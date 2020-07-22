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В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция. ФОТОрепортаж

Несовершеннолетний парень совершил выстрелы из ружья, пытаясь защитить своего отца от нападения двух мужчин. По факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Вчера примерно в 22:00 в полицию Константиновки поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Курской и Минской слышны выстрелы. Прибыв на вызов, полицейские обнаружили тело 47-летнего мужчины без признаков жизни и 34-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Работая на месте происшествия, полицейские выяснили обстоятельства преступления", - сказано в сообщении.

В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция 01

Правоохранители установили, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял ружье отца и сделал два выстрела в сторону обидчиков, нанеся смертельные телесные повреждения одному и ранив другого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист стрелял в замглавы Нацполиции Коваля, - Аваков

Сейчас продолжаются следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз.

В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция 02

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 15 ч.2, ст.115 ч.2 п.1 "Оконченное покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Константиновской местной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В Константиновке подросток, пытаясь защитить своего отца, застрелил мужчину и ранил еще одного, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

дети (6553) Нацполиция (16546) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) стрельба (3266) Донецкая область (9910)


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Топ комментарии
+85
Красавец! Надо взять ход дела под общественный контроль, чтобы парнишку не закрыли за самозащиту.
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22.07.2020 11:32
+71
Потерпевшие приехали для разрешения конфликта! Вот это формулировка! Потерпевшие при ограблении банка приехали для разрешения тяжелого материального положения! Потерпевший напал в парке на девочку для разрешения половой неудовлетворенности!
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22.07.2020 11:35
+60
Пацан Защитил Отца.

Наградить бы надо было бы его.

Но при ЗЕленой власти дело "шить" будут......
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22.07.2020 11:32
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"сделал два выстрела в сторону обидчиков..."-неплохой результат
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22.07.2020 11:42 Ответить
И кучность отличная...
"Маленький мальчик лучше стрелял..." (с).
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22.07.2020 11:52 Ответить
Потужні рехформи..
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22.07.2020 11:45 Ответить
кто ж на ночь деньги отдает?!..
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22.07.2020 11:46 Ответить
Садить убийцу!!!!!
Стерненко 2 нашелся!!! Защищать семью - низзя!!!
Кива, Дубинский, Венедиктова - ФАС!!!!
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22.07.2020 11:46 Ответить
На первый взгляд, все очевидно: Сын за отца ... напали ... защитил... герой. А ведь все могло быть и не так очевидно. Возможно это семейка кидал. Берут в долг и не возвращают. И нападавшие приехали "на разборки" почему-то без оружия. И на счет того, как именно "нападали" на отца - не слова. Возврат долгов - это всегда неприятно. И на повышенных. И по шее можно получить. И за это жизни лишать? Так мы скоро в зверинец превратимся.
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22.07.2020 11:48 Ответить
не обижай зверюшек - люди ведут себя значительно хуже.
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22.07.2020 11:59 Ответить
А ведь все могло быть и не так очевидно. Они приехали, стали кричать Зеленский наш президент. В стране потужны реформы. Пацанёнок подумал, что это приехал Зеленский, не будь дурак, тут же метнулся за ружьём, дальше вы знаете
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22.07.2020 23:02 Ответить
Ошибочка. "Пацаненок" и есть элехторат Зе, т.к. "по приколу" ...
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23.07.2020 09:42 Ответить
На первый взгляд все очевидно. Просто Владимир написал комментарий в защиту нападавших. А ведь могло быть и не так очевидно. Возможно, это шайка педофилов. Врываются в дома и насилуют детей. А Владимир - один из них, и отбеливает их действия в соцсетях. Когда тебя насиловать хотят, всегда неприятно, вот и придумали историю про долги. А педиков замочили. Разве можно таких живыми оставлять? Так мы скоро в зверинец превратимся.
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23.07.2020 14:03 Ответить
На первый взгляд, кажется что нечто по кличке "ОК ОК" против педофилов, которое оно по своему недоумию путает с педиками. Но не все так просто, ибо только нечто по кличке "ОК ОК", готово защищать убийцу, прекрываясь словестным поносом про педофилов/педиков. Ибо для существ, типа "ОК ОК" понятие "ценность человеческой жизни" - понятие чуждое. Им намного привычнее понятия педофилы, педики, насиловать... Все, как говорится, по Фрейду.
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23.07.2020 14:20 Ответить
Юный Рембо.
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22.07.2020 11:50 Ответить
Цитата: "потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта"! У себя ДОМА с оружием в руках защитил родного и близкого человека, прав на 100% вне зависимости от причин конфликта (а законы в Украине РАБСКИЕ). Парнишка НЕ РАБ (как БОЛЬШИНСТВО), ибо это поступок СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА (ГРАЖДАНИНА, а не ПОДДАННОГО или РАБА), к сожалению, в Украине у него могут быть проблемы с законами господ, написанных для рабов!
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22.07.2020 11:52 Ответить
У себя ДОМА

==
Где єто в описании, балабол?
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22.07.2020 14:01 Ответить
Это подразумевается из описания. Пациенты просыпаются в больнице, а все нормальные люди у себя дома!
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22.07.2020 16:17 Ответить
какая разница где он проснулся?
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22.07.2020 16:49 Ответить
Посторонние с преступными намерениями проникли на территорию частного домовладения, хотели убить отца, в итого несовершеннолетний защитил отца, как мог защитил. 15 лет надо давать тому, кто его засудит за это.
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22.07.2020 11:53 Ответить
преступные намерения еще нужно доказать. а так будет слово убийцы и отца убийцы против слова "знакомого". может все было наоборот - преступно заманили двух человек к себе домой, одного расстреляли, второго ранили. и только из-за приехавших вовремя - внезапно - полицейских второй выжил. а то тоже сходить взять ружье, патроны, зарядить, прицелиться в темноте, не попасть в сообщника отца, и двумя выстрелами завалить двух человек...
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22.07.2020 13:50 Ответить
Отцу грозит до 3 лет за то, что не обеспечил надлежащее хранение огнестрельного оружия. Или разрешение на на 12-й калибр есть у подростка?
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22.07.2020 23:57 Ответить
А почему не 30 лет?? Если выдумываешь какую-то дикую ***** - то выдумывай уже хоть с фантазией и размахом.

P.S. Для тех, кто не в курсе:
1. Нарушение правил храния оружия - административка.
2. Сообщить сыну пароль от сейфа - не является нарушением правил храниения.
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23.07.2020 14:08 Ответить
Для "знатока":

Стаття 264. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.Кримінальний Кодекс України
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29.07.2020 22:01 Ответить
проникли на территорию частного домовладения

==
Где описание, что они "проникли"? Сам придумал?
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22.07.2020 14:02 Ответить
Несовершеннолетнему до 15? Да такого и при ссср не было.
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22.07.2020 11:54 Ответить
Защитил? А что если папаня первій драться начал?
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22.07.2020 14:03 Ответить
Если есть смертельная угроза, а она всегда есть при нападении, то лучше уж трое засудят, чем шестеро понесут.
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22.07.2020 11:59 Ответить
Мальчик действительно защищал свою семью. Вчера жаловались на то, что у тех, кто в автобусе, нет оружия, чтобы убить террориста. У этого парня была пушка. Готовы ли вы его защитить?
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22.07.2020 12:00 Ответить
Припишут, как обычно, превышение мер самообороны.
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22.07.2020 12:10 Ответить
А что если папаня первій драться начал, а сінок в Рембо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:04 Ответить
Не у парня оружие, а у папы. Разницу улавливаете?
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22.07.2020 23:59 Ответить
15 років? за що? за те що захистив батька?
зелена шмаркля не таке не здатна - тільки ЧОЛОВІК.
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22.07.2020 12:00 Ответить
А что если папаня первый драться начал, а сынок в Рэмбо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:05 Ответить
а если так?

отец, сыну: "Сейчас ко мне два терпилы заедут, я им обоим денег должен"
"возьмешь ствол стрельнешь - ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет. АУЕ!"
" а денег я лучше тебе дам, брат"(с)
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22.07.2020 12:00 Ответить
ага и ждал пока его избивают, ну ну.
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22.07.2020 12:44 Ответить
Ну якщо вони його дійсно били - то повинні бути сліди як на них так і на батьку.
Якщо не били а погрожували - то зброя
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22.07.2020 14:00 Ответить
Если он должен был денег, то пусть терпилы идут в суд, а не приезжают домой с угрозами и насилием...
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22.07.2020 14:49 Ответить
нехер вламываться к людям в частное владение, да еще и отца избивали.. Сын достоин уважения.
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22.07.2020 12:01 Ответить
вламываться к людям

==
брехунок, где это в описании? Там даже не упомянуто, где это произошло.А папаня мог первый драку начать.
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22.07.2020 14:07 Ответить
шизик, таблетки сегодня уже принял?
как думаешь, сын где-то на улице спал или все же в доме?

Правоохранители установили, что потерпевшие приехали к своему знакомому в Константиновку для разрешения конфликта. Во время ссоры проснулся несовершеннолетний сын хозяина. Увидев драку, парень решил защитить отца. Он пошел в гараж, где взял ружье отца и сделал два выстрела в сторону обидчиковИсточник: https://censor.net/p3209496
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22.07.2020 14:50 Ответить
Как думаешь, он спал или был вмазаный под солями? Где ты видел подростков, в 9 вечера ложащихся спать?
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22.07.2020 15:03 Ответить
И какая разница где он "спал", если стрельба была на перекрёстке улиц.Он две улицы выкупил себе?
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22.07.2020 15:05 Ответить
Молодець хлопак ! В слід. раз інши сто раз ще подумають чи йти наізжати на когось то чи ні
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22.07.2020 12:12 Ответить
А что если папаня первый драться начал, а сынок в Рэмбо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:07 Ответить
но по нашим дебильным законам парня закроют. У себя дома ты не имеешь права себя защищать с оружием.
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22.07.2020 12:42 Ответить
дормидонт, где описание того, что єто біло "дома", а не у кафе Метелица на перекрестке улиц Курской и МинскойИсточник: https://censor.net/p3209496
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22.07.2020 14:54 Ответить
Если было, как написано, то это чистая самооборона!
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22.07.2020 12:48 Ответить
А что если гости были мыролюбные, пришли просто узнать о планах возврата долга, а папаня первый драться начал, а сынок в Рэмбо решил поиграть?Над таким вариантом не думали?
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22.07.2020 14:09 Ответить
а как изменятся комментарии , если вдруг окажется , что два украинских патриота приехали к сепару и его семейке на разговор...?
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22.07.2020 13:03 Ответить
https://censor.net/user/179551 сразу порохнявые ощетинятся и завопят что убили ни в чем не повинных патриотов проезжавших мимо и остановившихся спросить как проехать в библиотеку
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22.07.2020 22:43 Ответить
Мусорня традиционно будет делать из хлопца чуть ли не серийного убивца. Нет никаких сомнений.
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22.07.2020 13:04 Ответить
Думаю что стрелял папаша, но решили рассказать что сын, тогда версия про самооборону сильнее выглядит и несовершеннолетнему тюрьма не грозит.
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22.07.2020 13:12 Ответить
Русский украинец это бред. Такого в природе не бывает. Русский хахляра, малорос - вот этого сколько угодно.
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22.07.2020 13:17 Ответить
тебе из такси виднее. На дорогу смотри лучше, не отвлекайся.
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22.07.2020 13:24 Ответить
Там не два трупа. Один вижив, тому таке інсценування не проканає. Крім того, під час слідчого експеременту почнуть косяки вилазити...
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22.07.2020 14:27 Ответить
Гараж = частная собственность которая не прикосновенна по конституции. Все правильно пацан сделал.
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22.07.2020 13:21 Ответить
Во время ссоры проснулся сын.
Он в гараже спал?)
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22.07.2020 13:40 Ответить
Спал на перекрьостке, у кафе "Метелица".
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22.07.2020 14:49 Ответить
Самозащита карается уголовным сроком. трындец. А вот если бы эти г**доны покалечили или убили отца парня. им бы дали по паре лет. Самозащита должна оправдываться. а не караться. Меньше бы было желающих нападать.
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22.07.2020 13:26 Ответить
Самозахист ні, умисне вбивство так. Із змісту статті нічого не зрозуміло. На чому особисто ви зробили висновки? А якщо вони не г**дони?
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22.07.2020 14:16 Ответить
а что если папаня боевичок и сынок той же тропкою, завалить с двух выстрелов двоих без подготовочки шансы у пересичного подростка 1 к 10...
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22.07.2020 14:24 Ответить
И каков итог?
Два дебила пришли побыковать на чужую частную территорию и у всех на глазах начали топтать хозяина.
Малый сделал ровно то, что нужно было сделать.
В Америке их бы пристрелили только за то, что через забор перелезли.
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22.07.2020 13:37 Ответить
где написано что они перелезли через забор?
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22.07.2020 14:11 Ответить
А якщо йому цього дуже хочеться? То яка різниця є це у статті чи не має?
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22.07.2020 14:28 Ответить
точно, какаяразнiца..
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22.07.2020 14:44 Ответить
А что мог сделать несовершеннолетний против двух мужиков?
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22.07.2020 13:38 Ответить
вызвать ментов?
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22.07.2020 13:51 Ответить
Пока отца убивают?
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22.07.2020 14:13 Ответить
А вбивали? Я із змісту статті ніх.ра не зрозумів. Може батько драку почав, а синуля допоміг? Чому ви це виключаєте?
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22.07.2020 14:29 Ответить
А может вообще никакой драки не было, а он просто расстрелял? Почему ты это исключаешь?
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22.07.2020 15:57 Ответить
я нічого не виключаю, я їх питав, з якого бую вони відразу вирішили, що це самооборона.
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22.07.2020 16:05 Ответить
Вот просыпаешься ты, а твоего отца метелят какие 2 хмыря. Твои действия?
Я так понял, что надо убедиться кто ты? Я адвокат. Уже неплохо.
Потом: где я? У себя. Адвокату это важно. Если бы метелили отца на пересечении улиц, то это совсем другое дело! Пусть метелят, имеют право! Нейтральная территория.(не факт!) Адвокаты ведь обычно просыпаются не у себя дома. Но в статье не написали и есть поле для маневров. Я правильно понимаю ход мыслей?
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22.07.2020 16:33 Ответить
Та ні. Адвокати би пальнув для початку у повітря... але то таке. Робіть що знаєте. Ваша глупість = мій гонорар. Чим більше ви допускаєте помилок, тим мені краще. А чомусь нормальному вас навчити, це на себе відро лайна вилити.
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22.07.2020 16:47 Ответить
Кто нибудь, когда нибудь вызывал ментов? Убили, нет? Ждите, ждать приходится очень долго.
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22.07.2020 18:38 Ответить
кросавчег
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22.07.2020 13:57 Ответить
Стремноватое дело... особенно "ружье в гараже"...

Осталось узнать сумму долга и версию которую расскажет раненый.
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22.07.2020 14:30 Ответить
В статті немає нічого що дозволило би зробити висновки.
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22.07.2020 14:33 Ответить
В статтi є все, щоб зробити висновок про недолугого коментатора подій з " https://dn.npu.gov.ua/news/vbivstvo/policziya-kostyantinivki-vstanovila-pidlitka-yakij-zastreliv-odnogo-cholovika-ta-shhe-odnogo-poraniv/ Отдел коммуникации полиции Донецкой области".
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22.07.2020 14:47 Ответить
Це ви мене недолугим коментатором обізвали?
В статті не вказано із-за чого почалася бійка, хто перший почав і чому син господаря вирішив що потрібна його допомога, а ці питання дуже важливі.
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22.07.2020 20:30 Ответить
мораль:
не мешайте спать несовершеннолетним геймерам!
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22.07.2020 14:57 Ответить
Во второго поцыка парнишка не очень метко стрелял... Теперь из-за этого могут быть проблемы...
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22.07.2020 16:40 Ответить
Тут есть пару вариантов...
1. Кому задолжал или кинул?
2.Конкуренты...
3.Малолетка защищал свою семью...
===
а) Если папа кинул на стройке работяг и они пришли разобраться...то за них необходимо отомстить...убить сначала малолетку на глазах у папы (чтобы папа видел, что мертвый сын не может отомстить за него) за тем убить папу...
б) Если пришли просто грабонуть то понять и простить...
в) если конкуренты по бизнесу то применить п.б
В нашей стране нет законов и справедливости...нужно мстить жестоко и беспощадно...воры не выплатившие деньги рабочим должны быть казнены...
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22.07.2020 16:51 Ответить
Не пошли в суд, а пришли разбираться домой на ночь глядя, вдвоем на одного, точно пришли убивать. Парень молодец, спас отца.
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22.07.2020 18:34 Ответить
Я вас правильно понял, что застреливший семерых на житомирском ставке тоже "молодец"?
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22.07.2020 21:47 Ответить
С таким ником сначала пройди курс лечения, а потом я буду отвечать на твои вопросы.
Ник выбери правильно, долбовата!
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22.07.2020 22:30 Ответить
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