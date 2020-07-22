В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция. ФОТОрепортаж
Несовершеннолетний парень совершил выстрелы из ружья, пытаясь защитить своего отца от нападения двух мужчин. По факту возбуждено уголовное производство.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"Вчера примерно в 22:00 в полицию Константиновки поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Курской и Минской слышны выстрелы. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тело 47-летнего мужчины без признаков жизни и 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Работая на месте происшествия, полицейские выяснили обстоятельства преступления", - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял ружье отца и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельные телесные повреждения одному и ранив другого.
Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.
По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 "Оконченное покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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"Маленький мальчик лучше стрелял..." (с).
Стерненко 2 нашелся!!! Защищать семью - низзя!!!
Кива, Дубинский, Венедиктова - ФАС!!!!
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Где єто в описании, балабол?
сообщникаотца, и двумя выстрелами завалить двух человек...
P.S. Для тех, кто не в курсе:
1. Нарушение правил храния оружия - административка.
2. Сообщить сыну пароль от сейфа - не является нарушением правил храниения.
Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.Кримінальний Кодекс України
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Где описание, что они "проникли"? Сам придумал?
зелена шмаркля не таке не здатна - тільки ЧОЛОВІК.
отец, сыну: "Сейчас ко мне два терпилы заедут, я им обоим денег должен"
"возьмешь ствол стрельнешь - ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. АУЕ!"
" а денег я лучше тебе дам,
брат"(с)
Якщо не били а погрожували - то зброя
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брехунок, где это в описании? Там даже не упомянуто, где это произошло.А папаня мог первый драку начать.
как думаешь, сын где-то на улице спал или все же в доме?
Правоохранители установили, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял ружье отца и сделал два выстрела в сторону обидчиковИсточник: https://censor.net/p3209496
Он в гараже спал?)
Два дебила пришли побыковать на чужую частную территорию и у всех на глазах начали топтать хозяина.
Малый сделал ровно то, что нужно было сделать.
В Америке их бы пристрелили только за то, что через забор перелезли.
Я так понял, что надо убедиться кто ты? Я адвокат. Уже неплохо.
Потом: где я? У себя. Адвокату это важно. Если бы метелили отца на пересечении улиц, то это совсем другое дело! Пусть метелят, имеют право! Нейтральная территория.(не факт!) Адвокаты ведь обычно просыпаются не у себя дома. Но в статье не написали и есть поле для маневров. Я правильно понимаю ход мыслей?
Осталось узнать сумму долга и версию которую расскажет раненый.
В статті не вказано із-за чого почалася бійка, хто перший почав і чому син господаря вирішив що потрібна його допомога, а ці питання дуже важливі.
не мешайте спать несовершеннолетним геймерам!
1. Кому задолжал или кинул?
2.Конкуренты...
3.Малолетка защищал свою семью...
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а) Если папа кинул на стройке работяг и они пришли разобраться...то за них необходимо отомстить...убить сначала малолетку на глазах у папы (чтобы папа видел, что мертвый сын не может отомстить за него) за тем убить папу...
б) Если пришли просто грабонуть то понять и простить...
в) если конкуренты по бизнесу то применить п.б
В нашей стране нет законов и справедливости...нужно мстить жестоко и беспощадно...воры не выплатившие деньги рабочим должны быть казнены...
Ник выбери правильно, долбовата!