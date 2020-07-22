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Офицер одного из военных высших учебных заведений Львова требовал $1,2 тыс. за трудоустройство в ВСУ, - МВД. ФОТОрепортаж

Офицер обещал трудоустроить курсанта академии в ВСУ, но за $1,2 тыс. "вознаграждения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители установили, что капитан пообещал курсанту академии трудоустроить его в Вооруженные силы Украины, но при условии предоставления ему 1 200 долларов США "вознаграждения".

Во вторник, 21 июля, во Львове возле учебного заведения правоохранители задержали офицера во время получения неправомерной выгоды. С места задержания изъяли 1 200 долларов США.

В настоящее время злоумышленник задержан. Ему уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Офицер одного из военных высших учебных заведений Львова требовал $1,2 тыс. за трудоустройство в ВСУ, - МВД 01
Офицер одного из военных высших учебных заведений Львова требовал $1,2 тыс. за трудоустройство в ВСУ, - МВД 02
Офицер одного из военных высших учебных заведений Львова требовал $1,2 тыс. за трудоустройство в ВСУ, - МВД 03

Автор: 

взятка (6174) задержание (6686) Львов (4597) МВД (9324) ВСУ (6666)


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Капитан за 1200 баксов обещал устроить на службу в ВСУ на должность начальника продовольственного склада
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22.07.2020 12:11 Ответить
Уж точно не в окоп рвался.
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22.07.2020 12:49 Ответить
 
 