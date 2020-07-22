В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция. ФОТОрепортаж

Несовершеннолетний парень совершил выстрелы из ружья, пытаясь защитить своего отца от нападения двух мужчин. По факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Вчера примерно в 22:00 в полицию Константиновки поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Курской и Минской слышны выстрелы. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тело 47-летнего мужчины без признаков жизни и 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Работая на месте происшествия, полицейские выяснили обстоятельства преступления", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял ружье отца и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельные телесные повреждения одному и ранив другого.

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Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 "Оконченное покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.



Фото: сайт Нацполиции