22.07.2020 07:14 Ответить
Згоден, давно пора авакова разом з зеленським в тюрячку посадити. Нехай швендять!
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22.07.2020 07:17 Ответить
думкою багатієш? молодець
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22.07.2020 07:23 Ответить
та й ти НЕ молодець...

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4517
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22.07.2020 07:26 Ответить
Ніканурушка, не можу споглядати твої голі ноги.
На лапоточки. Взунь ))
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 2988
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22.07.2020 09:00 Ответить
жалкий спектакль продолжается...

Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 4809
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22.07.2020 07:18 Ответить
Не думаю що ця медіаатака змусить забути причини щоденної загибелі військових на фронті(((
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22.07.2020 07:22 Ответить
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 9193
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22.07.2020 07:25 Ответить
Зебіли, вам подобається?
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22.07.2020 07:25 Ответить
Аркадий Бабченко-аплодирует стоя.
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22.07.2020 07:33 Ответить
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 8556
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22.07.2020 07:34 Ответить
👏👏👏👏💯%
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22.07.2020 09:25 Ответить
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 789
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22.07.2020 07:36 Ответить
зеля з авакяном зробили сценку з терористом, щоб пояснити чому нам дуже треба мєнтовский беспредел.
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22.07.2020 07:47 Ответить
Это просто днище. Только посмотрите на это фото) Мужик в праздной позе, с вываленным брюхом ,неспеша рассказывает о задуманных террактах)
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22.07.2020 07:48 Ответить
Я как увидел это фото, первая мысль была что мужик уже устал ожидать, когда же появится полиции для его задержания...
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22.07.2020 07:54 Ответить
Вот что интересно. Будут ли интервью с заложниками? Или их повяжут "обетом молчания"
Задержанный в рамках дела о захвате заложников в Луцке харьковчанин сотрудничает со следствием, - полиция - Цензор.НЕТ 7213
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22.07.2020 07:54 Ответить
10 лет без права переписки
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22.07.2020 08:06 Ответить
та удивительно, шо г+г сразу после выхода из автобуса их не отработало. или монтировали всю ночь, и щас выдадут?
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22.07.2020 08:20 Ответить
Знаю еще пару подельников террориста: Рамзанка Дыров и Путен )(уйло.
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22.07.2020 08:00 Ответить
господи какую лажу впариваают людям,они правда думают,что все идиоты,чтоб такую низкопробную квартальную сценку разыграть,квнщики самоучки.
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22.07.2020 08:09 Ответить
Раніше 95 квартал дивились ті кому 2какая разніца" ,а тепер дивиться вся країна.
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22.07.2020 08:10 Ответить
Де вибухівка, бо це ж терорист? Сценарів "Свати" більше правдоподібний. "Голобородько" вийшов також какашка-обман.
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22.07.2020 08:11 Ответить
Теперь недоброжелатели и завистники Владимира Александровича убедились, какой он мощный переговорщик и психолог - дипломат.....Добился всего, чего хотел от террориста...А помог заветный , чудодейственный видосик с "кварталовской" примой.... Путин в шоке, что теперь Зеленский и с ним переговорит, и отберёт Крым, и даунбасс....
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22.07.2020 08:15 Ответить
Как раз это вот такое это опять таки такое оч. странно... обычно гнусавый после любого ЧП прячется под табуретку и не вылазит, пока про ЧП не забудут... не, я не виню клоуна, уж такая манера реагировать у еврейского юноши... а в автобусно-террористической сценке бубочка наш, этот квиточка-наполеончик опереточный, вдруг тут, как там... опппа! Вот вам видосик! Смотри, госпожа президетша Швейцарии, какой я храбрый клован, даром, что шутом называют...
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22.07.2020 08:40 Ответить
Голобородько и луцкий маньяк, одна судьба на двоих.
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22.07.2020 08:30 Ответить
Спектакль для умственноотсталых.
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22.07.2020 08:30 Ответить
Сотрудничает...на зарплате у мусоров .что ли)))?
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22.07.2020 08:36 Ответить
Якщо нема потерпілих то то вже не теракт а половой акт зеленого с изберателями.
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22.07.2020 08:36 Ответить
З "Шереметом" не виходить, тому похоже, що Мусор придумав новий успішно розкритий заговір.
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22.07.2020 08:38 Ответить
Однодневный всплеск "терроризма" по всей стране. с дурацкими требованиями президенту что то озвучить (почему не сплясать, или повторить коронный номер с роялем ?) - это классический вариант имитации обострения с отслеживанием реакции Зеленского на это. Результат получен - Зеленский трусливо согласится на что угодно, но силовые структуры еще способны принимать самостоятельные решения. Кстати это важно. Если "завтра война", то Зеленский намеревается ее проиграть под предлогом "защиты жизней мирного населения? https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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22.07.2020 08:59 Ответить
"дрейзе - с какого музея стащил? или наглядное пособие из мвд?
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22.07.2020 09:04 Ответить
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 7904
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22.07.2020 09:14 Ответить
Сотрудничает?
Простить и отпустить.
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22.07.2020 09:28 Ответить
Солнцеликий клоун всех спас!
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22.07.2020 09:33 Ответить
Кризис жанра у ЗЕлупанов
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22.07.2020 09:59 Ответить
Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 1247
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22.07.2020 10:06 Ответить

Затриманий у межах справи про захоплення заручників у Луцьку харків'янин співпрацює зі слідством, - поліція - Цензор.НЕТ 3772
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22.07.2020 10:56 Ответить
Це затриманий з замазаною мордою? А чи не занадто розслаблено , як для затриманого поліцією, він стоїть? Менти чекають поки посібник терориста докурить?
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22.07.2020 11:13 Ответить
 
 