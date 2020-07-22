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"Укрзализныце" поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств акционерного общества "Укрзализныця", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений АО "Укрзализныця". Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен.

При этом, путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн гривен переведены в наличные и присвоены.

По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.

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В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци", производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 тыс. долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операции, в том числе поддельную печать национального перевозчика.

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправный характер деятельности фигурантов. В частности, обнаружены договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

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Укрзализныце поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ 01
Укрзализныце поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ 02
Укрзализныце поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ 03
Укрзализныце поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ 04
Укрзализныце поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ 05
Укрзализныце поставляли некачественные запчасти на сумму около 200 млн грн, - СБУ 06

Автор: 

СБУ (19983) Укрзализныця (2758) хищение (679)


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Опять СБУ не своим делом занимается. Когда у них эти функции заберут?
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22.07.2020 11:00 Ответить
баклановцы колёсными парами заняты пока президент квартала террорюг ловит лично...мокши таки вручат вам серебряную калошу..
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22.07.2020 11:00 Ответить
Я вот не верю что можно так грешить - ведь поезд может сойти с рельс, погибнут пассажиры.... это же грех, нет?
Ой, чет на лирику поперло - дал попу 500 евро и опять можно с чистой душой, совестью, штанами, брюками и блокнотом - опять "крутиться"
А неск. дней взад писали шо мол "крестный ход" отменили..... отменили бы то шоб грешники попа.дали в рай, выложив перед входом взяточку(за вход)....
не, ну юмор, но именно так и получается по-видимому?
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22.07.2020 11:29 Ответить
а СБУ тут до чого?
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22.07.2020 11:58 Ответить
 
 