Офицер одного из военных высших учебных заведений Львова требовал $1,2 тыс. за трудоустройство в ВСУ, - МВД. ФОТОрепортаж

Офицер обещал трудоустроить курсанта академии в ВСУ, но за $1,2 тыс. "вознаграждения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители установили, что капитан пообещал курсанту академии трудоустроить его в Вооруженные силы Украины, но при условии предоставления ему 1 200 долларов США "вознаграждения".

Во вторник, 21 июля, во Львове возле учебного заведения правоохранители задержали офицера во время получения неправомерной выгоды. С места задержания изъяли 1 200 долларов США.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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