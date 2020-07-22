"Укрзализныце" поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств акционерного общества "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений АО "Укрзализныця". Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен.
При этом, путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн гривен переведены в наличные и присвоены.
По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци", производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.
В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 тыс. долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операции, в том числе поддельную печать национального перевозчика.
Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправный характер деятельности фигурантов. В частности, обнаружены договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.
Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
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Ой, чет на лирику поперло - дал попу 500 евро и опять можно с чистой душой, совестью, штанами, брюками и блокнотом - опять "крутиться"
А неск. дней взад писали шо мол "крестный ход" отменили..... отменили бы то шоб грешники попа.дали в рай, выложив перед входом взяточку(за вход)....
не, ну юмор, но именно так и получается по-видимому?